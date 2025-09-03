Международные переводы для бизнеса: банк или платежный агент

Другие предпочитают работать с платежными агентами — говорят, что так быстрее и дешевле. Но в чем заключаются отличия между банками и платежными агентами, где могут скрываться подводные камни и как не оказаться в невыгодном для себя положении, разбираем.

Важно одно: схем стало больше, но и подводных камней тоже. Поэтому выбирать способ стоит не по привычке, а с учетом реальных условий.

прямые переводы через банки, которые еще подключены к SWIFT (они хоть и остаются в системе, но сильно ограничены в работе);

переводы через банки , которые выступают посредником между клиентом и платежным агентом (банки получают деньги от бизнеса и передают их агентам — большинство банков работают именно по такой схеме);

После отключения ряда российских банков от SWIFT и ужесточения санкций привычные схемы международных расчетов больше не работают. Но зарубежным партнерам как-то необходимо платить. И бизнесу приходится адаптироваться.

Какие варианты есть у бизнеса, чтобы платить за рубеж

Банковский перевод или платежный агент

Банк — это репутация, лицензия, гарантия, государственное регулирование. Для многих клиентов именно этот фактор решает все: привычнее работать с проверенными институтами, где есть ощущение стабильности и минимум рисков. Особенно, если речь идет о крупных платежах или аккредитивах, где гарантия исполнения и возврата денег выходит на первый план. Платежные агенты — это гибкость, скорость и индивидуальный подход к каждому клиенту. Чтобы выстроить доверие, много работают над имиджем, налаживают связи, иногда взаимодействуют под крылом банка. Но при этом они могут быть самостоятельными игроками и предлагать более быстрые решения, особенно для специфических и сложных кейсов.

Комиссии

Банки всегда закладывают свою маржу: работая через платежного агента, они делают наценку за свой статус и гарантии. В маленьких суммах разница может быть незаметна, но при существенных объемах становится чувствительной. Договориться о снижении комиссии с банком, как правило, достаточно сложно — все строго по тарификатору и условиям, зафиксированным в прайс-листе. Платежные агенты часто предлагают более выгодные ставки, особенно при крупных переводах. При этом они более гибки в части условий: курсы, сроки, страны, через которые пойдет платеж, и прочие требования клиента.

Скорость перевода