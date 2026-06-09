Как переоформить патент в 2026 году, если ИП не нанял сотрудников

Как переоформить патент
ИП может переоформить патент. Для этого нужно подать в налоговую инспекцию заявление на получение нового патента взамен старого. В заявлении нужно будет указать корректные сведения — что ИП работает без наемных сотрудников.
Форма заявления ( № 26.5-1 КНД 1150010) на получение утверждена приказом ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@.
Скачать форму можно здесь.
При заполнении заявления в ячейке после строки «в соответствии с пунктом 2 статьи 346.45 НК РФ просит», нужно указать код «2», а также заполнить реквизиты старого патента и дату уменьшения показателя.
Срок подачи заявления
Подать заявление необходимо в течение 10 дней со дня изменения показателей. В этом случае налог по ранее выданному патенту будет пересчитан. Сумма будет рассчитана за период с даты начала действия старого патента по дату, предшествующую началу действия нового патента.
Вести бухгалтерский и налоговый учеты на любой системе налогообложения научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа обновлена: в курсе есть уроки по использованию ИИ в работе, расчету среднего заработка по новым правилам, налогу на прибыль и НДС. Курс позволит получить базовые знания и освоить новую профессию с нуля. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 70%: 10 722 рублей вместо
36 000 рублей. Срок акции ограничен.
Что приложить к заявлению
Одновременно с новым заявлением рекомендуется подать в произвольной форме заявление о перерасчете налога по старому патенту. В этом заявлении ИП просит налоговую пересчитать стоимость патента, так как он фактически не использовали заявленный физический показатель (количество сотрудников).
Начать дискуссию