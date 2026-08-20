Командировка во время отпуска: как оформлять

Что исправить в 1С:ЗУП

Если сроки командировки попадают на период отпуска сотрудника, то в 1С:ЗУП автоматически выполняется перерасчет в документе «Командировка»:

Излишне начисленные отпускные за дни командировки сторнируются. Корректировки отражаются в специальном разделе «Пересчет прошлого периода».

Если отпуск и командировка совпадают в одном расчетном месяце, то система не выполняет автоматическое сторнирование. Правки необходимо внести вручную — для этого в документе «Отпуск» сокращают количество оплаченных дней до даты начала командировки.