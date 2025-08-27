ЦОК КПП Аналитик 26.08 Мобильная
Кадры
Осторожно, руководитель! За что гендиректор может понести ответственность и как этого избежать

Осторожно, руководитель! За что гендиректор может понести ответственность и как этого избежать

Руководитель компании несет ответственность не только за ее работу и прибыль. Иногда он рискует собственными средствами и репутацией, а в отдельных случаях может лишиться свободы. Эксперты компании «КАДИС» рассказали, какие ошибки будут стоить гендиректору слишком дорого и как их не допустить.

На кого ложится вся полнота ответственности

Директоров в компании может быть несколько. Например, существуют должности исполнительного и финансового директора, директора по развитию или маркетингу, а последнее время все больше компаний ищут директора по ИИ (искусственному интеллекту). Но отвечает за все, что происходит в организации, только один человек.

На юридическом языке его называют — единоличный и исполнительный орган. Управление компании и взаимоотношения с персоналом, важные решения и крупные сделки — он несет ответственность буквально за все. К тому же у него есть право действовать от имени организации и представлять ее интересы как перед партнерами, кредиторами и клиентами, так и перед госорганами.

Сама должность единоличного исполнительного органа может называться по-разному. Чаще всего это генеральный директор, но может быть как просто директор, так и президент или председатель. Все зависит от того, что именно будет указано в уставе компании.

Информацию о самом едином исполнительном органе можно увидеть в протоколе общего собрания собственников, которое его назначает. Также он может быть назначен единственным учредителем. 

Также данные гендиректора организации есть в ЕГРЮЛ.

Семь запретов для руководителя

Чтобы избежать проблем как с собственниками компании, так и с правоохранительными органами, гендиректору нужно помнить — его полномочия широки, но не беспредельны. А задача, по сути, одна — повышать прибыль компании и улучшать ее репутацию на рынке.
Поэтому для руководителя есть семь запретов, за нарушение которых придется отвечать.

От выговора до увольнения

За каждое нарушение для гендиректора предусмотрена своя мера ответственности. Самая легкая — дисциплинарная.

Поскольку руководитель — такой же наемный сотрудник, как и все остальные, он может получить замечание или выговор за ненадлежащее соблюдение своих обязанностей. Последние перечислены в гл. 43 ТК. 

В крайнем случае в результате дисциплинарного нарушения гендиректора могут уволить, но не более того.

За ущерб накажут рублем

Руководитель — лицо, материально ответственное за имущество компании. Если по его вине оно уменьшится или будет испорчено, гендиректору придется компенсировать потери из личных средств (ст. 277 ТК). Отдельно в трудовом договоре указывать это излишне.

Но сначала вину гендиректора придется доказать. Во-первых, сам ущерб должен быть неоспорим, как и противоправные действия руководителя. Самое главное — между ними должна быть причинно-следственная связь.

Если объем ущерба меньше среднемесячной зарплаты гендиректора, работодатель взымает с него компенсацию самостоятельно — своим распоряжением. Если больше — через суд. 

При этом у руководителя всегда есть право все возместить добровольно (ст. 247 ТК).

Плохая сделка — путь к субсидиарной ответственности

Как правило, гендиректор не отвечает по долгам компании, но есть исключения. В этих случаях руководителя ждет субсидиарная ответственность. Чаще всего речь идет о банкротстве (закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

В первую очередь, гендиректор понесет субсидиарную ответственность, если он сам виноват в банкротстве компании (ст. 61.11 закона). К примеру, он мог заключить заведомо невыгодную для нее сделку, не проверив контрагента, пойти на сотрудничество с фирмой однодневкой, назначить на ключевые должности некомпетентных работников и так далее.

Субсидиарная ответственность наступит и в случае, если руководитель уничтожил бухгалтерскую документацию компании (п. 16 постановление Пленума Верховного Суда от 21.12.2017 № 53).

Если компания уже не может рассчитаться с кредиторами, а гендиректор не начинает процедуру банкротства в течение месяца, все долги, накопившиеся после этого срока, также лягут на него (ст. 61.12 закона). 

Заявление о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности подается в рамках рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде.

Нарушил закон — получи штраф

Дисциплинарными взысканиями от собственников компании и разбирательствами в арбитражном суде ответственность руководителя не ограничивается. Иногда в дело вмешиваются правоохранительные органы.

Так, в КоАП перечислено множество нарушений, за которые гендиректор несет уже административную ответственность.

Так, намеренное доведение компании до банкротства, помимо прочего, приведет к штрафу от 5 000 до 10 000 рублей или дисквалификации от 1 до 3 лет (часть 2 статьи 14.12 КоАП). Во время этого срока занимать руководящие должности и входить в совет директоров будет запрещено.

Если в компании произошли изменения, которые нужно включить в ЕГРЮЛ, но данные вовремя не были предоставлены, штраф будет того же размера (ч. 4 ст. 14.25 КоАП).

Принять сотрудника на работу, но не составить с ним трудовой договор (ч. 4 ст. 5.27 КоАП) или не выплатить работникам зарплату (ч. 6 ст. 5.27 КоАП) — штраф от 10 000 до 20 000 рублей. 

Чтобы гендиректор понес административную ответственность, нарушения должны выявить уже госорганы, например, налоговая служба или трудовая инспекция.

Преступление и наказание

Если гендиректор нарушил уголовное законодательство, то и уголовного дела ему не избежать. И здесь речь идет уже о реальных сроках лишения свободы.

Самые распространенные составы преступлений: мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК, до 5 лет), присвоение или растрата средств компании (ст. 160 УК, до 2 лет), коммерческий подкуп (ст. 204 УК, до 2 лет), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК, до 4 лет).

При этом нужно учитывать, что и здесь есть сроки давности. Для преступлений небольшой тяжести они составляют 2 года, для тяжких — до 10 лет.

Подобные нарушения выявляют полиция и следственные органы.

Как руководителю уберечь себя от ответственности

Первое правило руководителя — документы должны быть в порядке. Налоговая и бухгалтерская отчетность, а также договоры, соглашения, приказы, акты и так далее при возникновении спорной ситуации могут работать как в пользу гендиректора, так и против него.

Снизить риски помогают и регулярные проверки. Аудиторы могут выявить проблемы, а также дать рекомендации по их решению. Также можно провести аудит личной ответственности руководителя.

Прежде чем совершать сделки или заключать партнерские контракты, необходимо тщательно проверить контрагентов. Для этого можно воспользоваться госреестрами и специализированными сервисами. 

Также необходимо вовлекать учредителей в процесс принятия важных решения. Это также снижает риск персональной ответственности.

