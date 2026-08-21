Почему прибыль растет не там, где больше продаж: 7 управленческих ошибок розничного бизнеса

Ошибка № 1. Управлять выручкой вместо прибыли

Одна из самых распространенных ошибок собственников — ориентироваться на рост выручки как на главный показатель успеха бизнеса. Однако сама по себе выручка не говорит о финансовом здоровье компании. Можно увеличить продажи на 30%, но при этом заработать меньше, чем годом ранее.

Причина в том, что оборот растет вместе с расходами. Увеличиваются затраты на закупку товара, логистику, фонд оплаты труда, аренду, комиссии маркетплейсов, эквайринг, маркетинг и возвраты. Если эти расходы растут быстрее выручки, прибыль начинает снижаться, несмотря на впечатляющие показатели продаж.

По данным Deloitte, одной из ключевых задач мирового ритейла в 2025 году становится уже не наращивание оборота, а сохранение прибыльности в условиях роста операционных затрат.

На практике это означает, что собственнику необходимо регулярно анализировать не только отчет о продажах, но и структуру расходов. Важно понимать, какие категории товаров действительно приносят прибыль, какие каналы продаж имеют положительную маржинальность, сколько стоит привлечение одного клиента (CAC), какую прибыль он приносит за весь период сотрудничества (LTV), а также как меняется валовая и операционная маржа.

Еще одна распространенная ошибка — путать прибыль с денежным потоком. Компания может показывать прибыль в отчетности, но испытывать кассовый разрыв из-за высокой дебиторской задолженности, больших товарных запасов или длительной отсрочки платежей. Именно поэтому управленческие решения должны приниматься не только на основе выручки, но и с учетом рентабельности, движения денежных средств и операционной эффективности бизнеса.

Рост продаж — это показатель масштаба бизнеса. Рост прибыли — показатель качества управления. Именно второе в долгосрочной перспективе определяет устойчивость компании.