Инвентаризация расчетов с контрагентами в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Инвентаризацию расчетов с контрагентами необходимо производить для проверки корректности отражения взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.

Для этого в программе 1С 8.3 предусмотрен «Акт инвентаризации взаиморасчетов».

Чтобы запустить процедуру инвентаризации, необходимо соблюсти ряд требований. Оформить приказ на инвентаризацию взаиморасчетов с контрагентами, где будут определены сроки инвентаризации и утвердить состав комиссии. Провести саму инвентаризацию, далее оформить результат.

Заходим в раздел «Продажи» или «Покупки» подраздел «Акт инвентаризации взаиморасчетов»:

Подраздел «Акт инвентаризации взаиморасчетов» в 1С

Формируем документ, нажав кнопку «Создать».

Создание акта инвентаризации расчетов в 1С

Заполняем документ. Вкладка «Проведение инвентаризации». Здесь указываете период, за который инвентаризация должна будет проведена, а также документ и причину инвентаризации. В нашем случае документом является приказ, а причиной годовая инвентаризация.

Заполнение вкладки «Проведение инвентаризации» в 1С

Далее вкладка «Инвентаризационная комиссия». Выбираем нужных людей из справочника «Физические лица», председателя комиссии выделяем галочкой.

Заполнение вкладки «Инвентаризационная комиссия» в 1С

Вкладка «Счета расчетов». Счета расчетов устанавливаются программой по умолчанию. Войдите в этот раздел и оставьте галочки только на тех счетах расчетов, которые вам необходимо проинвентаризировать.

Вкладка «Счета расчетов» в 1С

Далее, если нажать кнопку «Заполнить» в шапке акта, то две вкладки «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» будут заполнены одновременно на дату документа. Можно установить галочку «Детализировать по срокам». В этом случае в акте будет рассчитан срок задолженности автоматически, исходя из даты последнего документа расчетов.

Заполнение акта инвентаризации расчетов в 1С

Если нажать кнопку «Заполнить» в разделах «Дебиторская задолженность» «Кредиторская задолженность», то будет заполнен конкретный раздел, который выберете.

Далее вам нужно заполнить в разделах «Дебиторская/Кредиторская задолженность» подраздел «Не подтверждено» той суммой, на которую нет подтверждения, если таковая имеется. И подраздел «В т. ч. истек срок давности». Если заполнен этот раздел, то сумму необходимо списать после утверждения «Акта инвентаризации взаиморасчетов».

Раздел «Дебиторская задолженность» в 1С

Документом, подтверждающим задолженность, является подписанный акт сверки взаиморасчетов.

На основании заполненного документа можно сформировать три печатные формы. Это непосредственно «Приказ о проведении инвентаризации», сам «Акт инвентаризации расчетов» и «Справку по акту ИНВ-17», где нужно будет вписать все подтверждающие документы или документ, по которому сформировалась задолженность. Если вы поставили галочку «детализировать по срокам», документ на основании которого сформировалась задолженность подтянется в справку автоматически.

Чтобы сформировать печатные формы, нужно нажать кнопку «Печать» и выбрать необходимую печатную форму.

Печать готового акта инвентаризации расчетов в 1С

Документ утверждается членами комиссии и руководителем.

