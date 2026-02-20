Как плохая репутация в глазах банков может осложнить трудоустройство

Что нужно для того, чтобы найти достойную во всех отношениях работу? Быть высококвалифицированным специалистом в своей сфере и обладать набором морально-психологических качеств, которые позитивно воспринимаются большинством работодателей. Но только этого может оказаться мало. Сегодня некоторые работодатели желают еще и ознакомиться с кредитной историей соискателя, прежде чем принять решение о его трудоустройстве.
Хорошая кредитная история, свидетельствующая о недопущении заемщиком серьезных просрочек по кредитам, служит сегодня не только пропуском в мир выгодного кредитования, страхования и прочих финансовых услуг. Ее все чаще учитывают компании в РФ, выходя на рынок рабочей силы. Расчет здесь прост: если человек не имеет серьезных долгов перед кредитными организациями, соблюдает платежную дисциплину и демонстрирует ответственный подход к деньгам — значит, он ответственный, социально зрелый. Следовательно, и на рабочем месте он не подведет ни своих коллег, ни начальство, будет выполнять все поставленные задачи и соблюдать дедлайны.
Кредитная история (КИ) формируется с момента первого обращения совершеннолетнего гражданина РФ за кредитом в банк или за микрозаймом в МФО. Это постоянно обновляемое досье, где фиксируются все значимые действия заемщика: платежи, просрочки, заявки, их частота, отказы или одобрения. Банки и МФО передают эти сведения в бюро кредитных историй (БКИ), поднадзорные Банку России. Передача осуществляется в режиме непрерывной актуализации согласно 218-ФЗ «О кредитных историях». Сегодня в России работают шесть БКИ, чья деятельность санкционирована (лицензирована) регулятором — Банком России (ЦБ РФ). Данные одного физлица могут храниться в нескольких бюро. Узнать, в каких именно, можно через портал «Госуслуги».
Некоторым работодателям интересно, любят ли вас банки
В январе-феврале этого года ГК Cosmovisa провела социологический опрос среди трудоспособных жителей России в возрасте от 22 до 60 лет (выборка составила 1500 человек) с целью выяснить, насколько часто сегодня работодатели в РФ интересуются кредитными историями соискателей. Респондентов попросили осветить нюансы их найма или повышения в должности, случившихся в течение последних трех лет.
На вопрос «Рассматривая возможность вашего трудоустройства на нынешнюю позицию в штате, просил ли работодатель дать ему разрешение ознакомиться с вашей кредитной историей?» более 17% ответили положительно.
Они пояснили, что работодатель обосновал при этом свой интерес:
желанием получить представление о финансовой ответственности и благонадежности будущего сотрудника (59,8% ответов от числа тех, чьи КИ были запрошены);
необходимостью проведения стандартной процедуры для замещения должности с материальной ответственностью (28%);
требованиями корпоративной службы безопасности и внутреннего регламента (12,3%).
Не согласны раскрыть страницы своей КИ перед работодателем лишь 10% респондентов
38% из всего числа опрошенных сказали, что если бы собеседование состоялось сегодня, и потенциальный работодатель попросил бы разрешить ему ознакомиться с их кредитной историей — они отнеслись бы к такой просьбе спокойно и предоставили бы ему доступ к своему финансовому досье.
Порядка 12% респондентов признались, что охотно бы согласились на такое предложение.
Около 40% сообщили, что неохотно, но все же согласились бы раскрыть страницы своей КИ перед работодателем в надежде трудоустроиться.
И лишь 10% респондентов заявили, что отказались бы от подобного предложения, невзирая даже на риск отказа в приеме на работу.
Кредитная история как значимый фактор успешного трудоустройства
Данные исследования говорят, что со стороны части работодателей (пока незначительной, но уже существенной) наблюдается стремление использовать кредитные истории соискателей как один из критериев соответствия вакантной должности.
В то же время подавляющее большинство респондентов (90%) готовы предоставить работодателю свою кредитную историю в обмен даже не за само трудоустройство, а за повышение шансов на него.
Это означает, что актуальной становится забота о своих кредитных историях (недопущение просрочек по кредитам, разумное использование заемных средств, избегание микрозаймов и частых обращений в кредитные организации и т. д.), а также их регулярная проверка и устранение технических ошибок, которые нередко закрадываются в финансовые досье в ходе электронного обмена данными между банками и БКИ.
Более трети опрошенных не утруждают себя проверкой своих кредитных историй
Напомним, что проверить и актуализировать свою КИ можно двумя способами — самостоятельно обратившись в БКИ (через портал «Госуслуги») и с помощью профильных автоматизированных онлайн-платформ типа «Кредитный помощник».
Второй способ гораздо быстрее, но вышеприведенный опрос показал, что большинство респондентов (37%) предпочитают самостоятельно периодически (бесплатно два раза в год в соответствии с 218-ФЗ или чаще, но уже платно) проверять свои КИ через портал «Госуслуги».
К возможностям специализированных онлайн-платформ прибегают в этом деле 28%.
А 35% респондентов признались, что никакие инструменты не используют, так как не очень интересуются содержимым своих кредитных историй. Не исключено, впрочем, что это лишь до тех пор, пока они не столкнутся с необходимостью искать новое место работы, а новый работодатель не запросит у них документальных подтверждений их финансовой состоятельности и платежной дисциплинированности.
