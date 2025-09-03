Что такое система виртуализации и зачем она бизнесу

Разбираемся, как система виртуализации помогает построить стабильную, защищенную и независимую ИТ-инфраструктуру и какие преимущества получает бизнес при ее внедрении.

Отечественные системы виртуализации позволяют бизнесу эффективно управлять вычислительными ресурсами, сокращать расходы на оборудование и повышать надежность ИТ-инфраструктуры. Вместо того чтобы запускать каждое приложение или сервис на отдельном физическом сервере, виртуализация объединяет ресурсы и распределяет их между виртуальными машинами. Это делает инфраструктуру более гибкой, масштабируемой и устойчивой к сбоям.

Разработчики РОСА предлагают решения виртуализации, полностью адаптированные к требованиям российского рынка и совместимые с отечественным и зарубежным оборудованием. Такие системы позволяют компаниям строить защищенные, независимые и удобные в управлении ИТ-среды.

Преимущества виртуализации для бизнеса:

Снижение затрат на оборудование и обслуживание — несколько виртуальных серверов могут работать на одном физическом устройстве.

Гибкость масштабирования — ресурсы легко перераспределяются под текущие задачи.

Повышение отказоустойчивости — в случае сбоя виртуальные машины можно быстро перенести на другой сервер.

Безопасность данных — изоляция виртуальных сред снижает риски утечек и атак.

Упрощенное управление — централизованные инструменты позволяют контролировать все ресурсы из одной точки.

Выбирая виртуализацию от РОСА, компании получают не только надежный инструмент для оптимизации инфраструктуры, но и уверенность в том, что их данные и сервисы находятся под контролем в рамках российских стандартов безопасности.

