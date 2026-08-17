Обуздание коллекторов: права должника, куда подавать жалобу, что изменится с 1 сентября 2026

На страже прав должников 230-ФЗ

Порядок коммуникации между взыскателем и должником на территории Российской Федерации в текущем периоде установлен законом № 230-ФЗ, который носит название «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

В силу положений данного нормативного акта, под профессиональной коллекторской организацией (или агентством) понимается юрлицо, отвечающее двум ключевым критериям: во-первых, возврат просроченной задолженности является для него профильным видом деятельности, а во-вторых, оно официально внесено в специальный государственный реестр профильных организаций.

Функции по ведению указанного реестра и надзору за деятельностью коллекторских структур возложены на Федеральную службу судебных приставов (ФССП России). В соответствии с нормами 230-ФЗ, сотрудники агентств наделены правом совершать телефонные звонки должнику в будние дни в интервале с 8:00 до 22:00, тогда как в субботу и воскресенье временной коридор сокращается до промежутка с 9:00 до 20:00. Что касается личных встреч, то их периодичность строго лимитирована: допускается не чаще одного раза в семь дней.