Учет в строительстве, новые требования Роскомнадзора, отчетность по ФСБУ 4/2023, работа с онлайн-кассами, налоговизменения в НК и ТК. Обзор мероприятий с 15 по 31 августа

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

19 августа — 20 августа. Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков

Время: c 10:00 до 17:00

Формат: Онлайн + Офлайн

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

  1. 1 день: Антикризис и новое в законе № 214-ФЗ.

  2. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025-2026 гг.

  3. Инвестиционный договор и договор долевого участия.

  4. Изменения 2025 г. в бухгалтерском учете застройщика.

  5. Налоговая реформа 2025-2026 гг. для строительных организаций.

  6. ККТ в строительстве.

  7. 2 день: Формирование стоимости строительства и расчет финансового результата.

  8. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.

  9. Новое ФСБУ «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.

  10. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.

  11. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

Записаться

21 августа. Изменения в ФЗ №152 «О персональных данных»: новые требования Роскомнадзора и штрафы до 700 000 для всех организаций и ИП с 01.09.2025

Время: c 10:00 до 13:00

Формат: Онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Новые требования к согласию на обработку персональных данных.

  2. Основные ошибки, которые делают согласие недействительным.

  3. Как обезличивать персональные данные и передавать их в ГИС.

  4. Полномочия ФСБ и ФСТЭК.

  5. Требования к сайтам организаций и как подготовится к проверкам Роскомнадзора.

Записаться

21 августа. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО

Время: c 10:00 до 17:00

Формат: Онлайн + Офлайн

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025-2026 гг.

  2. Регистрация некоммерческой организации.

  3. Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.

  4. Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.

  5. Налогообложение доходов некоммерческих организаций.

  6. Налогообложение выплат в пользу физических лиц.

Записаться

22 августа. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025-2026 гг. в законе 54-ФЗ

Время: c 10:00 до 17:00

Формат: Онлайн + Офлайн

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. Применение ККТ.

  2. Применение ККТ.

  3. Контроль работы с ККТ.

  4. Операции с денежной наличностью.

  5. Расчеты с подотчетными лицами.

Записаться

25 августа — 26 августа. Налоговое планирование и реформа 2025-2026 гг. — полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время

Время: c 10:00 до 17:00

Формат: Онлайн + Офлайн

Стоимость: 80 000 ₽

Программа:

  1. 1 день: Изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам.

  2. Налоговая реформа и финансовый кризис.

  3. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  4. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  5. Результаты проверок НДС.

  6. 2 день: Анализ схем оптимизации бизнеса.

  7. Упрощенная система налогообложения – глобальные изменения с 2025 г.

  8. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  9. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  10. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  11. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.

  12. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  13. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  14. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

Записаться

27 августа. Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе

Время: c 10:00 до 17:00

Формат: Онлайн + Офлайн

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с Федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.

  2. Персональные данные: новые правила работы с 2025 г.

  3. Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.

  4. Изменения 2025-2026 гг. в расчете заработной платы.

  5. Удаленная и дистанционная работа.

  6. Отпуска в 2025-2026 гг.

  7. Командировки и разъездной характер работы в 2025-2026 гг. Вахта.

  8. Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.

  9. Дополнительный информационный материал к семинару.

  10. Воинский учет.

Записаться

