Электронные медицинские книжки: когда вводят, кому менять и какие штрафы предусмотрены за отсутствие

Кому нужны медкнижки
Для трудоустройства на отдельные должности и виды работ сотрудник обязан пройти обязательные медицинские обследования, включая первичные и повторные проверки здоровья. Такие требования закреплены в ст. 220 ТК и приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н.
По итогам медосмотра врач выдает сотруднику медицинское заключение, которое определяет пригодность или непригодность работника к выполнению профессиональных обязанностей.
Отдельным категориям сотрудников помимо прохождения обследований требуется наличие личной медицинской книжки. Это предусмотрено п. 2 приказа Минздрава от 18.02.2022 г. № 90н, подтверждающим факт прохождения профилактических мероприятий, вакцинаций и санитарного минимума (гигиеническое обучение и последующая аттестация).
Медицинская книжка является обязательной в тех сферах труда, где деятельность специалиста непосредственно влияет на здоровье и безопасность окружающих лиц:
При производстве, переработке, хранении и транспортировке продовольственных товаров сотрудниками предприятий пищевой отрасли, агропромышленного комплекса, торговых точек и заведений общепита.
Работникам водозаборных сооружений, занятым обслуживанием системы водоснабжения и очисткой питьевой воды.
Сотрудникам детских образовательных учреждений, лагерей отдыха и аналогичных объектов, занимающихся воспитанием и образованием несовершеннолетних.
Персоналу коммунальных служб и организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги населению в сфере гигиены и ухода за собой (салоны красоты, парикмахерские, массажные кабинеты и др.).
Отсутствие действующей медицинской книжки либо просрочка ее заполнения являются основанием для недопуска сотрудника к исполнению трудовых функций. В случае выявления нарушений работодатель обязан отстранить сотрудника от работы согласно ст. 76 ТК и ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ, регулирующему качество и безопасность пищевых продуктов.
Когда введут электронные медицинские книжки
Изначально Минздрав планировал ввести обязательные медицинские книжки с 1 сентября 2025 года. Но затем ведомство продлило переходный период еще на год — то есть до 1 сентября 2026 года в приказе Минздрава от 30.07.2025 № 457н.
Переходный период означает, что центры санэпидемнадзора вправе выдавать медицинские книжки на бумаге с голографическими марками и вносить сведения о них в единый реестр.
А вот после 1 сентября 2026 года получить бумажный документ можно будет только по личному заявлению по п. 14 Порядка № 90н. Причем выдавать будут не бланк с голографическими марками, а распечатку с подписями и печатями центра санэпиднадзора.
Чем отличается электронная медицинская книжка от обычной
Новая версия медицинской книжки включает дополнительные пункты:
Регистрационные данные владельца;
Название специальности и занимаемая должность;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) работодателя;
Итоговые заключения предварительных и регулярных медицинских осмотров;
Даты следующего планового медосмотра;
Дата следующей профессиональной гигиенической переподготовки.
Теперь ведение медицинских книжек осуществляется исключительно в электронном формате посредством специализированной системы — Федеральная государственная информационная система санитарно-эпидемиологического значения (ФГИС СЭЗ), содержащая электронный реестр личных медицинских книжек (ЭЛМК).
Однако работники, перешедшие на цифровой формат медкнижки, вправе запрашивать бумажную версию документа. Для этого необходимо обратиться с заявлением в местный центр гигиены и эпидемиологии.
Данная копия на бумаге станет официальным подтверждением содержания электронной версии, будучи скрепленной подписью уполномоченного сотрудника центра и официальной печатью учреждения (пункт 14 Порядка № 90н).
Можно ли сейчас получить бумажную медицинскую книжку
Да, можно. Чтоб оформить бумажную медицинскую книжку нужно воспользоваться таким алгоритмом:
Подберите клинику. Первым делом найдите медицинское учреждение, которое имеет лицензию на выдачу санитарных документов. Им может стать как государственная поликлиника, так и частный медицинский центр.
Запишитесь на прием. Обратитесь в выбранную клинику для записи на врачебные осмотры и необходимые анализы. Многие центры предлагают комплексное обслуживание, позволяющее оперативно пройти весь перечень специалистов и исследований.
Пройдите медкомиссию. Посетите нужных специалистов и выполните предписанные врачом диагностические мероприятия, такие как анализы крови и флюорография. Конкретный перечень проверок уточняйте заранее, поскольку требования различаются в зависимости от сферы вашей занятости.
Пройдите аттестацию по гигиене труда. Заранее подготовьте знания и умения в области профессиональных норм гигиены путем очного или дистанционного обучения в местном центре гигиены и эпидемиологии. Затем успешно пройдите итоговую проверку уровня квалификации.
Получите готовую медкнижку. Дождитесь изготовления вашего документа. Обычно процедура занимает порядка пяти рабочих дней. Следите за правильным оформлением каждой страницы книжки, наличием подписей и печати клиники.
