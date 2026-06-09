Как переоформить патент в 2026 году, если ИП не нанял сотрудников

Как переоформить патент

ИП может переоформить патент. Для этого нужно подать в налоговую инспекцию заявление на получение нового патента взамен старого. В заявлении нужно будет указать корректные сведения — что ИП работает без наемных сотрудников.

Форма заявления ( № 26.5-1 КНД 1150010) на получение утверждена приказом ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@.

Скачать форму можно здесь.

При заполнении заявления в ячейке после строки «в соответствии с пунктом 2 статьи 346.45 НК РФ просит», нужно указать код «2», а также заполнить реквизиты старого патента и дату уменьшения показателя.