Осторожно, руководитель! За что гендиректор может понести ответственность и как этого избежать

На кого ложится вся полнота ответственности

Директоров в компании может быть несколько. Например, существуют должности исполнительного и финансового директора, директора по развитию или маркетингу, а последнее время все больше компаний ищут директора по ИИ (искусственному интеллекту). Но отвечает за все, что происходит в организации, только один человек.

На юридическом языке его называют — единоличный и исполнительный орган. Управление компании и взаимоотношения с персоналом, важные решения и крупные сделки — он несет ответственность буквально за все. К тому же у него есть право действовать от имени организации и представлять ее интересы как перед партнерами, кредиторами и клиентами, так и перед госорганами.

Сама должность единоличного исполнительного органа может называться по-разному. Чаще всего это генеральный директор, но может быть как просто директор, так и президент или председатель. Все зависит от того, что именно будет указано в уставе компании.

Информацию о самом едином исполнительном органе можно увидеть в протоколе общего собрания собственников, которое его назначает. Также он может быть назначен единственным учредителем.

Также данные гендиректора организации есть в ЕГРЮЛ.