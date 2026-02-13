Заполнение 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ при взносах на директора из МРОТ, новые правила по счетам-фактурам с 2026 года и проверки физлиц ФНС: экспертный обзор для бухгалтера

С 2026 года заработала новая норма про взносы с зарплаты директора. Даже если он не получает выплаты, взносы нужно удерживать с МРОТ. В 2026 году он составляет 27 093 руб. Как отражать начисление взносов в 6-НДФЛ, РСВ, ПСФЛ и ЕФС-1 — рассказали в разборе.

