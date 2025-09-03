ЦОК КПП БСН 03.09 Мобильная
Международные переводы для бизнеса: банк или платежный агент

Когда компания начинает работать с иностранными партнерами, вопрос о том, как провести оплату за границу, встает буквально с первого дня. Хочется, чтобы деньги ушли быстро, пришли вовремя и чтобы за это не пришлось переплачивать. Одни идут в банк — это привычно, «надежно».

Другие предпочитают работать с платежными агентами — говорят, что так быстрее и дешевле. Но в чем заключаются отличия между банками и платежными агентами, где могут скрываться подводные камни и как не оказаться в невыгодном для себя положении, разбираем.

Какие варианты есть у бизнеса, чтобы платить за рубеж

После отключения ряда российских банков от SWIFT и ужесточения санкций привычные схемы международных расчетов больше не работают. Но зарубежным партнерам как-то необходимо платить. И бизнесу приходится адаптироваться.

Сегодня компании используют несколько путей:

  • прямое сотрудничество с платежными агентами;

  • переводы через банки, которые выступают посредником между клиентом и платежным агентом (банки получают деньги от бизнеса и передают их агентам — большинство банков работают именно по такой схеме);

  • прямые переводы через банки, которые еще подключены к SWIFT (они хоть и остаются в системе, но сильно ограничены в работе);

  • переводы через банки, которые имеют свою зарубежную инфраструктуру

Важно одно: схем стало больше, но и подводных камней тоже. Поэтому выбирать способ стоит не по привычке, а с учетом реальных условий. 

Банковский перевод или платежный агент 

Банк — это репутация, лицензия, гарантия, государственное регулирование. Для многих клиентов именно этот фактор решает все: привычнее работать с проверенными институтами, где есть ощущение стабильности и минимум рисков. Особенно, если речь идет о крупных платежах или аккредитивах, где гарантия исполнения и возврата денег выходит на первый план.

Платежные агенты — это гибкость, скорость и индивидуальный подход к каждому клиенту. Чтобы выстроить доверие, много работают над имиджем, налаживают связи, иногда взаимодействуют под крылом банка. Но при этом они могут быть самостоятельными игроками и предлагать более быстрые решения, особенно для специфических и сложных кейсов.

Комиссии

Банки всегда закладывают свою маржу: работая через платежного агента, они делают наценку за свой статус и гарантии. В маленьких суммах разница может быть незаметна, но при существенных объемах становится чувствительной.

Договориться о снижении комиссии с банком, как правило, достаточно сложно — все строго по тарификатору и условиям, зафиксированным в прайс-листе. 

Платежные агенты часто предлагают более выгодные ставки, особенно при крупных переводах. При этом они более гибки в части условий: курсы, сроки, страны, через которые пойдет платеж, и прочие требования клиента. 

Скорость перевода 

Сегодня в большинстве случаев банки — это посредники между платежными агентами и клиентами. На пути платежа появляется дополнительное звено — банковский менеджер, и чем длиннее цепочка взаимодействия, тем больше факторов риска и промахов.

Нельзя исключать и человеческий фактор: менеджер может заболеть или просто забыть отправить заявку.

Работа напрямую с платежным агентом-исполнителем (у которого своя инфраструктура) зачастую быстрее, меньше бумажной волокиты, перевод может пройти за 1–2 дня. Для бизнеса это критично.

Совет: если скорость критична — ищите исполнителя, а не очередного посредника.

Надежность

Банки традиционно воспринимаются как более надежные партнеры. Они работают под строгим надзором Центрального банка, проходят регулярные проверки, имеют систему страхования переводов. У банков есть лицензии, которые могут быть отозваны за нарушения, что создает для них еще больший стимул для соблюдения законных требований и правил. 

Платежные агенты. Сегодня на рынке можно встретить как крупных платежных агентов, так и небольшие компании. С точки зрения надежности для ВЭД лучше выбирать крупных, устоявшихся игроков. Как правило, это партнеры ведущих банков и известных компаний, что гарантирует высокий уровень надежности, не уступающий банковскому.

Но независимо от размера платежного агента перед выбором партнера всегда стоит изучить отзывы, проверить репутацию и запросить рекомендательные письма — это поможет убедиться в надежном и безопасном сотрудничестве. 

Где скрываются риски

В плане риска для платежа особой разницы нет — все равно платеж уходит за рубеж и проходит через иностранные банки. Поэтому неважно, совершаете ли вы перевод через банк РФ или платежного агента — успех зависит от экспертности и опыта. 

Санкции и внешние ограничения

Здесь для успешного перевода главное — хорошо подготовиться заранее. И банк, и платежный агент решают одни и те же задачи: 

  • проверяют всех участников сделки по санкционным спискам;

  • помогают согласовывать детали перевода

  • помогают найти подходящий для перевода путь

При выборе между банком и агентом важно смотреть, насколько хорошо финансовый посредник разбирается в ваших операциях и направлениях. Перед началом работы уточните, есть ли у него опыт работы с нужной вам страной, разбирается ли он в возможных ограничениях и готов ли отвечать за успешное проведение платежа. 

Когда лучше банк, а когда агент

Универсального ответа нет — рынок меняется, условия у банков и агентов могут быть совершенно разными. Если вам важны максимально жесткие формальные гарантии (например, при госзакупках, тендерах), стоит выбрать банк.

Если вам нужна скорость, гибкость, экономия — работайте с платежным агентом, особенно если платеж регулярный или крупный. Главное — проверяйте репутацию агента. Именно от этого зависит безопасность перевода.

Лайфхаки и советы

Еще раз резюмируем.

  1. Проверяйте лицензии и бэкграунд агента

  2. Обсуждайте комиссии «на берегу» — платежные агенты чаще идут на индивидуальные условия.

  3. Для стабильных объемов подписывайте долгосрочные соглашения — так проще «выбить» лучшие ставки.

  4. Сравнивайте предложения по скорости и стоимости, учитывайте не только официальный тариф, но и скрытые комиссии.

Заключение

Для бизнеса выбор между банком и платежным агентом — это баланс между репутацией, скоростью, стоимостью и личными приоритетами клиента. Главное — трезво взвешивать риски, детализировать нюансы и не выбирать исключительно по привычке. На рынке платежных решений сегодня побеждает гибкость, экспертность и своевременность.

