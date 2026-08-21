Амортизация в налоговом учете в 2026 году

Что осталось неизменным

Критерий амортизируемого имущества. Имущество признается амортизируемым, если его срок полезного использования превышает 12 месяцев, а первоначальная стоимость — более 100 000 рублей (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК). Объекты дешевле этой суммы списываются в расходы единовременно (как материальные расходы, подп. 3 п. 1 ст. 254 НК).

Методы начисления. В налоговом учете разрешены два метода:

линейный — равномерное списание в течение срока полезного использования;

нелинейный — списание большей части стоимости в первые годы, но рассчитывается он не по каждому объекту, а по амортизационной группе в целом.

При этом для некоторых объектов закон прямо предписывает линейный метод — например, для зданий, сооружений, передаточных устройств из 8–10 амортизационных групп, а также для отдельных ОС при добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении (п. 3 ст. 259 НК).

Начало начисления. Амортизация начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК). Государственная регистрация прав на объект (например, на недвижимость) на эту дату не влияет.

Прекращение начисления. Амортизация прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда объект полностью списан, снят с учета или временно исключен из состава амортизируемого имущества (п. 5, 6 ст. 259.1 НК).

Амортизационная премия. Это право компании единовременно включить в расходы часть затрат на капитальные вложения (приобретение, модернизацию, реконструкцию). Лимит зависит от амортизационной группы: до 30% для 3–7 групп, до 10% для 1–2 и 8–10 групп (п. 9 ст. 258 НК).

Важное условие: премию нужно закрепить в учетной политике для целей налогообложения. Если в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию объект продается взаимозависимому лицу, сумму премии придется восстановить и включить во внереализационные доходы.