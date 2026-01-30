Пять мифов об инвестировании: почему в них верят и как на самом деле работает рынок

Но вокруг темы до сих пор витает множество заблуждений, которые мешают миллионам людей начать управлять своими деньгами осознанно. Разберем пять самых популярных мифов и объясним, что скрывается за ними на самом деле.
Миф 1. «Инвестиции помогут очень быстро заработать большие деньги»
Этот миф живет благодаря историям «х100», обсуждениям в соцсетях и роликам, где авторы рассказывают, как за пару месяцев удвоили капитал. Люди слышат подобные истории и начинают воспринимать инвестиции как казино: вложил — сорвал куш.
На практике такие случаи действительно бывают, но к долгосрочному инвестированию они не имеют никакого отношения. Это либо удачное совпадение, либо очень рискованная спекуляция.
Иллюзия быстрого заработка возникает из-за информационного шума. СМИ и паблики охотнее рассказывают о тех, кто внезапно «разбогател», чем о тех, кто спокойно и постепенно увеличивает капитал годами. Это вызывает FOMO, то есть страх упущенной выгоды, и человек стремится «успеть» в тот же момент, что и другие. А спешка в таком деле, как инвестирование, как раз может навредить.
Как же тогда правильно инвестировать? Если вы новичок, то эти советы помогут.
Первый шаг — создание подушки безопасности на 3–12 месяцев расходов. Например, ваши расходы в месяц — 80 тысяч рублей, значит, на 3 месяца нужна подушка в размере 240 тысяч рублей (80000*3), чтобы в случае форс-мажора ваш прежний уровень жизни не пострадал.
Такая подушка формируется на инструментах, которые не падают в цене и доступны для мгновенного вывода средств. Это накопительный счет и фонды ликвидности. Однако имейте в виду, что оба варианта привязаны к ключевой ставке.
У накопительных счетов доходность всегда меньше ключевой ставки, их обычно предлагают банки, которые тоже хотят заработать. Исключения — 1–3 месяца счета в новом банке для клиента. Второй вариант выгоднее на сегодняшний день, так как доходность фондов привязана к ключевой ставке и равна ей. После создания подушки безопасности можно начинать инвестировать.
С какой суммы? Минимального порога не существует. Фонд ликвидности может стоить 2 рубля, облигация — 600–700 рублей, акция крупной компании — 300 рублей. Можно вложить 1000 рублей и посмотреть, как работает система, не рискуя.
Какие инструменты выбирать в начале? Самые простые и безопасные: фонды ликвидности, облигации федерального займа, фонды на широкий набор облигаций или акций. Как правило, такие фонды стоят недорого, а портфель уже собран за вас. Эти инструменты позволят наглядно и без эмоциональных качелей увидеть, как деньги растут.
Нужно ли учиться? Да, инвестирование — это навык, который требует понимания экономики, ключевой ставки, инфляции, рисков. Базовое обучение (курс, книга, видеоуроки) формирует систему, без которой человек легко теряет уверенность при первом минусе на счете.
Миф 2. «Торговля акциями — это всегда выгодно, ведь они постоянно растут»
Правда лишь в одном: крупные компании действительно растут на длинной дистанции в 5, 10, 20 лет. Но на коротком периоде акции могут резко падать или расти под влиянием заявлений политиков, отчетностей компаний, изменений на мировых рынках.
Кроме того, никаких гарантий возврата инвестиций нет. Акции — это инструмент без гарантированной доходности, однако простые советы могут сгладить риски.
Совет № 1: акции должны занимать ограниченную долю портфеля
Например, вы инвестируете каждый месяц 10 тысяч рублей. И акции не должны составлять 100% от всего портфеля. Гораздо лучше, если 70% — это облигации, а остальные 30% — акции. Так безопаснее: когда просадка по акциям, облигации растут в цене и наоборот. Тогда на длительном промежутке времени будет плюс, потому что акции платят дивиденды, а облигации — купоны.
Однако портфель 70% на 30% — не панацея для всех. Доля акций и облигаций может зависеть от возраста самого инвестора. Простая формула: если вам 25 лет, то 25% должно быть в облигациях, остальная сумма в акциях. Потому что акции работают на длительном промежутке времени, а значит, чем человек моложе, тем более рискованные активы может себе позволить.
И наоборот: чем старше человек, тем меньше риска (то есть акций) должно быть в его портфеле. Допустим, инвестору 60 лет, формула для него: минимум 60% облигаций и 40% акций. Портфель должен быть консервативным, чтобы не потерять деньги, а сохранить их и приумножить.
