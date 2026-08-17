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УСН
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Организация на УСН направляет пожертвования некоммерческой компании: можно ли учесть в расходах

Организация на УСН направляет пожертвования некоммерческой компании: можно ли учесть в расходах

Организация на УСН 15% планирует отправлять пожертвования на постоянной основе. Нужно ли заключать отдельный договор на каждую сумму и можно ли учесть их в расходах?

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Нужно ли составлять отдельные договоры

Нет, на каждую сумму пожертвований не нужно составлять отдельный договор. Можно оформить один документ, а в платежных поручениях — указывать цель каждого взноса.

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Как учитывать расходы на УСН

Чтобы учесть такие расходы на УСН в договоре должно быть прямо сказано, что передаваемые средства или имущество — пожертвование. Без этой формулировки расходы не получится учесть.

Договор может действовать на весь период регулярных пожертвований. А в платежных поручениях организации необходимо детализировать назначение платежа — указать конкретную цель (например, «пожертвование на реализацию проекта по...», «на поддержку программы...»).

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