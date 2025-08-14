Учет в строительстве, новые требования Роскомнадзора, отчетность по ФСБУ 4/2023, работа с онлайн-кассами, налоговизменения в НК и ТК. Обзор мероприятий с 15 по 31 августа

19 августа — 20 августа. Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков
Время: c 10:00 до 17:00
Формат: Онлайн + Офлайн
Стоимость: 55 000 ₽
1 день: Антикризис и новое в законе № 214-ФЗ.
Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025-2026 гг.
Инвестиционный договор и договор долевого участия.
Изменения 2025 г. в бухгалтерском учете застройщика.
Налоговая реформа 2025-2026 гг. для строительных организаций.
ККТ в строительстве.
2 день: Формирование стоимости строительства и расчет финансового результата.
Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.
Новое ФСБУ «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.
Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.
Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.
21 августа. Изменения в ФЗ №152 «О персональных данных»: новые требования Роскомнадзора и штрафы до 700 000 для всех организаций и ИП с 01.09.2025
Время: c 10:00 до 13:00
Формат: Онлайн
Стоимость: бесплатно
Новые требования к согласию на обработку персональных данных.
Основные ошибки, которые делают согласие недействительным.
Как обезличивать персональные данные и передавать их в ГИС.
Полномочия ФСБ и ФСТЭК.
Требования к сайтам организаций и как подготовится к проверкам Роскомнадзора.
21 августа. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
Время: c 10:00 до 17:00
Формат: Онлайн + Офлайн
Стоимость: 18 000 ₽
Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025-2026 гг.
Регистрация некоммерческой организации.
Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.
Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.
Налогообложение доходов некоммерческих организаций.
Налогообложение выплат в пользу физических лиц.
22 августа. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025-2026 гг. в законе 54-ФЗ
Время: c 10:00 до 17:00
Формат: Онлайн + Офлайн
Стоимость: 18 000 ₽
Применение ККТ.
Контроль работы с ККТ.
Операции с денежной наличностью.
Расчеты с подотчетными лицами.
25 августа — 26 августа. Налоговое планирование и реформа 2025-2026 гг. — полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время
Время: c 10:00 до 17:00
Формат: Онлайн + Офлайн
Стоимость: 80 000 ₽
1 день: Изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам.
Налоговая реформа и финансовый кризис.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
2 день: Анализ схем оптимизации бизнеса.
Упрощенная система налогообложения – глобальные изменения с 2025 г.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.
27 августа. Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Время: c 10:00 до 17:00
Формат: Онлайн + Офлайн
Стоимость: 18 000 ₽
Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с Федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.
Персональные данные: новые правила работы с 2025 г.
Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.
Изменения 2025-2026 гг. в расчете заработной платы.
Удаленная и дистанционная работа.
Отпуска в 2025-2026 гг.
Командировки и разъездной характер работы в 2025-2026 гг. Вахта.
Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.
Дополнительный информационный материал к семинару.
Воинский учет.
