Банковские технологии на службе у бухгалтера: как банки помогают ускорить работу и избежать блокировок

Шаг в будущее: какие сервисы доступны бухгалтерам уже сегодня

Буквально за несколько лет профессия бухгалтера пережила глубокую трансформацию. Если раньше работодатели в первую очередь ждали от бухгалтера навыков составления отчетности и работы в 1С, то сейчас у бизнеса растет потребность в консультировании, а от специалистов требуется умение работать с цифровыми экосистемами.

Это абсолютно закономерная тенденция. Технологии помогают оптимизировать процессы, избавиться от рутины и сократить количество ошибок (соответственно, вероятность штрафов и других санкций со стороны контролирующих органов также снижается).

Простой пример — блокировка расчетного счета компании. Приостановка операций влечет за собой срыв поставок, штрафы, пени и другие крайне неприятные для бизнеса последствия, а на разблокировку счета обычно приходится тратить много ресурсов.

Но если от блокировок не застрахованы даже опытные специалисты (хотя использование цифровых инструментов снижает риски), то процесс разблокировки можно сделать гораздо менее проблематичным. Благодаря технологиям вся процедура происходит онлайн, а это экономит время и позволяет бизнесу быстрее восстановить работоспособность.

Поэтому чтобы оставаться конкурентоспособными в новых реалиях, использовать все имеющиеся возможности нужно по максимуму.

Одним из главных драйверов технологического развития сегодня становятся банки. Мы узнали у экспертов, какие сервисы для бухгалтеров предлагает Альфа-Банк.

Рустам Фатыхов, руководитель портфеля цифровых продуктов в Альфа-Банке

Елена Бычкова, руководитель портфеля цифровых продуктов в Альфа-Банке