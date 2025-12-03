Инвентаризация расчетов с контрагентами в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Для этого в программе 1С 8.3 предусмотрен «Акт инвентаризации взаиморасчетов».
Чтобы запустить процедуру инвентаризации, необходимо соблюсти ряд требований. Оформить приказ на инвентаризацию взаиморасчетов с контрагентами, где будут определены сроки инвентаризации и утвердить состав комиссии. Провести саму инвентаризацию, далее оформить результат.
Заходим в раздел «Продажи» или «Покупки» подраздел «Акт инвентаризации взаиморасчетов»:
Формируем документ, нажав кнопку «Создать».
Заполняем документ. Вкладка «Проведение инвентаризации». Здесь указываете период, за который инвентаризация должна будет проведена, а также документ и причину инвентаризации. В нашем случае документом является приказ, а причиной годовая инвентаризация.
Далее вкладка «Инвентаризационная комиссия». Выбираем нужных людей из справочника «Физические лица», председателя комиссии выделяем галочкой.
Вкладка «Счета расчетов». Счета расчетов устанавливаются программой по умолчанию. Войдите в этот раздел и оставьте галочки только на тех счетах расчетов, которые вам необходимо проинвентаризировать.
Далее, если нажать кнопку «Заполнить» в шапке акта, то две вкладки «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» будут заполнены одновременно на дату документа. Можно установить галочку «Детализировать по срокам». В этом случае в акте будет рассчитан срок задолженности автоматически, исходя из даты последнего документа расчетов.
Если нажать кнопку «Заполнить» в разделах «Дебиторская задолженность» «Кредиторская задолженность», то будет заполнен конкретный раздел, который выберете.
Далее вам нужно заполнить в разделах «Дебиторская/Кредиторская задолженность» подраздел «Не подтверждено» той суммой, на которую нет подтверждения, если таковая имеется. И подраздел «В т. ч. истек срок давности». Если заполнен этот раздел, то сумму необходимо списать после утверждения «Акта инвентаризации взаиморасчетов».
Документом, подтверждающим задолженность, является подписанный акт сверки взаиморасчетов.
На основании заполненного документа можно сформировать три печатные формы. Это непосредственно «Приказ о проведении инвентаризации», сам «Акт инвентаризации расчетов» и «Справку по акту ИНВ-17», где нужно будет вписать все подтверждающие документы или документ, по которому сформировалась задолженность. Если вы поставили галочку «детализировать по срокам», документ на основании которого сформировалась задолженность подтянется в справку автоматически.
Чтобы сформировать печатные формы, нужно нажать кнопку «Печать» и выбрать необходимую печатную форму.
Документ утверждается членами комиссии и руководителем.