Сколько стоит медкнижка
Расходы на получение медицинской книжки несет работодатель, если именно он инициирует ее оформление. Документ удостоверяет пригодность работника по медицинским показаниям для исполнения обязанностей на конкретной должности. Чтобы поставить необходимые отметки, сотрудники проходят обследования, лабораторные исследования и прочие процедуры, оплаченные работодателем согласно ст. 213, 266 и 348.3 ТК.
Стоимость оформления медкнижки зависит от количества необходимых обследований и числа медицинских специалистов, которых предстоит посетить. Большее количество процедур повышает стоимость документа.
Стоимость документа варьируется от 1 500 до 2 000 рублей. Например вот так выглядит стоимость оформления медкнижек в Москве.
А в этой организации стоимость уже выше — 2 000 руб.
Можно ли оформить медицинскую книжку через Госуслуги
Да, через портал «Госуслуги» можно оформить электронную медкнижку. Вот пошаговый алгоритм:
Авторизуйтесь в портале «Госуслуги». Перейдите на страницу услуги и нажмите «Начать».
Укажите сведения о работе, если хотите.
Ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку «Перейти к заявлению».
Перейдите к услуге и проверьте свои данные.
Проверьте номер телефона и электронную почту.
Проверьте адрес регистрации.
Укажите, совпадает ли фактический адрес с регистрацией.
Выберите виды работ и нажмите на «Применить», а затем на «Продолжить».
Выберите регион прохождения обучения и нажмите на «Отправить заявление».
Дальше алгоритм действий такой:
Получите направление от работодателя и пройдите медосмотр в выбранной вами государственной или коммерческой медицинской организации. Стоимость услуг варьируется в зависимости от специальности и выбранного лечебного заведения.
Затем обязательно пройдите курсы гигиенического обучения, оплатив соответствующую программу. Цена курса формируется исходя из территориального расположения и формы проведения занятий.
Далее вам потребуется подтвердить полученные знания, пройдя гигиеническую аттестацию. Для этого выберите удобный способ подачи заявки:
обратитесь лично или позвоните в региональный Центр гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре, а также зарегистрируйтесь через их веб-сайт.
воспользуйтесь услугами своего работодателя, если число сотрудников превышает 10 человек.
По завершении успешного прохождения аттестации ваша электронная медицинская книжка появится в разделе «Здоровье» личного кабинета портала госуслуг спустя три рабочих дня.
Частые вопросы
Каких врачей нужно проходить для медкнижки
Перечень специалистов и лабораторных тестов для заполнения медицинской книжки определяется спецификой профессии работника, согласно пунктам 23-26 Приложения к приказу Минздрава № 29н.
Все проходят одинаковых врачей: оториноларинголога, дерматовенеролога, стоматолоаг, гинеколога и психиатра-нарколога.
Вид работ
Анализы
Работа непосредственно связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией продуктов питания
Работники предприятий бытового обслуживания населения
Работники образовательных учреждений, занимающиеся воспитанием и обучением детей
При каких заболеваниях не дают мед книжку
При обнаружении определенных состояний и болезней оформление медицинской книжки будет ограничено или вовсе невозможно. Вот случаи, при которых возможны ограничения выдачи медкнижки:
Инфекционные заболевания: наличие острых форм болезней, передающихся контактным путем или через продукты питания, таких как сифилис, гонорея, дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллез, активные формы туберкулеза и др.;
Бактерионосительство: носители опасных микроорганизмов, например, брюшнотифозных бактерий, сальмонелл, возбудителей дизентерии;
Паразитозы: наличие паразитов-гельминтов, чьи яйца обнаружены в организме;
Заболевания кожи: присутствие воспалительных процессов и заразных кожных патологий, способных распространяться при контакте, особенно актуально для сотрудников детских учреждений и пищевой промышленности;
Хронические патологии в острой фазе: обострение хронических бронхитов, легочных недугов, аллергии органов дыхания, а также другие состояния, затрудняющие выполнение трудовых функций в условиях контакта с детьми или вредными производственными факторами.
Чем отличается санкнижка от медкнижки
«Сан книжка» и «медкнижка» являются взаимозаменяемыми понятиями, обозначающими единый документ – личную медицинскую книжку (ЛМК). Она служит официальной бумагой, удостоверяющей здоровье работника и отсутствие риска распространения инфекционных заболеваний среди коллег и клиентов.
Можно ли купить медкнижку, не проходя врачей
Если работник трудится без медицинской книжки либо имеющийся документ недействителен или отсутствует необходимая информация о прохождении медицинского осмотра или вакцинации, то работодатель несет административную ответственность по ст. 6.3 КоАП. Размеры санкций различаются в зависимости от субъекта нарушения:
Для кого штраф
Санкция
Юридические лица
Штраф от 10 до 20 тыс. руб. или временное приостановление деятельности на срок до 90 суток
ИП
Штраф от 500 до 1000 рублей или приостановка предпринимательской деятельности максимум на 90 суток
Должностные лица
Штраф от 500 до 1000 рублей.
