Заполнение 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ при взносах на директора из МРОТ, новые правила по счетам-фактурам с 2026 года и проверки физлиц ФНС: экспертный обзор для бухгалтера

С 2026 года заработала новая норма про взносы с зарплаты директора. Даже если он не получает выплаты, взносы нужно удерживать с МРОТ. В 2026 году он составляет 27 093 руб. Как отражать начисление взносов в 6-НДФЛ, РСВ, ПСФЛ и ЕФС-1 — рассказали в разборе.
Формы 3, 4 и 6 бухгалтерской отчетности за 2025 год: новые бланки
В 2026 году необходимо сдать бухгалтерскую отчетность за 2025 год по правилам ФСБУ 4/2023. При этом отчеты по формам 3,4 и 6 сдают по новым бланкам. Кто, когда и как должен заполнять эти формы — рассказали в разборе.
Список аффилированных лиц: кому нужен и как правильно составить
Аффилированные лица — те, кто может влиять на деятельность бизнеса. Их список составляют акционерные общества для официальных органов и партнеров, чтобы они могли оценить надежность компании.
6-НДФЛ за 2025 год: порядок заполнения и как избежать ошибок. Конспект вебинара с видео
6-НДФЛ за 2025 год необходимо подать до 25 февраля 2026 года. В отчете отражаются выплаты работникам и удержанные суммы НДФЛ. Как заполнить 6-НДФЛ за 2025 год без ошибок — рассказали в конспекте вебинара.
Как оформлять счета-фактуры по новым правилам в 2026 году. Мини-курс
С 1 апреля 2026 года необходимо применять новые формы счетов-фактур, утв. постановлением Правительства от 23.01.2026 № 26. А еще с 2026 года действуют нововведения по заполнению отгрузочного счета-фактуры при зачете предоплаты. Как оформлять документ по новым правилам — рассказали в мини-курсе.
Как налоговая проверяет граждан: категории риска, маркеры и штрафы. Мини-курс
ФНС тщательно следит как за компаниями, так и за физическими лицами. В категорию риска входят сдающие недвижимость, фрилансеры, получатели переводов из-за рубежа, криптоинвесторы и члены семей предпринимателей с доходами. Как ФНС проверяет граждан и какие санкции грозят неплательщикам налогов — рассказали в мини-курсе.
