Как выбрать идеальное хранилище данных

Оперативная память и хранилища: в чем разница

Оперативка (RAM) — метафорически это суперсовременный, но невероятно дорогой рабочий стол архитектора. Он завален чертежами и инструментами, с которыми специалист работает прямо сейчас. Мгновенный доступ, высочайшая скорость. Но стоит пропасть электричеству — и ценные чертежи разлетаются по ветру. Все исчезает без следа.

Постоянные хранилища — это уже надежное архивное хранилище с бесконечными стеллажами. Да, чтобы найти и поднять нужную папку, нужно время, зато сохранность информации гарантирована даже после урагана. Жесткие диски, SSD и облака — это как раз такие архивы. Они медленнее, но зато куда дешевле в пересчете на гигабайт.