Какая логистика увеличивает прибыль бизнеса

Как выстроить цепочку поставок так, чтобы обходить конкурентов и приумножать прибыль, объясняем в статье.
Логистика операционная и стратегическая — в чем разница
Операционная логистика думает о текущей доставке. Стратегическая думает о том, что будет с бизнесом через год, если маршрут внезапно закроется, поставщик исчезнет, а груз застрянет на несколько месяцев в чужом аэропорту. Через логистику компании теперь управляют не только затратами, но и своей устойчивостью, скоростью роста и конкурентоспособностью.
Именно поэтому сегодня стоимость доставки — уже далеко не главный фактор. Иногда бизнесу важнее надежность. Потому что перевозчик, который сегодня обещает самые низкие цены, завтра может просто не справиться с нагрузкой. А другой партнер берет дороже, но будет стабильно возить грузы десять лет подряд без срывов и блокировок.
Когда логистика стала стратегией
Переход логистики в разряд стратегических функций не произошел за один день. По нашим наблюдениям, было несколько больших волн, которые заставили бизнес посмотреть на поставки совершенно иначе.
Пандемия
Первой такой волной стала пандемия 2020–2021 годов. Именно тогда компании впервые увидели, что нарушение цепочки поставок способно остановить бизнес быстрее любого кризиса.
Закрывались порты. Не хватало контейнеров. В некоторых терминалах работало всего 20% сотрудников, остальные сидели на удаленке. Задержки растягивались на месяцы.
Операционная логистика в таких условиях оказывалась бессильна: она умеет организовать перевозку, но не умеет спасать бизнес, когда рушится вся система.
До пандемии многие вообще не задумывались о логистике как о чем-то критически важном. Это особенно заметно было в повседневной жизни. Люди спокойно ездили в магазины, покупали продукты сами, редко пользовались доставкой. Даже заказ еды из ресторана тогда воспринимался как что-то не совсем привычное. Пандемия резко изменила и поведение людей, и рынок в целом.
E-commerce изменил ожидания клиентов
Следующей большой волной стал стремительный рост e-commerce и цифровизации. Во многом именно пандемия ускорила этот процесс.
Когда люди привыкли получать товары с доставкой за считанные часы, назад дороги уже не было. Причем эти ожидания быстро перешли не только в B2C, но и в B2B.
Теперь клиенты хотят видеть статусы поставок, прогнозы сроков, прозрачность маршрутов и быструю реакцию на любые изменения. Даже компании из «нецифровых» отраслей начинают требовать сервис, который раньше ассоциировался только с крупными IT-платформами.
Логистика вынуждена под это подстраиваться. Человек быстро привыкает к хорошему сервису, а потом начинает воспринимать его как норму.
На этом фоне доставка перестает быть просто транспортировкой груза. Она становится частью клиентского опыта — а значит, напрямую влияет на выручку.
Логистика влияет на прибыль сильнее, чем кажется
Парадокс в том, что большинство компаний до сих пор воспринимают логистику исключительно как статью расходов. Есть, допустим, товар за $100, и нужно понять, сколько еще придется потратить, чтобы его привезти. Вся логика строится вокруг сокращения затрат. Но именно здесь бизнес чаще всего попадает в ловушку.
Логистические расходы могут составлять 20–30% себестоимости товара. Любая неэффективность сразу бьет по марже. Но реальные потери начинаются не там, где доставка стоит дорого, а там, где система работает неправильно.
Одна из главных проблем — замороженные деньги в запасах. До 95% времени оборота товара приходится именно на логистические операции. Если цепочка поставок организована плохо, компания начинает хранить на складе слишком большие объемы продукции.
Простой пример из практики: если бизнес держит запас товара на 60 дней, хотя при нормальной логистике хватило бы 20, то деньги фактически лежат мертвым грузом. Они уже вложены в товар, пошлины, НДС и хранение, но не работают. А ведь эти средства могли приносить прибыль, хотя бы лежа на банковском депозите. Именно эту недополученную прибыль компании чаще всего даже не считают.
Есть и другая крайность — дефицит товара. Когда поставки организованы плохо и продукции не хватает, клиент уходит к конкуренту.
Возьмем обычную бытовую ситуацию. Человек приходит в магазин за привычным йогуртом, но его нет. Покупает другой — и неожиданно тот оказывается вкуснее. В итоге человек может полностью перейти на новый бренд, выбирая и другие молочные продукты понравившейся марки.
В бизнесе происходит то же самое. Потерянный из-за срыва поставки клиент нередко уходит навсегда.
