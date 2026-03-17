Как компании на ОСНО признать задолженность доходом
По п. 18 ст. 250 НК кредиторская задолженность (в том числе НДС, который предъявил контрагент) учитывают в составе внереализационных доходов на наиболее раннюю из дат:
на дату истечения срока исковой давности (по общему правилу ст. 196 ГК он составляет 3 года)
на дату внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации кредитора или об исключении как недействующей организации, если право требование не переуступали;
на дату прощения долга.
В данном случае задолженность списывают из-за прощения долга. У организации должно быть оформлено соглашение о прощении долга с поставщиком.
Прощение долга — это как подарок на день рождения: приятно, но потом налоговая приходит за своим кусочком торта.