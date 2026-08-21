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Амортизация основных средств
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Амортизация в налоговом учете в 2026 году

Амортизация в налоговом учете в 2026 году

По сути, амортизация в налоговом учете — это механизм, который позволяет компании постепенно включать стоимость имущества, используемого для заработка, в расходы. Так организация уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль не разом, а частями на протяжении всего срока полезного использования актива.

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Я подобрала ключевые правила, которые действуют в 2026 году, разделив их на неизменный фундамент и свежие изменения. 

Что осталось неизменным

Критерий амортизируемого имущества. Имущество признается амортизируемым, если его срок полезного использования превышает 12 месяцев, а первоначальная стоимость — более 100 000 рублей (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК). Объекты дешевле этой суммы списываются в расходы единовременно (как материальные расходы, подп. 3 п. 1 ст. 254 НК).

Методы начисления. В налоговом учете разрешены два метода: 

  • линейный — равномерное списание в течение срока полезного использования;

  • нелинейный — списание большей части стоимости в первые годы, но рассчитывается он не по каждому объекту, а по амортизационной группе в целом.

При этом для некоторых объектов закон прямо предписывает линейный метод — например, для зданий, сооружений, передаточных устройств из 8–10 амортизационных групп, а также для отдельных ОС при добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении (п. 3 ст. 259 НК). 

Начало начисления. Амортизация начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК). Государственная регистрация прав на объект (например, на недвижимость) на эту дату не влияет. 

Прекращение начисления. Амортизация прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда объект полностью списан, снят с учета или временно исключен из состава амортизируемого имущества (п. 5, 6 ст. 259.1 НК).

Амортизационная премия. Это право компании единовременно включить в расходы часть затрат на капитальные вложения (приобретение, модернизацию, реконструкцию). Лимит зависит от амортизационной группы: до 30% для 3–7 групп, до 10% для 1–2 и 8–10 групп (п. 9 ст. 258 НК).

Важное условие: премию нужно закрепить в учетной политике для целей налогообложения. Если в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию объект продается взаимозависимому лицу, сумму премии придется восстановить и включить во внереализационные доходы.

Что изменилось в 2026 году

Имущество за счет целевого бюджетного финансирования. С 1 января 2026 года из перечня имущества, не подлежащего амортизации, исключили объекты, приобретенные или созданные за счет целевого бюджетного финансирования (п. 50 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). 

Но есть важный нюанс: первоначальная стоимость для целей налогового учета по-прежнему формируется без учета сумм самого целевого финансирования (п. 1 ст. 257 НК). Амортизировать можно только ту часть, которая оплачена из других источников. 

Повышающий коэффициент для ПО. Раньше для программ и баз данных из специального реестра разрешалось применять повышающий коэффициент 2 к расходам на приобретение прав. В 2026 году ввели дополнительное условие: коэффициент разрешен только при отсутствии в договоре пункта о возможности передавать права другим лицам (сублицензирование, переуступка). Если такое право предусмотрено, повышенный коэффициент применять нельзя. 

Обновление классификации. Правительство внесло изменения в классификацию основных средств (постановление № 1 от 01.01.2002 в новой редакции). Добавили новые коды ОКОФ для высокотехнологичного оборудования, а также уточнили амортизационные группы для некоторых видов недвижимости. Например, отдельные виды энергосберегающих основных средств перевели из пятой в четвертую амортизационную группу — это позволяет списывать их стоимость быстрее. 

Повышающий коэффициент для ОС в особых условиях. Сохраняется возможность применять повышающий коэффициент (до 2) к основным средствам, которые используются в агрессивной среде, при повышенной сменности, в сельскохозяйственных организациях, в особых экономических зонах, а также к объектам высокой энергетической эффективности, технологическому оборудованию с наилучшими доступными технологиями и к некоторым другим категориям (ст. 259.3 НК). Право на коэффициент нужно закрепить в учетной политике. 

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Примеры по базовым правилам

Пример 1. Критерий амортизируемого имущества.

 Компания купила:

  • ноутбук за 85 000 руб.;

  • фрезерный станок за 120 000 руб.

Ноутбук не считается амортизируемым имуществом: его стоимость ниже 100 000 руб. В налоговом учете его списывают единовременно как материальные расходы (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК).

Станок дороже 100 000 руб. и служит дольше 12 месяцев — он амортизируется.

Пример 2. Линейный метод.

