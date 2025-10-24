Изменения по АУСН с 2026 года, уголовная ответственность бухгалтера и снятие самозапрета на кредиты: обзор для бухгалтера

ИП на АУСН не платят фиксированные взносы. Однако адвокатам, нотариусам и арбитражным управляющим (которые совмещают режим со своей деятельностью) придется уплачивать 1% взносов с дохода свыше 300 тыс. руб. Правило коснется только доходов от профессиональной деятельности. Что еще изменится в АУСН с 2026 года — рассказали в разборе.

Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем обзоре.