Обуздание коллекторов: права должника, куда подавать жалобу, что изменится с 1 сентября 2026

На страже прав должников 230-ФЗ
Порядок коммуникации между взыскателем и должником на территории Российской Федерации в текущем периоде установлен законом № 230-ФЗ, который носит название «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
В силу положений данного нормативного акта, под профессиональной коллекторской организацией (или агентством) понимается юрлицо, отвечающее двум ключевым критериям: во-первых, возврат просроченной задолженности является для него профильным видом деятельности, а во-вторых, оно официально внесено в специальный государственный реестр профильных организаций.
Функции по ведению указанного реестра и надзору за деятельностью коллекторских структур возложены на Федеральную службу судебных приставов (ФССП России). В соответствии с нормами 230-ФЗ, сотрудники агентств наделены правом совершать телефонные звонки должнику в будние дни в интервале с 8:00 до 22:00, тогда как в субботу и воскресенье временной коридор сокращается до промежутка с 9:00 до 20:00. Что касается личных встреч, то их периодичность строго лимитирована: допускается не чаще одного раза в семь дней.
Сведения о размере задолженности и возможных негативных последствиях неисполнения обязательств взыскатель (будь то представитель агентства или непосредственно банка-кредитора) имеет право сообщать исключительно самому заемщику. Соответствующее уведомление может быть вручено адресату посредством визита и звонка в дверь по месту его проживания.
Перечень действий, находящихся под запретом для взыскателя согласно закону
Какими правами наделен должник в рамках того же 230-ФЗ и что следует знать о законодательных ограничениях?
Если ситуация с задолженностью дошла до той стадии, когда кредитные либо иные структуры прибегли к услугам коллекторского агентства для воздействия на вас, представители последнего не обладают правом тревожить вас в ночное время (с 22:00 до 8:00) посредством звонков или любых иных способов связи. Помимо временных рамок, существуют ограничения по количеству контактов: более одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц названивать вам также воспрещается.
Абсолютно недопустимыми признаются любые формы угроз, унижения чести и достоинства, психологическое давление, а тем более физическое воздействие — все подобные манипуляции находятся вне правового поля. Кроме того, коллектор не уполномочен разглашать сведения о вашем долге третьим лицам (родственникам, соседям или коллегам) без получения вашего письменного согласия на подобные действия.
Самовольное проникновение в жилое помещение, опись или изъятие имущества также противозаконны: данные процедуры находятся в исключительной компетенции судебных приставов и не входят в полномочия кредиторов или коллекторов.
Возможность подачи жалобы на действия коллектора теперь реализована через портал «Госуслуги»
При фиксации нарушений со стороны взыскателей (включая ночные звонки, угрозы или оказание давления на близких) рекомендуется направлять обращения в ФССП, органы прокуратуры или Роспотребнадзор.
Начиная с 12 марта 2026 года, благодаря инициативе ФССП, у должников появился специализированный цифровой инструмент на платформе «Госуслуги», предназначенный для направления в ведомство онлайн-жалоб на неправомерные звонки и SMS со стороны кредитора или его уполномоченных лиц. Важно, что сервис доступен не только самому заявителю: подать заявление от его имени вправе родители, попечители или представитель должника.
Также собственную жалобу (от своего лица) может подать гражданин, которому коллекторы ошибочно адресуют звонки. Более того, правом на использование данного механизма обладают не только резиденты РФ, но и иностранные граждане. Обращение заверяется электронной подписью и сопровождается доказательствами допущенных нарушений; при этом сотрудники ФССП обязаны рассмотреть поступивший документ в течение 30 календарных дней.
СПРАВКА
Анализ динамики жалоб, направленных в ФССП, свидетельствует о стабильно высокой заинтересованности россиян в защите собственных прав при взыскании долгов. Согласно сводке надзорного ведомства, за 2025 год поступило 34 797 обращений на действия взыскателей (банков, МФО и коллекторских агентств), что на 4% превышает аналогичный показатель 2024 года. При этом предметное рассмотрение прошли 33 205 заявлений, и каждое третье из них (10 708 случаев) было признано обоснованным.
С 1 сентября банки и МФО перейдут к обязательной отчетности по взысканию долгов
Если говорить о правоприменительной практике действия 230-ФЗ в 2026 году, ключевое изменение ориентировано не столько на должников, сколько на субъектов, передающих их долги коллекторам. С 1 сентября банки и микрофинансовые организации (МФО) обязывают отчитываться перед ФССП о применяемых ими механизмах взыскания. Данная норма введена путем корректировки статьи 17.1 230-ФЗ, осуществленной в феврале текущего года.
Форма отчетности и периодичность ее предоставления будут определяться уполномоченным органом при согласовании с Банком России. Это позволит судебным приставам выстроить системный надзор за соблюдением требований законодательства кредиторами и их партнерами-взыскателями, а не действовать исключительно в формате реакции на единичные жалобы граждан.
Как вести себя с коллекторами: три ключевых правила
Как следует себя вести, если поступил звонок от представителей коллекторского агентства?
Правило первое: сохраняйте эмоциональную устойчивость и обязательно зафиксируйте точную дату и время вызова, полные данные собеседника, наименование организации, номер кредитного договора и озвученную сумму задолженности. При наличии технической возможности настоятельно рекомендуется вести аудиозапись беседы. В случае перерастания разговора в конфликт по вине оппонента, такая запись станет весомым аргументом при обращении в ФССП, прокуратуру или судебные инстанции.
Правило второе: до перехода к обсуждению условий урегулирования задолженности удостоверьтесь в том, что коллекторская структура, от лица которой выступает ваш визави, легально присутствует в государственном реестре ФССП.
Правило третье: воздержитесь от принятия на себя каких-либо устных обязательств перед взыскателем в ходе телефонного разговора.
Законодатель предусматривает для должника еще один действенный рычаг: по истечении четырех месяцев с даты возникновения просрочки он получает право направить кредитору официальный отказ от дальнейшего взаимодействия с коллекторами. До истечения этого срока подобный отказ юридической силы не имеет.
Агрессивная линия поведения с коллекторами лишена практического смысла
За грубые нарушения в отношении должника коллекторскому агентству грозит административный штраф размером до двух миллионов рублей либо исключение из реестра ФССП. В случае применения угроз или насилия к должнику коллектор (равно как и сотрудник самой кредитной организации, допустивший подобные действия) может понести ответственность по статье 172.4 УК («Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок вплоть до 10 лет.
Иными словами, сегодня гражданин, имеющий просрочки по кредитам, находится под достаточно надежной защитой от произвола взыскателей. Поэтому, оказавшись лицом к лицу с представителем кредитной либо коллекторской структуры, призывающей вас к исполнению финансовых обязательств, целесообразно придерживаться доброжелательного тона и не давать оппоненту повода усомниться в вашей добросовестности. В вопросах досудебного урегулирования спора закон объективно находится на вашей стороне.
Начать дискуссию