Совет № 2: новичку стоит переходить к акциям только при соблюдении трех условий
Когда есть подушка безопасности, пройден базовый курс знаний, когда человек понимает и осознает все риски, не ожидая мгновенных результатов. Только тогда можно думать о приобретении акций.
Совет № 3: начинающим инвесторам нужно выбирать акции крупных компаний
Это корпорации, работающие десятилетиями и имеющие прозрачную финансовую отчетность: «Сбер», МТС, X5 Group, «Полюс», «Т-Техно» и другие. Такие компании регулярно выплачивают дивиденды и менее подвержены резким колебаниям.
Совет № 4: покупать акции лучше всего «лесенкой»: то есть регулярно на одинаковую сумму
Такой вход в мир инвестиций для новичка наиболее безопасен и выгоден. Если поставить себе цель раз в месяц покупать акции крупной компании на условные 5000 рублей и не сбиваться с курса, то не будет соблазна обращать внимание на громкие новости.
Известная история, когда прогремело по всем СМИ: акции упали — люди на эмоциях продают свои. А когда акции резко выросли — на эмоциях покупают. А делать лучше наоборот — при условии, что компания имеет устойчивый бизнес. Тогда доходность на длительном промежутке времени будет гораздо выше.
Миф 3. «Инвестировать опасно, лучше хранить деньги дома»
Опасно как раз хранить деньги дома или даже на текущем счете. Инфляция за 10 лет может практически вдвое обесценить ваши накопления. Простой пример: в 2015 году на миллион рублей можно было купить три автомобиля Lada Granta, в 2020 — две, а в 2025 году только одну.
Значит ли это, что любые инвестиции защищают от инфляции? К сожалению, не любые, но большинство инструментов дают шанс сохранить деньги. Даже при низком риске фонды денежного рынка и ОФЗ (облигации федерального займа) помогают компенсировать потерю покупательной способности.
Найти баланс риска и доходности возможно, он зависит от горизонта. Для короткого срока больше подойдут консервативные инструменты. Для длинного — больше акций. Капля криптовалюты (биткоин/эфир) возможна, но в строго ограниченной доле 5–10%.
А вот выбор стратегии зависит от того, чего вы хотите: накопить на крупную покупку, сформировать пассивный доход или обеспечить капитал на будущее. К слову, для пассивного дохода подбирают такие облигации и акции, которые дают регулярные купоны и дивиденды.
Миф 4. «Долгосрочное инвестирование менее выгодно, чем активные торги»
Активная торговля — это профессия. Она требует глубокого обучения, психологической устойчивости, много времени, ежедневного анализа рынка и владения риск-менеджментом. По статистике, в трейдинге зарабатывают около 5% участников. Остальные теряют деньги. Кроме того, у большинства людей есть работа, семья, личные дела — им просто некуда «втиснуть» трейдинг.
Долгосрочные инвестиции, наоборот, дают результат без необходимости сидеть у графиков. Именно так большинство людей действительно приумножает капитал.
Примкнуть к этим счастливчикам можно. Для новичков идеально подойдет такая стратегия:
регулярные покупки на фиксированную сумму;
комбинация облигаций и фондов на акции;
постепенное усложнение инструментов по мере роста опыта.
Миф 5. «Покупать нужно на подъеме, а продавать, когда график падает»
Это одна из самых вредных стратегий, которая приводит к потерям. Почему люди так делают? Потому что включаются эмоции. Когда СМИ или блогеры пишут о росте, возникает то же ощущение FOMO (боязнь потерянных возможностей), и человек покупает на пике цены. Потом происходит неизбежная коррекция, и неопытный инвестор в панике продает. Так он фиксирует убыток, а покупать на спаде начинают только опытные участники.
Чтобы избежать эмоциональных ловушек, необходимо покупать регулярно на фиксированную сумму — так цена усредняется. Опираться только на цифры отчетности компаний и анализ, а не на новостной шум.
Кроме этого, стоит всегда помнить о диверсификации: портфель новичков должен включать больше безопасных и меньше рисковых активов. И еще нужно понимать, что просадки неизбежны, это нормальная часть инвестиционного пути.
Как получить позитивный опыт в инвестировании
Главные инструменты — это знания и системность. Поэтому покорять стихию инвестирования лучше с багажом, в котором будут упакованы:
обучение и базовые курсы, которые формируют структуру в голове;
понимание своей стратегии и уровня риска;
регулярное пополнение портфеля;
следование плану, а не эмоциям;
участие в профессиональных сообществах, чтение официальных источников и аналитики.
Инвестирование доступно каждому. Начать инвестировать можно с любой суммы и без экономического образования — достаточно желания разобраться в теме и начать с малого. Те, кто идет этим путем последовательно, получают свой положительный опыт, без мифов и иллюзий, но с реальными результатами.
