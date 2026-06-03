Какая логистика увеличивает прибыль бизнеса

Логистика влияет на прибыль сильнее, чем кажется

Парадокс в том, что большинство компаний до сих пор воспринимают логистику исключительно как статью расходов. Есть, допустим, товар за $100, и нужно понять, сколько еще придется потратить, чтобы его привезти. Вся логика строится вокруг сокращения затрат. Но именно здесь бизнес чаще всего попадает в ловушку.

Логистические расходы могут составлять 20–30% себестоимости товара. Любая неэффективность сразу бьет по марже. Но реальные потери начинаются не там, где доставка стоит дорого, а там, где система работает неправильно.

Одна из главных проблем — замороженные деньги в запасах. До 95% времени оборота товара приходится именно на логистические операции. Если цепочка поставок организована плохо, компания начинает хранить на складе слишком большие объемы продукции.

Простой пример из практики: если бизнес держит запас товара на 60 дней, хотя при нормальной логистике хватило бы 20, то деньги фактически лежат мертвым грузом. Они уже вложены в товар, пошлины, НДС и хранение, но не работают. А ведь эти средства могли приносить прибыль, хотя бы лежа на банковском депозите. Именно эту недополученную прибыль компании чаще всего даже не считают.

Есть и другая крайность — дефицит товара. Когда поставки организованы плохо и продукции не хватает, клиент уходит к конкуренту.

Возьмем обычную бытовую ситуацию. Человек приходит в магазин за привычным йогуртом, но его нет. Покупает другой — и неожиданно тот оказывается вкуснее. В итоге человек может полностью перейти на новый бренд, выбирая и другие молочные продукты понравившейся марки.

В бизнесе происходит то же самое. Потерянный из-за срыва поставки клиент нередко уходит навсегда.