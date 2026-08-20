Командировка во время отпуска: как оформлять

Как оформить согласие на отзыв из отпуска
По ст. 125 ТК отпуск можно прервать только по соглашению сторон, а неиспользованные дни отдыха должны предоставить сотруднику согласно трудовому законодательству. При согласии сотрудника на командировку работодателю следует:
Зафиксировать письменное согласие на отзыв из отпуска.
Подготовить и утвердить приказ об окончании отпуска раньше установленного срока.
Оформить командировку в системе 1С:ЗУП.
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Что исправить в 1С:ЗУП
Если сроки командировки попадают на период отпуска сотрудника, то в 1С:ЗУП автоматически выполняется перерасчет в документе «Командировка»:
Излишне начисленные отпускные за дни командировки сторнируются.
Корректировки отражаются в специальном разделе «Пересчет прошлого периода».
Если отпуск и командировка совпадают в одном расчетном месяце, то система не выполняет автоматическое сторнирование. Правки необходимо внести вручную — для этого в документе «Отпуск» сокращают количество оплаченных дней до даты начала командировки.
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