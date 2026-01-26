Как выстроить комфортный клиентский путь и увеличить средний чек: инструкция для предпринимателей

Преимущество получают компании, которые фокусируются не на объеме входящего трафика, а на качестве клиентского пути. Речь идет о бизнесах, способных быстрее доводить клиента до первого результата, снижать нагрузку на команды за счет автоматизации, увеличивать средний чек без давления и удерживать клиентов дольше, повышая их LTV (customer lifetime value).

Поэтому клиентский путь и онбординг сегодня — не зона ответственности маркетинга или продаж, а управленческая и продуктовая задача, которая напрямую влияет на экономику бизнеса. Грамотно выстроенная система позволяет масштабироваться без пропорционального роста штата и операционных затрат.

Разбираем, как такой подход реализуется в крупном онлайн-бизнесе.