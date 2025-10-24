Изменения по АУСН с 2026 года, уголовная ответственность бухгалтера и снятие самозапрета на кредиты: обзор для бухгалтера

ИП на АУСН не платят фиксированные взносы. Однако адвокатам, нотариусам и арбитражным управляющим (которые совмещают режим со своей деятельностью) придется уплачивать 1% взносов с дохода свыше 300 тыс. руб. Правило коснется только доходов от профессиональной деятельности. Что еще изменится в АУСН с 2026 года — рассказали в разборе.
Когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность: судебная практика
Бухгалтеры зачастую несут административную и материальную ответственность. Но в некоторых случаях — при неуплате налогов в крупном и особо крупном размере, а также при мошенничестве и хищении, возможна уголовная ответственность. Какие действия могут попасть под УК — рассказали в разборе.
Руководитель организации умер: действуют ли выданные им доверенности сотрудникам
Доверенность — документ, по которому лицо дает право представителю совершать действия от его имени. Она нужна для сдачи отчетности, совершения банковских операций по расчетному счету и защиты интересов в суде. Что делать с доверенностью, если руководитель организации умер?
Как учитывать доходы на УСН при оплате через платежный сервис. Мини-курс
Организации нередко дают покупателям возможность оплачивать заказы прямо на сайте. Обычно это реализуется с помощью платежного сервиса, который удерживает комиссию за свои услуги. В мини-курсе рассказали, как учитывать доходы по такой оплате и нужно ли делать чеки.
Работодатель меняет условия трудового договора: основания, сроки уведомления работника и нюансы. Мини-курс
Работодатель может изменить условия трудового договора в одностороннем порядке только по организационным или технологическим причинам. При этом важно своевременно уведомить работника.
Самозапрет на кредиты: как снять на «Госуслугах» и в МФЦ. Мини-курс
Самозапрет на кредиты ввели, чтобы снизить количество мошеннических схем. По нему можно установить лимит на переводы, кредиты и другие операции. Как снять самозапрет на «Госуслугах» — рассказали в мини-курсе.
