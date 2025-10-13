Сколько можно снимать наличных с карты в 2025 году: лимиты, риски

Сколько наличных можно снять в ВТБ в день

У ВТБ лимиты отличаются в зависимости от вида карты: дебетовая и кредитная. А также по способу снятия — в банкомате, отделении банка и по QR-коду.

Например вот так выглядят лимиты по дебетовой карте и карте Привилегия — 350 тыс. руб. и 1 млн руб. в день.

Скриншот лимита по дебетовой карте и карте Привилегия. Источник: официальный сайт ВТБ

По кредитной Карте возможностей и Карте возможностей Привилегия лимиты составляют 350 тыс. руб. и 400 тыс. руб. в день.

Скриншот лимита по кредитной Карте возможностей и Карте Возможностей Привилегия. Источник: официальный сайт ВТБ

При этом дневные лимиты сокращаются, если наличные снимают по QR-коду.