Амортизация в налоговом учете в 2026 году

Я подобрала ключевые правила, которые действуют в 2026 году, разделив их на неизменный фундамент и свежие изменения.
Что осталось неизменным
Критерий амортизируемого имущества. Имущество признается амортизируемым, если его срок полезного использования превышает 12 месяцев, а первоначальная стоимость — более 100 000 рублей (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК). Объекты дешевле этой суммы списываются в расходы единовременно (как материальные расходы, подп. 3 п. 1 ст. 254 НК).
Методы начисления. В налоговом учете разрешены два метода:
линейный — равномерное списание в течение срока полезного использования;
нелинейный — списание большей части стоимости в первые годы, но рассчитывается он не по каждому объекту, а по амортизационной группе в целом.
При этом для некоторых объектов закон прямо предписывает линейный метод — например, для зданий, сооружений, передаточных устройств из 8–10 амортизационных групп, а также для отдельных ОС при добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении (п. 3 ст. 259 НК).
Начало начисления. Амортизация начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК). Государственная регистрация прав на объект (например, на недвижимость) на эту дату не влияет.
Прекращение начисления. Амортизация прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда объект полностью списан, снят с учета или временно исключен из состава амортизируемого имущества (п. 5, 6 ст. 259.1 НК).
Амортизационная премия. Это право компании единовременно включить в расходы часть затрат на капитальные вложения (приобретение, модернизацию, реконструкцию). Лимит зависит от амортизационной группы: до 30% для 3–7 групп, до 10% для 1–2 и 8–10 групп (п. 9 ст. 258 НК).
Важное условие: премию нужно закрепить в учетной политике для целей налогообложения. Если в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию объект продается взаимозависимому лицу, сумму премии придется восстановить и включить во внереализационные доходы.
Что изменилось в 2026 году
Имущество за счет целевого бюджетного финансирования. С 1 января 2026 года из перечня имущества, не подлежащего амортизации, исключили объекты, приобретенные или созданные за счет целевого бюджетного финансирования (п. 50 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Но есть важный нюанс: первоначальная стоимость для целей налогового учета по-прежнему формируется без учета сумм самого целевого финансирования (п. 1 ст. 257 НК). Амортизировать можно только ту часть, которая оплачена из других источников.
Повышающий коэффициент для ПО. Раньше для программ и баз данных из специального реестра разрешалось применять повышающий коэффициент 2 к расходам на приобретение прав. В 2026 году ввели дополнительное условие: коэффициент разрешен только при отсутствии в договоре пункта о возможности передавать права другим лицам (сублицензирование, переуступка). Если такое право предусмотрено, повышенный коэффициент применять нельзя.
Обновление классификации. Правительство внесло изменения в классификацию основных средств (постановление № 1 от 01.01.2002 в новой редакции). Добавили новые коды ОКОФ для высокотехнологичного оборудования, а также уточнили амортизационные группы для некоторых видов недвижимости. Например, отдельные виды энергосберегающих основных средств перевели из пятой в четвертую амортизационную группу — это позволяет списывать их стоимость быстрее.
Повышающий коэффициент для ОС в особых условиях. Сохраняется возможность применять повышающий коэффициент (до 2) к основным средствам, которые используются в агрессивной среде, при повышенной сменности, в сельскохозяйственных организациях, в особых экономических зонах, а также к объектам высокой энергетической эффективности, технологическому оборудованию с наилучшими доступными технологиями и к некоторым другим категориям (ст. 259.3 НК). Право на коэффициент нужно закрепить в учетной политике.
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Примеры по базовым правилам
Пример 1. Критерий амортизируемого имущества.
Компания купила:
ноутбук за 85 000 руб.;
фрезерный станок за 120 000 руб.
Ноутбук не считается амортизируемым имуществом: его стоимость ниже 100 000 руб. В налоговом учете его списывают единовременно как материальные расходы (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК).
Станок дороже 100 000 руб. и служит дольше 12 месяцев — он амортизируется.
Пример 2. Линейный метод.
Ввели в эксплуатацию производственную линию стоимостью 1 200 000 руб., СПИ — 5 лет (60 месяцев).
