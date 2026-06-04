Как медиация поможет заказчикам и поставщикам в сфере госзакупок

В госзакупках споры между заказчиком и поставщиком — не редкость. Но если в сфере b2b это ведет только к разрыву отношений, потери исполнителя при исполнении госзаказа могут быть куда шире: есть риск остаться без заказов, попав в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Это значит — потерять важный канал продаж.
Возврат через два года в обойму подрядчиков почти невозможен — за это время конкуренты повысят свою квалификацию, а весомость вашей будет под большим вопросом. Срыв контракта и поставок вряд ли пойдет на пользу и заказчику.
Регулирование госзакупок
Да, законодательство регулирует госзаказ. На практике решение конфликтов частично урегулировано в законе № 44-ФЗ, но во многом отдано на рассмотрение ФАС России, и в остальных случаях перенаправляется в арбитраж. А в законе № 223-ФЗ такой регулировки нет. Все взаимоотношения между заказчиками и поставщиками описывают в положении о закупке.
Это основной локальный нормативный акт, который регламентирует закупочную деятельность заказчика: от планирования до исполнения договора. Все, что ему противоречит, может быть поводом для судебного спора. А количество жалоб и административных дел растет.
Итоги 2025 года
Количество поступивших жалоб в ФАС России — 51,6 тыс. (+7% за год).
Жалобы по существу — 41, 8 тыс. (+9%).
Возбуждено административных дел — 31,8 тыс. (+5%).
Источник: данные ФАС России.
Жалобы и административные дела — это потеря времени и денег. Споры отвлекают от работы и приводят к ненужной огласке. И тут возникает поле для альтернативных способов разрешения конфликтов, наряду с ФАС и Арбитражным судом.
Один из них — медиация. Это урегулирование спора до суда при участии нейтрального посредника — медиатора. Законодательно это базируется на законе № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Т. е. юридически такой алгоритм закреплен.
Как работает медиация
В случае конфликта при выполнении контракта заказчик или поставщик вынужден обращаться в суд. Даже грубое нарушение, когда можно в одностороннем порядке отказаться от обязательств, почти всегда влечет за собой судебные разбирательства. А судебная система ориентирована на то, чтобы вынести решение, и оно, как правило, не устраивает ни одну из сторон.
Медиатор работает иначе. Он изучает ситуацию, оценивает договороспособность сторон и помогает прийти к консенсусу, который будет удобен и выгоден всем. Технически эта опция в закупках выглядит примерно так. В личном кабинете заказчика появляется кнопка «Использовать медиацию». Поставщики, работающие с данным заказчиком, получают возможность оставить заявку на информационную встречу с медиатором. На встрече посредник должен определить:
отсутствие манипулятивных целей у стороны;
отсутствие коррупционных составляющих;
отсутствие целей затягивания срока рассмотрения;
договороспособность сторон и медиабельность (возможность договориться) спора.
Если встреча прошла позитивна и спор можно считать медиабельным, то медиатор предложит сторонам оформить заявку на медиацию. Далее пойдут уже технические моменты: обсуждение условий и формальностей перед заключением соглашения.
Между прочим, в практике подобные кейсы уже есть. Они зачастую не просто сохраняют деловые отношения между заказчиком и поставщиком, а позволяют выполнить социально важный договор поставки. Приведу два примера.
Заказчик, публикуя закупку, просто скопировал прошлогоднее техзадание со всеми параметрами. Когда дело дошло до поставки товара — спецтехники, выяснилось, что двигатели теперь не оригинальные и даже не из Китая, а российские. Их мощность и количество оборотов не соответствуют прописанным в ТЗ.
Заказчик готов расторгнуть контракт в одностороннем порядке, понимая, что есть риск остаться без техники. Поставщик в панике: машины закуплены, срыв грозит большими убытками. В итоге никто не выиграет, а пострадают жители, на качестве жизни которых скажется отсутствие техники. На встрече заказчик признается, что его единственной претензией является то, что технические характеристики не соответствуют оговоренным в ТЗ и могут привести к ухудшению поставляемого товара, а это уже нарушение закона.
В итоге на переговорах решили провести экспертизу и понять, так ли страшно несоответствие. Выяснилось, что другие характеристики обеспечивают экономию топлива, больший срок службы и меньший износ. Российские двигатели оказались лучше по параметрам, а это уже повод для заказчика заключить дополнительное соглашение и принять товар.
В другой закупке была поставка снегоуборочной техники. Два месяца шла приемка товара — заказчик не мог согласиться со страной происхождения продукции. За это время провели 5 совещаний, на которых шаг за шагом решались вопросы. Поставщик готовил дополнительные пакеты документов, запрашивал декларации, делал запросы в различные министерства.
Экспертиза позволила заказчику удостовериться в правильности выводов поставщика и принять товар. Самое интересное, что эту технику поставляли в регионы — от Смоленска до Курильских островов. Ее отсутствие минувшей зимой могло бы вызвать очень тяжелые последствия.
Что дает медиация
В сравнении с судебными разбирательствами медиация имеет три главных преимущества:
Экономия времени и средств. Судебные разбирательства по спорам о госконтрактах могут длиться годами. Медиация же нацелена на скорое решение конфликта и быстрый поиск оптимального решения. Это позволяет сэкономить время и ресурсы сторон.
Конфиденциальность. Медиация обеспечивает защиту конфиденциальной информации сторон. Это особенно важно в сфере государственных закупок, где репутационные риски могут иметь серьезные последствия.
Экономия бюджетных средств. Когда стороны договариваются в рамках медиации, контракт исполняется, товар поставляется, оплата производится. В судебных разбирательствах процесс останавливается, что может привести к дополнительным расходам бюджетных средств.
Кто может быть медиатором в закупках
Один из основных вопросов — кто может быть медиатором? Ведь речь должна идти не только о нейтральности интересов и неподкупности, но и о наличии опыта и профессиональных навыков.
Согласно ст. 16 закона 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров...», для осуществления деятельности медиатора на профессиональной основе необходимо соответствовать трем основным критериям:
Возраст: не менее 25 лет.
Образование: наличие высшего образования (специалитет или магистратура). При этом профиль высшего образования (юридический, психологический, экономический) законодательно не регламентирован — рассматриваются кандидаты с любым высшим образованием. Однако на практике знание психологии или юриспруденции будет весомым преимуществом.
Специальная подготовка: успешное освоение дополнительной профессиональной программы (курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки) в области медиации.
Кроме того, медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы.
В то же время, работать в качестве медиаторов на профессиональной основе могут судьи в отставке. Списки таких судей, которые готовы работать медиаторами, ведутся советами судей в регионах. Таким образом, медиаторами могут быть и частные лица, и сотрудники профильных компаний.
Медиация в России еще не стала популярной, и в закупках она тоже только делает первые шаги. Но ее достоинства: скорость, экономия средств и конфиденциальность данных — имеют все шансы стать ключевыми параметрами для заказчиков и поставщиков в спорных ситуациях.
В закупках важна каждая деталь: время, деньги, срок поставки, дальнейшие контракты и социальный аспект. Сегодня медиация уже начинают использовать заказчики и поставщики Московской области, работающие в рамках 223-ФЗ.
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