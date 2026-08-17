Миллион подписчиков не гарантирует вам контракты: что действительно покупают крупные бренды

Почему количество подписчиков перестало быть главным показателем

Аудиторию сегодня стало значительно проще набирать, чем десять лет назад. За это время появилось гораздо больше инструментов продвижения, изменились алгоритмы социальных сетей, а сами платформы предлагают авторам больше возможностей для быстрого роста.

Поэтому миллион подписчиков в 2026 году и миллион подписчиков десять лет назад – не обязательно сопоставимые показатели. Сам факт большого размера аудитории уже не говорит о том, насколько активно она взаимодействует с автором и готова прислушиваться к его рекомендациям.

Для бренда важнее не то, сколько людей подписано на блогера, а то, сколько из них действительно ему доверяют. В этом смысле рынок инфлюенс-маркетинга постепенно смещается от количественных показателей к качественным. Теперь важно получить внимание аудитории, ее реакцию и (самое важное!) интерес к продукту и продажи.

У крупного блогера действительно могут быть высокие охваты, но сами по себе просмотры не гарантируют коммерческого результата. Человек может открыть ролик и закрыть его через секунду, а просмотр при этом будет засчитан. Такая цифра мало говорит о реальном вовлечении.

При этом социальные сети позволяют гораздо подробнее оценивать эффективность размещений. Можно отслеживать просмотры, переходы, нажатия на ссылки в сторис и шапке профиля и другие показатели. Иначе говоря, вместо одной цифры формируется полноценная аналитическая картина.

Поэтому бренду в ряде случаев выгоднее инвестировать в несколько небольших блогов с живой и активной аудиторией, чем размещаться у одного крупного автора. У аккаунта на 500 тыс. подписчиков часть аудитории может давно не пользоваться соцсетью, не видеть публикации или просто не реагировать на контент. А вот у небольшого блога на 10 тыс. подписчиков доля действительно активных пользователей может оказаться значительно выше.

Да и в целом небольшие авторы зачастую внимательнее относятся к рекламным интеграциям. Для них сотрудничество с брендом еще не стало рутинной работой, поэтому они обычно глубже погружаются в задачу и предлагают более индивидуальные решения.