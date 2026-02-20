Как плохая репутация в глазах банков может осложнить трудоустройство

Что нужно для того, чтобы найти достойную во всех отношениях работу? Быть высококвалифицированным специалистом в своей сфере и обладать набором морально-психологических качеств, которые позитивно воспринимаются большинством работодателей. Но только этого может оказаться мало. Сегодня некоторые работодатели желают еще и ознакомиться с кредитной историей соискателя, прежде чем принять решение о его трудоустройстве.

Хорошая кредитная история, свидетельствующая о недопущении заемщиком серьезных просрочек по кредитам, служит сегодня не только пропуском в мир выгодного кредитования, страхования и прочих финансовых услуг. Ее все чаще учитывают компании в РФ, выходя на рынок рабочей силы. Расчет здесь прост: если человек не имеет серьезных долгов перед кредитными организациями, соблюдает платежную дисциплину и демонстрирует ответственный подход к деньгам — значит, он ответственный, социально зрелый. Следовательно, и на рабочем месте он не подведет ни своих коллег, ни начальство, будет выполнять все поставленные задачи и соблюдать дедлайны.