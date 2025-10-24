ЦОК ОК БСН 23.10 Мобильная
Изменения по АУСН с 2026 года, уголовная ответственность бухгалтера и снятие самозапрета на кредиты: обзор для бухгалтера

Налоговая реформа 2026 уже навела панику среди бухгалтеров. Изменения коснутся не только 22% ставки НДС и новых тарифов страховых взносов. По АУСН тоже будут нововведения.

Автор

ИП на АУСН не платят фиксированные взносы. Однако адвокатам, нотариусам и арбитражным управляющим (которые совмещают режим со своей деятельностью) придется уплачивать 1% взносов с дохода свыше 300 тыс. руб. Правило коснется только доходов от профессиональной деятельности. Что еще изменится в АУСН с 2026 года — рассказали в разборе.

Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем обзоре.

Когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность: судебная практика 

Бухгалтеры зачастую несут административную и материальную ответственность. Но в некоторых случаях — при неуплате налогов в крупном и особо крупном размере, а также при мошенничестве и хищении, возможна уголовная ответственность. Какие действия могут попасть под УК — рассказали в разборе.

Читать разбор

Руководитель организации умер: действуют ли выданные им доверенности сотрудникам 

Доверенность — документ, по которому лицо дает право представителю совершать действия от его имени. Она нужна для сдачи отчетности, совершения банковских операций по расчетному счету и защиты интересов в суде. Что делать с доверенностью, если руководитель организации умер?

Читать разбор

Как учитывать доходы на УСН при оплате через платежный сервис. Мини-курс

Организации нередко дают покупателям возможность оплачивать заказы прямо на сайте. Обычно это реализуется с помощью платежного сервиса, который удерживает комиссию за свои услуги. В мини-курсе рассказали, как учитывать доходы по такой оплате и нужно ли делать чеки.

Читать/смотреть мини-курс

Работодатель меняет условия трудового договора: основания, сроки уведомления работника и нюансы. Мини-курс

Работодатель может изменить условия трудового договора в одностороннем порядке только по организационным или технологическим причинам. При этом важно своевременно уведомить работника.

Читать/смотреть мини-курс

Самозапрет на кредиты: как снять на «Госуслугах» и в МФЦ. Мини-курс

Самозапрет на кредиты ввели, чтобы снизить количество мошеннических схем. По нему можно установить лимит на переводы, кредиты и другие операции. Как снять самозапрет на «Госуслугах» — рассказали в мини-курсе.

Читать/смотреть мини-курс

