Пять мифов об инвестировании: почему в них верят и как на самом деле работает рынок

Миф 1. «Инвестиции помогут очень быстро заработать большие деньги»

Этот миф живет благодаря историям «х100», обсуждениям в соцсетях и роликам, где авторы рассказывают, как за пару месяцев удвоили капитал. Люди слышат подобные истории и начинают воспринимать инвестиции как казино: вложил — сорвал куш.

На практике такие случаи действительно бывают, но к долгосрочному инвестированию они не имеют никакого отношения. Это либо удачное совпадение, либо очень рискованная спекуляция.

Иллюзия быстрого заработка возникает из-за информационного шума. СМИ и паблики охотнее рассказывают о тех, кто внезапно «разбогател», чем о тех, кто спокойно и постепенно увеличивает капитал годами. Это вызывает FOMO, то есть страх упущенной выгоды, и человек стремится «успеть» в тот же момент, что и другие. А спешка в таком деле, как инвестирование, как раз может навредить.

Как же тогда правильно инвестировать? Если вы новичок, то эти советы помогут.

Первый шаг — создание подушки безопасности на 3–12 месяцев расходов. Например, ваши расходы в месяц — 80 тысяч рублей, значит, на 3 месяца нужна подушка в размере 240 тысяч рублей (80000*3), чтобы в случае форс-мажора ваш прежний уровень жизни не пострадал.

Такая подушка формируется на инструментах, которые не падают в цене и доступны для мгновенного вывода средств. Это накопительный счет и фонды ликвидности. Однако имейте в виду, что оба варианта привязаны к ключевой ставке.

У накопительных счетов доходность всегда меньше ключевой ставки, их обычно предлагают банки, которые тоже хотят заработать. Исключения — 1–3 месяца счета в новом банке для клиента. Второй вариант выгоднее на сегодняшний день, так как доходность фондов привязана к ключевой ставке и равна ей. После создания подушки безопасности можно начинать инвестировать.