Ввели в эксплуатацию производственную линию стоимостью 1 200 000 руб., СПИ — 5 лет (60 месяцев).

Ежемесячная амортизация: 1 200 000 / 60 = 20 0001 200 000 / 60 = 20 0001 200 000 / 60 = 20 000 руб.

Начислять начинают с 1 числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

Пример 3. Нелинейный метод.

В марте 2026 года компания ввела в эксплуатацию три станка третьей амортизационной группы:

  • 500 000 руб.;

  • 700 000 руб.;

  • 300 000 руб.

Суммарный баланс группы на 1 апреля 2026: 

500 000 + 700 000 + 300 000 = 1 500 000 руб.

Норма амортизации для 3‑й группы — 5,6% в месяц.

Амортизация за апрель: 1 500 000 × 5,6 % = 84 000

Баланс на 1 мая: 1 500 000 − 84 000 = 1 416 000

Дальше расчет идет от нового баланса.

Важно: для объектов 8–10 групп нелинейный метод не применяют — только линейный.

Пример 4. Объект, бывший в эксплуатации.

Купили автомобиль, который до этого эксплуатировался 2 года. Общий СПИ по классификатору — 5 лет.

При линейном методе новый владелец вправе уменьшить СПИ на срок использования у предыдущего собственника: 5 − 2 = 3 года (36 месяцев). 

Ежемесячная амортизация будет считаться уже из этого срока.

При нелинейном методе автомобиль включают в ту амортизационную группу, к которой его относил прежний владелец.

Примеры с учетом изменений 2026 года

Пример 5. Имущество за счет целевого бюджетного финансирования.

Компания приобрела оборудование за 2 000 000 руб.:

  • 1 200 000 руб. — целевое бюджетное финансирование;

  • 800 000 руб. — собственные средства.

Для налогового учета первоначальная стоимость формируется без учета целевого финансирования — то есть 800 000 руб. Амортизировать можно только эту часть.

Пример 6. Повышающий коэффициент для ОС в особых условиях.

Станок стоимостью 1 000 000 руб., СПИ — 5 лет (60 месяцев), используется в агрессивной среде. Компания закрепила в учетной политике право на коэффициент 2 и подтвердила условия документами.

Без коэффициента ежемесячная амортизация при линейном методе: 1 000 000 / 60 = 16 667 руб.

С коэффициентом 2: 16 667 × 2 = 33 333 руб. в месяц.

Пример 7. Повышающий коэффициент для ПО — новое условие 2026 года.

Организация покупает права на программу из реестра российского ПО. Цена — 1 000 000 руб.

  • Вариант А. В договоре нет права на сублицензирование. Можно применить коэффициент 2 — расходы будут признаваться быстрее.

  • Вариант Б. В договоре прямо прописано право передавать права третьим лицам. Коэффициент 2 применять нельзя — амортизация (или списание расходов) идет без повышения.

Пример 8. Амортизационная премия.

Компания купила оборудование за 3 000 000 руб. Оно относится к пятой амортизационной группе (для нее разрешена премия до 30%).

Премия: 3 000 000 × 30% = 900 000 руб. Эту сумму можно списать единовременно в расходы. Оставшиеся 2 100 000 руб. амортизируются в обычном порядке.

Если в течение пяти лет объект продадут взаимозависимому лицу, премию придется восстановить и включить во внереализационные доходы.

Пример 9. НМА и инвестиционный вычет.

Организация применила инвестиционный налоговый вычет к НМА (например, к программе, созданной в результате НИОКР). В этом случае НМА попадает в перечень неамортизируемого имущества — по нему амортизацию в налоговом учете не начисляют.

Несколько практических советов

  • При выборе метода (линейный или нелинейный) и применении коэффициентов сразу фиксируйте все решения в учетной политике для целей налогообложения. Это снизит риски споров с ФНС при проверках.

  • Внимательно анализируйте условия договоров при приобретении прав на ПО — это напрямую влияет на возможность применения коэффициента 2

  • При формировании первоначальной стоимости объектов, частично профинансированных из бюджета, четко выделяйте долю целевых средств — она не участвует в расчете амортизации. 

  • Если вы меняете метод начисления амортизации (с линейного на нелинейный или наоборот), помните: это можно сделать только с начала очередного налогового периода, а переход с линейного на нелинейный разрешен не чаще одного раза в 5 лет (п. 1 ст. 259 НК). 

Об амортизации в бухгалтерском учете писали в этой статье.

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