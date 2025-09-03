Что такое система виртуализации и зачем она бизнесу
Отечественные системы виртуализации позволяют бизнесу эффективно управлять вычислительными ресурсами, сокращать расходы на оборудование и повышать надежность ИТ-инфраструктуры. Вместо того чтобы запускать каждое приложение или сервис на отдельном физическом сервере, виртуализация объединяет ресурсы и распределяет их между виртуальными машинами. Это делает инфраструктуру более гибкой, масштабируемой и устойчивой к сбоям.
Разработчики РОСА предлагают решения виртуализации, полностью адаптированные к требованиям российского рынка и совместимые с отечественным и зарубежным оборудованием. Такие системы позволяют компаниям строить защищенные, независимые и удобные в управлении ИТ-среды.
Преимущества виртуализации для бизнеса:
Снижение затрат на оборудование и обслуживание — несколько виртуальных серверов могут работать на одном физическом устройстве.
Гибкость масштабирования — ресурсы легко перераспределяются под текущие задачи.
Повышение отказоустойчивости — в случае сбоя виртуальные машины можно быстро перенести на другой сервер.
Безопасность данных — изоляция виртуальных сред снижает риски утечек и атак.
Упрощенное управление — централизованные инструменты позволяют контролировать все ресурсы из одной точки.
Выбирая виртуализацию от РОСА, компании получают не только надежный инструмент для оптимизации инфраструктуры, но и уверенность в том, что их данные и сервисы находятся под контролем в рамках российских стандартов безопасности.
Реклама: АО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОСА», ИНН 7719418801, erid: 2W5zFJ4HB6g
