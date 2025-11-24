Как настроить в 1С:ЗУП трудовые функции и коды ОКЗ для электронной трудовой книжки, ЕФС-1

Как заполнить справочники и классификаторы

Перед началом работы какое-то время надо посвятить заполнению справочников и классификаторов и потом из них соответствующую информацию мы и берем при заполнении той, либо иной операции.

В настройках нужно заполнить «Общероссийский классификатор занятий», поскольку в электронной трудовой книжке необходимо, чтобы отображался код.

Фрагмент № 1 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

В разделе «Настройка — Классификаторы — Общероссийский классификатор занятий». И его нужно заполнить.

Также, поскольку для заполнения причины увольнения используется классификатор с кодами, он идет заполненный в приказе СФР. В 1С этот классификатор предзагружен, мы его заранее вручную не заполняем. Посмотреть его можно в разделе «Настройка — Классификаторы — Причины увольнения СФР», именно тут находятся коды, которые потом должны встать в 7 графу формы ЕФС-1.

Фрагмент № 2 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Фрагмент № 3 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

В ЕФС подтягивается из первой графы — код и из третьей графы — основание. Дублирующая ссылка на Трудовой кодекс в 7 графе не отражается. Вручную это выбирать не будем, при оформлении увольнения нужно выбрать основание, а код из классификатора программа возьмет сама.

Коды по классификатору занятий необходимы для того, чтобы, независимо от наименования должности, СФР знал, чем человек занимается на этой ставке.

Фрагмент № 4 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Можно заполнять и иные коды. Например, открылся классификатор «Трудовые функции», обратите внимание на то, что в этом классификаторе коды для гражданско-правовых договоров с указанием вида договора предзагружены в программе.

А вот коды по классификатору занятий и для трудовых договоров, и для договоров ГПХ нужно установить.

При этом открывшаяся карточка «Трудовая функция» предлагает выбор — код по ОКПДТР или код по ОКЗ.

Обратите внимание на то, что ОКПДТР с 1 января 2026 года действует новый и там появились должности, которые отсутствуют в профессиональных стандартах. Заранее перепроверьте все свои должности, если вы указываете код по ОКПДТР, проверьте, не поменялись ли у вас коды. Можно форму «Трудовая функция» заполнить, начиная с кода по ОКПДТР.

Фрагмент № 5 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

По трем точкам открывается классификатор и мы выбираем: либо раздел должности служащих (а руководители в этом же разделе находятся), либо профессии рабочих. Все они упорядочены в алфавитном порядке, можно искать по названию на соответствующую букву.

Например, главный бухгалтер будет не в разделе «бухгалтеры», а там где «главные». Нужно уметь еще найти соответствующую должность в классификаторе. Например, руководящие должности — их достаточно много в классификаторе, с указанием вида деятельности (директор комбината, директор предприятия, директор киностудии и т. п.).

Тут очень много нюансов, поэтому выбирайте соответствующую должность, подтягивается код из ОКПДТР и вместе с ним устанавливается и код по классификатору занятий. Поскольку они идут в паре.

Фрагмент № 6 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Если вам код по ОКПДТР не требуется или вашей должности в классификаторе просто нет, то начинать заполнение нужно с графы «Код по ОКЗ». Открывается классификатор занятий, но здесь тоже обратите внимание, что Общероссийский классификатор занятий находится в открытом доступе в справочно-правовых системах и там два раздела: первый — по наименованию групп занятий, а второй раздел — описание.

Для того, чтобы можно было, сравнивая с должностными обязанностями, соответствующий код подобрать. Но в 1С только первый раздел классификатора. Удобнее в справочно-правовой системе все эти коды подобрать, а потом, когда вы заполняете в 1С, уже искать по коду, а не открывать все группы и подбирать подходящий.

Открываем соответствующую группу, находим нужную должность. Здесь необходимо скопировать наименование группы и выбрать код, потому что, когда вы просто выбираете, то код устанавливается, а наименование трудовой функции при этом не заполняется.

Фрагмент № 7 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Должно получиться следующее:

Фрагмент № 8 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Код профессиональной деятельности заполняете, если вам необходимо. Из всех этих кодов самый обязательный — код по ОКЗ. Вид поручаемой работы — здесь можно оставить комментарий-подсказку, что это за трудовая функция.

Для помощи в определении кода по классификатору занятий Минтруд дал цифровой сервис ВНИИ Труда по определению кода ОКЗ. Можно зайти в этот сервис и подобрать соответствующие коды. Указываете наименование должности в штатном расписании, нажимаете «Подобрать» и вам ВНИИ Труда выведет подходящие коды, из которых вы можете выбрать.

Фрагмент № 9 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Если должность сложная и сразу коды не определяются, то можно подать расширенную заявку на подбор кода ОКЗ.

Фрагмент № 10 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Необходимо указать ОКВЭД организации, чтобы ВНИИ Труда могли сориентироваться в ваших видах деятельности. Специалист вручную будет подбирать какой-то код.

Заранее определите все коды и потом выбирайте их из классификатора в 1С.

На следующем этапе, когда оформляем Справочник Должности, необходимо установить трудовую функцию из классификатора.

Фрагмент № 11 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

На первом этапе заполнили классификатор «Трудовая функция» и потом, когда заводим должности «Настройка-предприятие-должности-создать», ввели наименование должности и обязательно из классификатора выбрали соответствующую трудовую функцию, а коды из классификатора уже подтянутся.

Для того, чтобы соответствующие коды «Неполное рабочее время», «Дистанционная работа» подтягивались в ЕФС, нам необходимо проставить соответствующую настройку в разделе «Настройка — Кадровый учет», там открывается список всех возможных кадровых сервисов, которыми мы будем пользоваться.

Фрагмент № 12 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Если в организации предусмотрена дистанционная работа, то нужно проставить флажок «используется дистанционная работа», иначе вы эту возможность в программе вообще не увидите.

При приеме на работу, постоянном переводе, договоре ГПХ: на вкладке «Главное» в графе «Наименование документа» установить вид документа, например, приказ. Поставить флажок «Отразить в трудовой книжке». Установить трудовую функцию и код по ОКЗ. Именно этот флажок будет формировать ЕФС-1.

Фрагмент № 13 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

При увольнении точно также на вкладке «Условия увольнения» есть флажок «Отразить в трудовой книжке» и наименование документа «приказ». Эта строка также для отражения в форме ЕФС-1. Для основания увольнения также выбираем из справочника пункт и статью ТК, а в ЕФС подтянется код из классификатора.