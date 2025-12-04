Банковские технологии на службе у бухгалтера: как банки помогают ускорить работу и избежать блокировок

А пока ждем старта БУХ.СОВЕТА 2026, эксперты Альфа-Банка рассказали о банковских сервисах, которые делают работу бухгалтеров проще и эффективнее.
Шаг в будущее: какие сервисы доступны бухгалтерам уже сегодня
Буквально за несколько лет профессия бухгалтера пережила глубокую трансформацию. Если раньше работодатели в первую очередь ждали от бухгалтера навыков составления отчетности и работы в 1С, то сейчас у бизнеса растет потребность в консультировании, а от специалистов требуется умение работать с цифровыми экосистемами.
Это абсолютно закономерная тенденция. Технологии помогают оптимизировать процессы, избавиться от рутины и сократить количество ошибок (соответственно, вероятность штрафов и других санкций со стороны контролирующих органов также снижается).
Простой пример — блокировка расчетного счета компании. Приостановка операций влечет за собой срыв поставок, штрафы, пени и другие крайне неприятные для бизнеса последствия, а на разблокировку счета обычно приходится тратить много ресурсов.
Но если от блокировок не застрахованы даже опытные специалисты (хотя использование цифровых инструментов снижает риски), то процесс разблокировки можно сделать гораздо менее проблематичным. Благодаря технологиям вся процедура происходит онлайн, а это экономит время и позволяет бизнесу быстрее восстановить работоспособность.
Поэтому чтобы оставаться конкурентоспособными в новых реалиях, использовать все имеющиеся возможности нужно по максимуму.
Одним из главных драйверов технологического развития сегодня становятся банки. Мы узнали у экспертов, какие сервисы для бухгалтеров предлагает Альфа-Банк.
Рустам Фатыхов: «Наша цель — кардинально упростить и обезопасить работу бухгалтера, создавая сервисы, которые сокращают рутину и снижают риски.
Ключевые решения включают цифровое подписание платежей, документов и писем с использованием КЭП физического лица по МЧД — без токенов и дополнительных подписей. А такие процедуры, как разблокировка счета, получают полный онлайн-цикл.
Интеграция с 1С и облачными сервисами через API автоматизирует обмен данными, а умные подсказки и контроль рисков направляют пользователя. Даже работа с кредитами переведена в полностью цифровой формат.
Таким образом, мы предлагаем не просто интерфейс для проведения ежедневных операций, а цифровую платформу, которая помогает устранить препятствия и сэкономить время».
Способен ли искусственный интеллект стать помощником бухгалтера
Об искусственном интеллекте (ИИ) сегодня говорят все. И хотя казалось бы, преимущества внедрения ИИ очевидны, представители многих профессий воспринимают его как угрозу. Впрочем, бухгалтерам по этому поводу волноваться точно не стоит: в ближайшем будущем ИИ точно не заменит бухгалтера-человека. Зато искусственный интеллект способен помочь в работе.
Мы поинтересовались у экспертов, внедряет ли искусственный интеллект Альфа-Банк, и сможет ли, по их мнению, ИИ превратиться в помощника бухгалтера.
Елена Бычкова: «Да, и мы уже идем в эту сторону. В интернет-банке Альфа-Бизнес уже запущен Нейропомощник на базе искусственного интеллекта, который помогает быстро находить нужную информацию и становится для бухгалтера полноценным помощником: он понимает запросы в свободной форме, находит нужные функции и документы, подсказывает дальнейшие действия и помогает быстрее выполнять ежедневные операции.
ИИ постепенно интегрируется в ключевые продукты и сервисы. Так, например, в системе контроля рисков ИИ-помощник предупреждает о возможных ошибках и помогает собрать корректный пакет документов.
Мы считаем искусственный интеллект не заменой специалиста, а усилением его экспертизы: бухгалтер не тратит время на рутину, а фокусируется на важных задачах».
Смогут ли технологии адаптироваться к изменениям
Налоговая реформа 2026 и другие нововведения изменят правила игры не только для бизнеса, но и для бухгалтеров. Но если бухгалтеры уже готовятся к работе в новых условиях, то способность сервисов быстро адаптироваться к новшествам все еще вызывает вопросы. «Клерк» спросил экспертов Альфа-Банка, планируется ли адаптация сервисов к глобальным изменениям.
Рустам Фатыхов: «Да. Мы адаптируем не только сервисы под новые регуляторные требования, но и параллельно делаем еще одно важное изменение: следующим шагом в развитии цифрового банка Альфа-Бизнес станет реализация мультиролевой модели и переход от сегментной персонализации к гиперперсонализации.
Это означает, что интерфейсы и сценарии работы интернет-банка адаптируются не только под сегмент бизнеса, но и под конкретные роли внутри компаний.
Так скоро в интернет-банке Альфа-Бизнес появится специальная роль, созданная под задачи бухгалтера. Ее интерфейс сфокусирован на самых частых действиях, предоставляя быстрый доступ к платежам, документам, сверкам и ВЭД-операциям. Система будет давать подсказки под реальные бухгалтерские кейсы, а умный поиск на основе ИИ поможет быстро справляться с задачами.
Мы делаем это для того, чтобы работа бухгалтера стала проще и удобнее».
БУХ.СОВЕТ 2026: что ждет участников
На конференции БУХ.СОВЕТ 2026 эксперты Альфа-Банка расскажут о банковских технологиях, которые ускоряют бухгалтерию.
Основные тезисы выступления:
Почему даже опытные бухгалтеры могут столкнуться с блокировками — и как решить вопрос онлайн — без визитов в отделения банка и оформления бумаг.
Как подписывать платежи и документы одной цифровой подписью за секунды — без токенов, флешек и лишних действий.
Как ИИ помогает банку сократить время на ручную обработку бухгалтерских документов по кредитованию или выдаче банковских гарантий с нескольких дней до 1 часа.
А еще БУХ.СОВЕТ 2026 — это информация об изменениях от топовых спикеров, рекомендации экспертов по налогам и учету, ответы на вопросы, а также комьюнити коллег и вдохновляющие кейсы.
11–12 декабря 2025 года, NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2. Присоединяйтесь к БУХ.СОВЕТУ 2026, чтобы узнать, как современные банковские сервисы помогают бухгалтерам в работе.
