Выгодно ли выходить на пенсию позже: расчеты с примерами

Повышение пенсии после отказа от нее
Страховую пенсию считают так:
Пенсия = ИПК х стоимость ИПК + ФВ, где:
ИПК – это количество пенсионных баллов;
ФВ – фиксированная выплата.
В 2026 году пенсия = ИПК х 156,76 + 9 584,69
Но если выйти на пенсию позже положенного срока, то к этой формуле применяются коэффициенты, то есть пенсия будет больше.
Пенсионер выбирает:
либо меньше, но сейчас;
либо больше, но потом.
Чтобы увеличить размер пенсии, ее надо отложить минимум на 12 месяцев и максимум на 120 месяцев, то есть от 1 года до 10 лет.
Если отложить пенсию на срок менее года, то никакой прибавки не будет.
Временно отказаться от пенсии можно как до выхода на нее, так и уже после выхода на нее.
Повышающие коэффициенты зависят от количества лет отсрочки и возраста выхода на пенсию —общеустановленный (60/65) или досрочно.
Смотрите их в нашей таблице.
Месяцы отсрочки
Пенсия на общих онованиях
Досрочная пенсия
К-т повышения ИПК
К-т повышения ФВ
К-т повышения ИПК
К-т повышения ФВ
12
1,07
1,056
1,046
1,036
24
1,15
1,12
1,1
1,07
36
1,24
1,19
1,16
1,12
48
1,34
1,27
1,22
1,16
60
1,45
1,36
1,29
1,21
72
1,59
1,46
1,37
1,26
84
1,74
1,58
1,45
1,32
96
1,9
1,73
1,52
1,38
108
2,09
1,9
1,6
1,45
120
2,32
2,11
1,68
1,53
Пример расчета пенсии с отсрочкой
Посчитаем, какую пенсию получит человек, который достиг общеустановленного пенсионного возраста в 2026 году, но решил пока не выходить на пенсию.
Для примера возьмем человека с ИПК = 100. Размер пенсии посчитаем в ценах 2026 года.
Годы отсрочки
ИПК
ФВ
Итого пенсия
Прибавка к пенсии
Недополученная пенсия
Через сколько лет наступит выгода
0 (в 2026)
15 676
9 584,69
25 260,69
0
–
–
1 (в 2027)
16 773,32
10 121,43
26 894,75
1 634,06
303 128,28
15,5
2 (в 2028)
18 027,40
10 734,85
28 762,25
3 501,56
606 256,56
14,5
3 (в 2029)
19 438,24
11 405,78
30 844,02
5 583,33
909 384,84
13,5
4 (в 2030)
21 005,84
12 172,56
33 178,40
7 917,71
1 212 513,12
13
5 (в 2031)
22 730,20
13 035,18
35 765,88
10 504,69
1 515 641,40
12
6 (в 2032)
24 924,84
13 993,65
38 918,49
13 657,80
1 818 769,68
11
7 (в 2033)
27 276,24
15 143,81
42 420,05
17 159,36
1 212 897,96
10
8 (в 2034)
29 784,40
16 581,51
46 365,91
21 105,22
2 425 026,24
9,5
9 (в 2035)
32 762,84
18 210,91
50 973,75
25 713,06
2 728 154,52
9
10 (в 2036)
36 368,32
20 223,70
56 592,02
31 331,33
3 031 282,80
8
Таким образом, если пенсионер отложит выход на пенсию всего на 1 год, то такая отсрочка принесет ему выгоду более чем через 15 лет, когда ему будет 81 год (мужчина) или 76 лет (женщина).
Если отложить выход на пенсию на 5 лет, то выгода наступит в 82 года и 77 лет соответственно.
Если отложить выход на пенсию на 10 лет, то выгода наступит в 83 года и 78 лет соответственно.
То есть в любом случае только примерно в 80 лет такая отсрочка начнет приносить свои плоды.
Отметим, что все расчеты – в ценах 2026 года. Ежегодно стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты индексируется и реальный размер пенсии при отсрочке будет больше, чем в наших расчетах.
Также не учтен тот факт, что во время отказа от пенсии человек будет работать, и ему будут начислять пенсионные баллы без ограничения в 3 балла, которое установлено для пенсионеров.
В то же время не учтена индексация первоначальной пенсии и доход от инвестиции пенсии, от которой человек временно отказался (например, проценты по вкладам).
Пример расчета досрочной пенсии с отсрочкой
Посчитаем, какую пенсию получит человек, который должен выйти на досрочную пенсию в 2026 году, но решил пока не выходить. Пусть это будет мужчина 50 лет или женщина 45 лет.
Для примера возьмем человека с ИПК = 100. Размер пенсии посчитаем в ценах 2026 года.
Годы отсрочки
ИПК
ФВ
Итого пенсия
Прибавка к пенсии
Недополученная пенсия
Через сколько лет наступит выгода
0 (в 2026)
15 676
9 584,69
25 260,69
0
–
–
1 (в 2027)
16 397,10
9 929,74
26 326,84
1 066,15
303 128,28
23,5
2 (в 2028)
17 243,60
10 255,62
27 499,22
2 238,53
606 256,56
22,5
3 (в 2029)
18 184,16
10 734,85
28 919,01
3 658,32
909 384,84
20,5
4 (в 2030)
19 124,72
11 118,24
30 242,96
4 982,27
1 212 513,12
20
5 (в 2031)
20 222,04
11 597,47
31 819,51
6 558,82
1 515 641,40
19
6 (в 2032)
21 476,12
12 076,71
33 552,83
8 292,14
1 818 769,68
18
7 (в 2033)
22 730,20
12 651,79
35 381,99
10 121,30
1 212 897,96
17,5
8 (в 2034)
23 827,52
13 226,87
37 054,39
11 793,70
2 425 026,24
17
9 (в 2035)
25 081,60
13 897,80
38 979,40
13 718,71
2 728 154,52
16,5
10 (в 2036)
26 335,68
14 664,57
41 000,25
15 739,57
3 031 282,80
16
Таким образом, если молодой досрочный пенсионер (45/50 лет) отложит выход на пенсию всего на 1 год, то такая отсрочка принесет ему выгоду более чем через 23 года, когда ему будет 74 года (мужчина) или 69 лет (женщина).
Если отложить выход на пенсию на 10 лет, то выгода наступит в 76 лет и 71 год соответственно. Но это при условии, что досрочная пенсия положена в 45/50 лет.
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