Как медиация поможет заказчикам и поставщикам в сфере госзакупок

Медиация сохраняет социально важные контракты

Между прочим, в практике подобные кейсы уже есть. Они зачастую не просто сохраняют деловые отношения между заказчиком и поставщиком, а позволяют выполнить социально важный договор поставки. Приведу два примера.

Заказчик, публикуя закупку, просто скопировал прошлогоднее техзадание со всеми параметрами. Когда дело дошло до поставки товара — спецтехники, выяснилось, что двигатели теперь не оригинальные и даже не из Китая, а российские. Их мощность и количество оборотов не соответствуют прописанным в ТЗ.

Заказчик готов расторгнуть контракт в одностороннем порядке, понимая, что есть риск остаться без техники. Поставщик в панике: машины закуплены, срыв грозит большими убытками. В итоге никто не выиграет, а пострадают жители, на качестве жизни которых скажется отсутствие техники. На встрече заказчик признается, что его единственной претензией является то, что технические характеристики не соответствуют оговоренным в ТЗ и могут привести к ухудшению поставляемого товара, а это уже нарушение закона.

В итоге на переговорах решили провести экспертизу и понять, так ли страшно несоответствие. Выяснилось, что другие характеристики обеспечивают экономию топлива, больший срок службы и меньший износ. Российские двигатели оказались лучше по параметрам, а это уже повод для заказчика заключить дополнительное соглашение и принять товар.

В другой закупке была поставка снегоуборочной техники. Два месяца шла приемка товара — заказчик не мог согласиться со страной происхождения продукции. За это время провели 5 совещаний, на которых шаг за шагом решались вопросы. Поставщик готовил дополнительные пакеты документов, запрашивал декларации, делал запросы в различные министерства.

Экспертиза позволила заказчику удостовериться в правильности выводов поставщика и принять товар. Самое интересное, что эту технику поставляли в регионы — от Смоленска до Курильских островов. Ее отсутствие минувшей зимой могло бы вызвать очень тяжелые последствия.