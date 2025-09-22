Электронные медицинские книжки: когда вводят, кому менять и какие штрафы предусмотрены за отсутствие

Кому нужны медкнижки

Для трудоустройства на отдельные должности и виды работ сотрудник обязан пройти обязательные медицинские обследования, включая первичные и повторные проверки здоровья. Такие требования закреплены в ст. 220 ТК и приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н.

По итогам медосмотра врач выдает сотруднику медицинское заключение, которое определяет пригодность или непригодность работника к выполнению профессиональных обязанностей.

Отдельным категориям сотрудников помимо прохождения обследований требуется наличие личной медицинской книжки. Это предусмотрено п. 2 приказа Минздрава от 18.02.2022 г. № 90н, подтверждающим факт прохождения профилактических мероприятий, вакцинаций и санитарного минимума (гигиеническое обучение и последующая аттестация).

Медицинская книжка является обязательной в тех сферах труда, где деятельность специалиста непосредственно влияет на здоровье и безопасность окружающих лиц:

При производстве, переработке, хранении и транспортировке продовольственных товаров сотрудниками предприятий пищевой отрасли, агропромышленного комплекса, торговых точек и заведений общепита. Работникам водозаборных сооружений, занятым обслуживанием системы водоснабжения и очисткой питьевой воды. Сотрудникам детских образовательных учреждений, лагерей отдыха и аналогичных объектов, занимающихся воспитанием и образованием несовершеннолетних. Персоналу коммунальных служб и организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги населению в сфере гигиены и ухода за собой (салоны красоты, парикмахерские, массажные кабинеты и др.).

Отсутствие действующей медицинской книжки либо просрочка ее заполнения являются основанием для недопуска сотрудника к исполнению трудовых функций. В случае выявления нарушений работодатель обязан отстранить сотрудника от работы согласно ст. 76 ТК и ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ, регулирующему качество и безопасность пищевых продуктов.