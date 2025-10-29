Создание комплексной ИТ-инфраструктуры: рейтинг системных интеграторов

КРОК

КРОК — старожил рынка. Компания существует с 1992 года и за это время выросла в одного из крупнейших системных интеграторов Восточной Европы.

КРОК умеет не только строить инфраструктуру, но и управлять ею в режиме долгосрочного партнерства. У компании собственные дата-центры уровня Tier III, развитое облачное направление, мощные компетенции в виртуализации и сетевых решениях.

КРОК активно работает с DevOps и CI/CD, автоматизируя процессы разработки и тестирования у крупных заказчиков. Важный плюс — отраслевой опыт: от финансовых компаний и ритейла до промышленных предприятий. Поддержка пользователей и инфраструктуры работает в формате 24×7, а процессы выстроены по ITIL.