Сколько можно снимать наличных с карты в 2025 году: лимиты, риски

Почему есть лимиты на снятие наличных
Банкоматы ограничивают выдачу наличных по картам любого типа — как дебетовым, так и кредитным. Существует три лимита:
На транзакцию.
Суточный.
Ежемесячный.
Превышение лимита делает невозможным дальнейшее снятие денег. Для продолжения операций придется подождать наступления нового расчетного периода (суток или месяца). Если речь идет о лимите одной операции, остаток суммы доступен к снятию отдельной транзакцией. Некоторые банки дополнительно вводят ограничения на вывод наличных через банкоматы по QR-кодам.
Вот почему банки устанавливают подобные ограничения:
Причина
Суть
Безопасность пользователей
Банковские системы защищают клиентов от мошеннических схем, при которых злоумышленники вынуждают снимать деньги и передавать их третьему лицу
Контроль над легальностью финансовых потоков.
Нередко предприниматели используют схемы вывода части зарплатных выплат сотрудникам с целью снижения налогов, затем незаконно возвращая полученные деньги обратно
Поддержка безналичных расчетов
Банк заинтересован в активном использовании клиентами пластиковых карт для покупок, поскольку доходы банка зависят и от объема проводимых клиентом платежей
Оптимизация расходов на обслуживание банкоматов
Внутри каждого устройства находится фиксированный запас наличных денег. Частые пополнения увеличивают расходы банка на инкассаторские услуги
Можно ли снять наличные свыше лимита
Для того чтобы снять большую сумму денег сверх установленного ежемесячного лимита в банкоматах, можно выбрать один из предложенных вариантов действий.
Подключить платную услугу или оформить премиум-пакет. Многие банки предлагают расширенные возможности для клиентов, пользующихся специальными тарифами. Например, Сбер в рамках подписки «СберПрайм+» увеличивает доступный лимит снятия наличных до 5 миллионов рублей в месяц, а держатели пакета «Сбер Первый» могут снимать до 30 миллионов рублей.
Перевести средства на расчетный счет. А затем получить наличные в отделении банка. Этот способ удобен, особенно если вам необходима крупная сумма наличными.
Перечислить деньги в другой банк и снять средства через его банкоматы. Когда клиент имеет банковские карты сразу в нескольких банках, это позволяет распределять лимиты отдельно по каждой карте. Тем не менее существует одно важное условие: переводы между собственными счетами разных банков без взимания комиссии ограничены суммой в 30 млн руб. в течение месяца посредством системы быстрых платежей (СБП).
Сколько наличных можно снять с карты Сбера в день
Суточные лимиты отличаются в зависимости от вида карты. Например, по СберКарте лимит составляет 300 тыс. руб. в сутки:
А вот по другим дебетовым картам Сбера лимиты сильно разнятся: от 50 тыс. руб. до 1 млн руб.
Сколько наличных можно снять в Т-банке в день
У Т-Банка нет лимита по снятию наличных в сутки, но есть ограничения по сумме операций. Они зависят от способа снятия.
Сколько наличных можно снять в ВТБ в день
У ВТБ лимиты отличаются в зависимости от вида карты: дебетовая и кредитная. А также по способу снятия — в банкомате, отделении банка и по QR-коду.
Например вот так выглядят лимиты по дебетовой карте и карте Привилегия — 350 тыс. руб. и 1 млн руб. в день.
По кредитной Карте возможностей и Карте возможностей Привилегия лимиты составляют 350 тыс. руб. и 400 тыс. руб. в день.
При этом дневные лимиты сокращаются, если наличные снимают по QR-коду.
Сколько наличных можно снять в ОТП Банке в день
По дебетовой ОТП карте можно снять до 300 тыс. руб. в день и до 700 тыс. руб. в месяц.
Сколько наличных можно снять в Газпромбанке в день
Для примера возьмем дебетовую карту «Мир». Лимит по ней составляет 300 тыс. руб. в сутки/месяц.
Сколько можно снимать наличных в банках: кратко
Банки устанавливают лимиты на снятие наличных. Они отличаются по виду карт и длительности — может быть ограничение на одну транзакцию, сутки или месяц. Собрали суточные лимиты по картам известных банков в таблицу:
Банк
Карта
Лимит, руб.
Сбер
СберКарта
300 тыс. в сутки
Т-Банк
Все карты
1 млн за одну операцию
ВТБ
Дебетовая карта
350 тыс. в сутки
ОТП Банк
Дебетовая ОТП карта
300 тыс. в сутки
Газпромбанк
Дебетовая карта «Мир»
300 тыс. руб. в сутки/месяц
