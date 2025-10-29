Создание комплексной ИТ-инфраструктуры: рейтинг системных интеграторов

Когда компании растут и их бизнес становится все более зависимым от информационных технологий, выстраивание надежного ИТ‑ядра для бизнеса становится критически важной задачей. Не всегда внутри компании есть соответствующие компетенции для того, чтобы обеспечить согласованность и бесперебойность работы систем. Тут необходимы такие компетенции как: архитектурное видение, умение обеспечить безопасность, облачные решения, CI/CD‑среды и круглосуточная поддержка.
Чтобы инфраструктура не подводила, нужно убедиться, что интегратор, с которым вы будете работать, не просто накопил пару кейсов в портфолио, а действительно мыслит архитектурно и работает как внутренний ИТ‑отдел.
В рейтинге оцениваем, насколько компании сильны в:
Архитектурном консалтинге — проектирование с нуля, умение масштабироваться.
Информационной безопасности — важно сразу закладывать защиту, иначе потом дорого.
Спектре охватываемого ПО — DevSecOps, контейнеры и все, что есть в современных средах.
Опыте инфраструктурных проектов на 200+ пользователей — выдержит ли решение нагрузку, можно ли его будет масштабировать.
Облачных стратегиях — работают ли с собственными облаками и внешними платформами.
CI/CD и DevOps — умеют строить среды разработки и доставки кода и поддерживать их.
Поддержке инфраструктуры в режиме 24×7 — чтобы сбои не превращались в ночные кошмары.
КРОК
КРОК — старожил рынка. Компания существует с 1992 года и за это время выросла в одного из крупнейших системных интеграторов Восточной Европы.
КРОК умеет не только строить инфраструктуру, но и управлять ею в режиме долгосрочного партнерства. У компании собственные дата-центры уровня Tier III, развитое облачное направление, мощные компетенции в виртуализации и сетевых решениях.
КРОК активно работает с DevOps и CI/CD, автоматизируя процессы разработки и тестирования у крупных заказчиков. Важный плюс — отраслевой опыт: от финансовых компаний и ритейла до промышленных предприятий. Поддержка пользователей и инфраструктуры работает в формате 24×7, а процессы выстроены по ITIL.
iiii Tech (Форайз)
iiii Tech — компания с международным прошлым и сильной технической экспетризой. С 1996 года работает с корпоративными заказчиками в России и странах СНГ. Компания предоставляет современные сервисы в области ИТ-инфраструктуры, работает с собственными и сторонними облаками, строит сложные гибридные решения.
iiii Tech имеет многолетний опыт архитектурного консалтинга, внедрения и поддержки комплексных кастомных решений для крупного бизнеса. Компания активно развивает направления DevOps, DevSecOps и Управляемые сервисы.
Специалисты компании обеспечивают круглосуточную поддержку — 24×7 — на русском и на английском языках.
Jet Infosystems
Jet работает с 1991 года и давно закрепилась в числе крупнейших интеграторов России. У компании более 2000 сотрудников, проекты по всей стране и за ее пределами.
Jet умеет проектировать и строить инфраструктуру «под ключ» — от ЦОД и сетей до корпоративных приложений и SAP-ландшафтов. В портфеле десятки проектов для банков, ритейла, промышленных гигантов. Среди кейсов — строительство дата-центров в сложных климатических условиях, миграции крупных компаний в облако, проекты по повышению отказоустойчивости.
Большой фокус — на безопасности: у Jet собственная экспертиза в SOC и DevSecOps. Кроме того, компания активно развивает практику CI/CD и автоматизации. Поддержка инфраструктуры и пользователей оказывается 24×7, что подтверждается SLA.
Softline
Softline сегодня — это глобальный поставщик цифровых решений, работающий более чем в 50 странах. В России компания известна прежде всего облачными проектами и консалтингом в области ИБ.
Softline строит гибридные инфраструктуры, сочетая собственные облака и сервисы международных провайдеров. У компании сильная практика DevOps и FinOps, много кейсов по оптимизации затрат на облако, построению CI/CD-процессов и миграциям.
Кроме того, Softline предлагает комплексные услуги поддержки — от инфраструктуры до приложений, включая круглосуточную помощь пользователям. За счет международного опыта компания особенно интересна тем, кто работает в нескольких странах и хочет стандартизировать инфраструктурные процессы.
Comparex (сегодня в составе Softline Group)
Comparex — компания с европейскими корнями, которая в свое время была одним из крупнейших мировых реселлеров ПО и интеграторов. После вхождения в Softline ее экспертиза в лицензировании и сопровождении корпоративных ИТ-систем стала частью общего портфеля.
Сильная сторона Comparex — знание широкого спектра корпоративного ПО и умение выстраивать комплексные инфраструктурные решения для крупных заказчиков. Этот опыт и сегодня востребован в рамках Softline Group.
IСL
IСL работает как интегратор с международным опытом и делает акцент на построении ИТ-систем для корпоративных заказчиков. Компания известна проектами по внедрению сложной инфраструктуры, работе с облачными платформами и ИБ-решениями.
IСL в том числе развивает практику DevOps и CI/CD, предлагая заказчикам современные инструменты управления разработкой и инфраструктурой. Для крупных клиентов обеспечивается 24×7 поддержка, включая первую линию для пользователей.
Итоги
Комплексная ИТ-инфраструктура требует от интегратора не просто знаний набора технологий, а способности взять на себя ответственность за бесперебойность всей системы. Для заказчиков это означает, что важно выбирать партнера, у которого уже есть подтвержденный опыт крупных проектов, понятные регламенты и готовность обеспечивать поддержку 24×7. Такой подход снижает операционные риски и позволяет бизнесу сосредоточиться на развитии, а не на постоянном «тушении пожаров» в ИТ кластере.
Выбирая партнера, среди прочего, стоит смотреть не только на масштабы компании. Важно обратить внимание и на то, как подрядчик умеет встраиваться в процессы заказчика, насколько подрядчик готов выполнять ваши запросы. Потому что в конечном счете речь идет не о серверах и лицензиях, а о том, насколько эффективно будет работать бизнес.
Начать дискуссию