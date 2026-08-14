Особенности заполнения счета-фактуры обособленными подразделениями

Особенности заполнения счетов-фактур по строкам

В таблице 1 приведены особенности заполнения отдельных строк счета-фактуры при реализации через ОП и покупке через ОП товаров (работ, услуг). Порядок заполнения строк и граф, не указанных в Таблице 1, осуществляется в обычном порядке в соответствии с постановлением Правительства от 26.12.2011 №1137.

Таблица 1

Номер строки счета-фактуры При заполнении документа необходимо указать: Нормативная ссылка* Уровень существенности ошибки*** Товары** Работы, услуги** Аванс Выставление счета-фактуры при реализации через ОП Строка 1 Порядковый номером в виде цифрового индекса ОП через знак «/». Например, 2026/1. Цифровой индекс каждого подразделения устанавливается в учетной политике пп. «а» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры Ошибка в нумерации — несущественная Строка 2 Наименование юридического лица-продавца в соответствии с учредительными документами (полное или сокращенное) пп. «в» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры Ошибка в наименовании — существенная Строка 2а Адрес юридического лица-продавца, который указан в ЕГРЮЛ пп. «г» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры Ошибка в адресе — существенная Строка 2б ИНН юридического лица-продавца/ КПП ОП продавца пп. «д» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры;

письмо ФНС от 29.10.2019 № ЕД-4-15/22062@ Ошибка в ИНН — существенная;

Ошибка в КПП — несущественная, при условии корректности других реквизитов Строка 3 наименование и почтовый адрес грузоотправителя - ОП продавца прочерк пп. «е» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры;

письмо Минфина от 07.10.2025 № 03-07-11/96862 Ошибка в наименовании и почтовом адресе — несущественная Выставление счета-фактуры при покупке через ОП Строка 4 наименование и почтовый адрес грузополучателя — ОП покупателя прочерк пп. «ж» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры;

письмо Минфина от 04.05.2016 № 03-07-09/25719 Ошибка в наименовании и почтовом адресе — несущественная Строка 6 Наименование юридического лица-покупателя в соответствии с учредительными документами (полное или сокращенное) пп. «и» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры;

письмо Минфина от 04.05.2016 № 03-07-09/25719 Ошибка в наименовании — существенная Строка 6а Адрес юридического лица-покупателя, который указан в ЕГРЮЛ пп. «к» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры;

письмо Минфина от 04.05.2016 № 03-07-09/25719 Ошибка в адресе — существенная Строка 6б ИНН юридического лица-покупателя/ КПП ОП покупателя пп. «л» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры;

письмо ФНС от 29.10.2019 № ЕД-4-15/22062@ Ошибка в ИНН — существенная;

Ошибка в КПП — несущественная, при условии корректности других реквизитов

*Правила заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

**Реализация товаров на экспорт в страны ЕАЭС или статус «налогового агента» по НДС не меняют требований к реквизитам счета-фактуры, если хозяйственная операция осуществляется через ОП.

***Если ошибка в счете-фактуре существенная, она является основанием для отказа в вычете по НДС (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК).

Таким образом, если вы оформляете счет-фактуру от лица ОП, то укажите в нем наименование и ИНН головной компании, а КПП, наименование и адрес грузоотправителя следует заполнить по данным ОП. Такая же логика работает и при составлении счета-фактуры в адрес ОП покупателя.

При этом, если вы совершите ошибку при составлении счета-фактуры в данных по ОП (например, укажите КПП юридического лица вместо КПП ОП), то налоговое законодательство в таком случае не обязывает налогоплательщика составлять исправленный счет-фактуру и сдавать уточненную декларацию по НДС. Ошибка не будет являться существенной и не будет препятствовать идентификации покупателя или продавца в целях подтверждения права на вычет НДС. Но во избежании вопросов со стороны налоговых органов, рекомендуем заполнять строки счета-фактуры на основании таблицы 1 выше и запрашивать замену (исправление) документов при необходимости.