Почему дешевая логистика может обойтись слишком дорого
Одна из самых опасных ошибок бизнеса — выбирать подрядчиков исключительно по цене. Очень многие компании стараются урезать логистический бюджет, берут самого дешевого экспедитора, а потом теряют гораздо больше на сбоях, блокировках и срочных перевозках. И это не только наши наблюдения. По данным Торгово-промышленной палаты РФ, до 80% проблем с грузами происходят из-за непрофессиональных действий экспедиторов.
Иногда ситуация выглядит действительно абсурдно: компания экономит условную $1000 на перевозке, а потом груз застревает на экспортном контроле на четыре месяца. Все это время идут штрафы по контрактам, срываются поставки, теряются клиенты. Экономия превращается в огромный убыток.
Это как купить слишком дешевый продукт в магазине. Если шоколадка стоит в десять раз дешевле остальных, вряд ли это случайность. Скорее всего, экономия обусловлена низким качеством ингредиентов. В логистике работает тот же принцип: экстремально низкая цена почти всегда означает риск.
При этом подчеркнем: снижать затраты все равно нужно, но делать это надо умно. К примеру, полностью убрать маркетинг тоже можно, и даже увидеть краткосрочный рост прибыли. Но через несколько месяцев бизнес неизбежно столкнется с оттоком клиентов и падением продаж. И в логистике точно так же: чрезмерная экономия быстро начинает разрушать систему изнутри.
5 шагов к стратегической логистике
Как бизнесу перейти от операционной логистики к стратегической? Первое, с чего стоит начать — провести полноценный аудит.
Шаг 1. Оценить не только стоимость доставки, но и реальную цену всей логистики: расходы на хранение, страхование, пошлины, срочные перевозки, простои и штрафы за задержки.
Шаг 2. Выявить скрытые потери. Например, срочные поставки: во многих компаниях менеджеры в последний момент понимают, что товар нужен «еще вчера», и запускают экстренную доставку — а она может стоить на 30–40% дороже обычной. И часто такие ситуации остаются незаметными для руководства. Но их легко вычислить: достаточно посмотреть стоимость перевозки за килограмм по одинаковым маршрутам. Если цифра внезапно подскакивает в два раза, значит, где-то произошел сбой.
Шаг 3. Обратить внимание на объем просроченного или списанного товара. Это прямой сигнал того, что цепочка поставок выстроена неправильно. И здесь эксперт советует иногда возить чаще, но меньшими партиями.
Шаг 4. Создать несколько независимых цепочек поставок. Стратегическая логистика всегда предполагает запасные варианты. Если один маршрут перестанет работать, бизнес не должен останавливаться.
Шаг 5. Пересмотреть свое отношение к логистике. Эту важнейшую часть бизнеса необходимо учитывать в принятии ключевых решений внутри компании. Логистика не должна быть просто исполнителем — она должна быть одним из авторов решений.
Мир больше не будет стабильным
Стратегическая роль логистики в ближайшие годы только усилится. Геополитика становится все более жесткой. Ограничения, запреты, штрафы, блокировки банков, закрытие маршрутов — все это уже стало новой нормой мировой экономики.
Приведем свежий пример. Китайские банки подали иск почти на $30 млн после блокировки средств американской стороной. И подобных ситуаций становится все больше. Современная мировая экономика перестает быть нейтральной. Это уже арена соперничества, где транспортные маршруты и финансовые каналы превращаются в инструменты давления.
На этом фоне выигрывают не те компании, которые просто умеют дешево возить грузы, а те, кто умеет быстро адаптироваться. Особенно заметно это было в 2022 году. Тогда бизнес оказался в панике, а экспедиторы были буквально на вес золота.
Тот период можно сравнить с нерестом лосося на Дальнем Востоке: клиентов было так много, что их можно было «вытаскивать пачками». В 2023 году рынок начал адаптироваться. А к 2024–2025 годам компании уже привыкли жить в новых условиях и снова начали требовать качество, скорость и сервис.
Потому что любой кризис со временем становится новой привычной реальностью. А вместе с этим возвращаются и привычные ожидания клиентов: надежность, прозрачность и комфорт.
Логистика становится экосистемой
Еще одна тенденция последних лет — консолидация рынка. Маленькие компании уходят, крупные усиливаются и строят полноценные логистические экосистемы.
И одного сервиса клиенту уже недостаточно. Бизнес хочет получать комплексное решение — перевозку, отслеживание, управление рисками, цифровые инструменты и понятную коммуникацию — в одном окне. Именно поэтому логистика из набора отдельных операций превращается в систему, которая напрямую определяет устойчивость бизнеса.
Сегодня выигрывает уже не тот, кто просто умеет доставлять груз. А тот, кто умеет делать это в мире, где правила меняются быстрее, чем успевают обновляться маршруты.
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