Учет в строительстве, новые требования Роскомнадзора, отчетность по ФСБУ 4/2023, работа с онлайн-кассами, налоговизменения в НК и ТК. Обзор мероприятий с 15 по 31 августа

Время: c 10:00 до 17:00

Формат: Онлайн + Офлайн

Стоимость: 80 000 ₽

Программа:

1 день: Изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам.

Налоговая реформа и финансовый кризис.

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

Как проходит налоговый контроль на предприятии.

Результаты проверок НДС.

2 день: Анализ схем оптимизации бизнеса.

Упрощенная система налогообложения – глобальные изменения с 2025 г.

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.

Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

Принципы налогового планирования и использования основных средств.