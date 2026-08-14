Выгодно ли выходить на пенсию позже: расчеты с примерами

Пример расчета пенсии с отсрочкой

Посчитаем, какую пенсию получит человек, который достиг общеустановленного пенсионного возраста в 2026 году, но решил пока не выходить на пенсию.

Для примера возьмем человека с ИПК = 100. Размер пенсии посчитаем в ценах 2026 года.

Годы отсрочки ИПК ФВ Итого пенсия Прибавка к пенсии Недополученная пенсия Через сколько лет наступит выгода 0 (в 2026) 15 676 9 584,69 25 260,69 0 – – 1 (в 2027) 16 773,32 10 121,43 26 894,75 1 634,06 303 128,28 15,5 2 (в 2028) 18 027,40 10 734,85 28 762,25 3 501,56 606 256,56 14,5 3 (в 2029) 19 438,24 11 405,78 30 844,02 5 583,33 909 384,84 13,5 4 (в 2030) 21 005,84 12 172,56 33 178,40 7 917,71 1 212 513,12 13 5 (в 2031) 22 730,20 13 035,18 35 765,88 10 504,69 1 515 641,40 12 6 (в 2032) 24 924,84 13 993,65 38 918,49 13 657,80 1 818 769,68 11 7 (в 2033) 27 276,24 15 143,81 42 420,05 17 159,36 1 212 897,96 10 8 (в 2034) 29 784,40 16 581,51 46 365,91 21 105,22 2 425 026,24 9,5 9 (в 2035) 32 762,84 18 210,91 50 973,75 25 713,06 2 728 154,52 9 10 (в 2036) 36 368,32 20 223,70 56 592,02 31 331,33 3 031 282,80 8

Таким образом, если пенсионер отложит выход на пенсию всего на 1 год, то такая отсрочка принесет ему выгоду более чем через 15 лет, когда ему будет 81 год (мужчина) или 76 лет (женщина).

Если отложить выход на пенсию на 5 лет, то выгода наступит в 82 года и 77 лет соответственно.

Если отложить выход на пенсию на 10 лет, то выгода наступит в 83 года и 78 лет соответственно.

То есть в любом случае только примерно в 80 лет такая отсрочка начнет приносить свои плоды.

Отметим, что все расчеты ­– в ценах 2026 года. Ежегодно стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты индексируется и реальный размер пенсии при отсрочке будет больше, чем в наших расчетах.

Также не учтен тот факт, что во время отказа от пенсии человек будет работать, и ему будут начислять пенсионные баллы без ограничения в 3 балла, которое установлено для пенсионеров.

В то же время не учтена индексация первоначальной пенсии и доход от инвестиции пенсии, от которой человек временно отказался (например, проценты по вкладам).