Ежемесячная амортизация: 1 200 000 / 60 = 20 0001 200 000 / 60 = 20 0001 200 000 / 60 = 20 000 руб.
Начислять начинают с 1 числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.
Пример 3. Нелинейный метод.
В марте 2026 года компания ввела в эксплуатацию три станка третьей амортизационной группы:
500 000 руб.;
700 000 руб.;
300 000 руб.
Суммарный баланс группы на 1 апреля 2026:
500 000 + 700 000 + 300 000 = 1 500 000 руб.
Норма амортизации для 3‑й группы — 5,6% в месяц.
Амортизация за апрель: 1 500 000 × 5,6 % = 84 000
Баланс на 1 мая: 1 500 000 − 84 000 = 1 416 000
Дальше расчет идет от нового баланса.
Важно: для объектов 8–10 групп нелинейный метод не применяют — только линейный.
Пример 4. Объект, бывший в эксплуатации.
Купили автомобиль, который до этого эксплуатировался 2 года. Общий СПИ по классификатору — 5 лет.
При линейном методе новый владелец вправе уменьшить СПИ на срок использования у предыдущего собственника: 5 − 2 = 3 года (36 месяцев).
Ежемесячная амортизация будет считаться уже из этого срока.
При нелинейном методе автомобиль включают в ту амортизационную группу, к которой его относил прежний владелец.
Примеры с учетом изменений 2026 года
Пример 5. Имущество за счет целевого бюджетного финансирования.
Компания приобрела оборудование за 2 000 000 руб.:
1 200 000 руб. — целевое бюджетное финансирование;
800 000 руб. — собственные средства.
Для налогового учета первоначальная стоимость формируется без учета целевого финансирования — то есть 800 000 руб. Амортизировать можно только эту часть.
Пример 6. Повышающий коэффициент для ОС в особых условиях.
Станок стоимостью 1 000 000 руб., СПИ — 5 лет (60 месяцев), используется в агрессивной среде. Компания закрепила в учетной политике право на коэффициент 2 и подтвердила условия документами.
Без коэффициента ежемесячная амортизация при линейном методе: 1 000 000 / 60 = 16 667 руб.
С коэффициентом 2: 16 667 × 2 = 33 333 руб. в месяц.
Пример 7. Повышающий коэффициент для ПО — новое условие 2026 года.
Организация покупает права на программу из реестра российского ПО. Цена — 1 000 000 руб.
Вариант А. В договоре нет права на сублицензирование. Можно применить коэффициент 2 — расходы будут признаваться быстрее.
Вариант Б. В договоре прямо прописано право передавать права третьим лицам. Коэффициент 2 применять нельзя — амортизация (или списание расходов) идет без повышения.
Пример 8. Амортизационная премия.
Компания купила оборудование за 3 000 000 руб. Оно относится к пятой амортизационной группе (для нее разрешена премия до 30%).
Премия: 3 000 000 × 30% = 900 000 руб. Эту сумму можно списать единовременно в расходы. Оставшиеся 2 100 000 руб. амортизируются в обычном порядке.
Если в течение пяти лет объект продадут взаимозависимому лицу, премию придется восстановить и включить во внереализационные доходы.
Пример 9. НМА и инвестиционный вычет.
Организация применила инвестиционный налоговый вычет к НМА (например, к программе, созданной в результате НИОКР). В этом случае НМА попадает в перечень неамортизируемого имущества — по нему амортизацию в налоговом учете не начисляют.
Несколько практических советов
При выборе метода (линейный или нелинейный) и применении коэффициентов сразу фиксируйте все решения в учетной политике для целей налогообложения. Это снизит риски споров с ФНС при проверках.
Внимательно анализируйте условия договоров при приобретении прав на ПО — это напрямую влияет на возможность применения коэффициента 2.
При формировании первоначальной стоимости объектов, частично профинансированных из бюджета, четко выделяйте долю целевых средств — она не участвует в расчете амортизации.
Если вы меняете метод начисления амортизации (с линейного на нелинейный или наоборот), помните: это можно сделать только с начала очередного налогового периода, а переход с линейного на нелинейный разрешен не чаще одного раза в 5 лет (п. 1 ст. 259 НК).
Об амортизации в бухгалтерском учете писали в этой статье.
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