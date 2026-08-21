Почему прибыль растет не там, где больше продаж: 7 управленческих ошибок розничного бизнеса

По данным исследования McKinsey, компании, которые регулярно принимают решения на основе аналитики и корректируют ассортиментную стратегию, показывают более высокую операционную эффективность и быстрее адаптируются к изменениям рынка.
Российский рынок также переживает структурные изменения. По данным Data Insight, объем электронной торговли продолжает расти двузначными темпами, а покупатели все чаще используют сразу несколько каналов перед покупкой. Это означает, что сегодня прибыль зависит уже не столько от количества продаж, сколько от качества управления ими.
За годы работы бренд-менеджером в Adidas, Reebok и «Спортмастере» я неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда магазины перевыполняли план по обороту, но при этом демонстрировали более низкую прибыльность из-за неверной ассортиментной политики, ценовых решений или неэффективного распределения товара.
Ошибка № 1. Управлять выручкой вместо прибыли
Одна из самых распространенных ошибок собственников — ориентироваться на рост выручки как на главный показатель успеха бизнеса. Однако сама по себе выручка не говорит о финансовом здоровье компании. Можно увеличить продажи на 30%, но при этом заработать меньше, чем годом ранее.
Причина в том, что оборот растет вместе с расходами. Увеличиваются затраты на закупку товара, логистику, фонд оплаты труда, аренду, комиссии маркетплейсов, эквайринг, маркетинг и возвраты. Если эти расходы растут быстрее выручки, прибыль начинает снижаться, несмотря на впечатляющие показатели продаж.
По данным Deloitte, одной из ключевых задач мирового ритейла в 2025 году становится уже не наращивание оборота, а сохранение прибыльности в условиях роста операционных затрат.
На практике это означает, что собственнику необходимо регулярно анализировать не только отчет о продажах, но и структуру расходов. Важно понимать, какие категории товаров действительно приносят прибыль, какие каналы продаж имеют положительную маржинальность, сколько стоит привлечение одного клиента (CAC), какую прибыль он приносит за весь период сотрудничества (LTV), а также как меняется валовая и операционная маржа.
Еще одна распространенная ошибка — путать прибыль с денежным потоком. Компания может показывать прибыль в отчетности, но испытывать кассовый разрыв из-за высокой дебиторской задолженности, больших товарных запасов или длительной отсрочки платежей. Именно поэтому управленческие решения должны приниматься не только на основе выручки, но и с учетом рентабельности, движения денежных средств и операционной эффективности бизнеса.
Рост продаж — это показатель масштаба бизнеса. Рост прибыли — показатель качества управления. Именно второе в долгосрочной перспективе определяет устойчивость компании.
Ошибка № 2. Продавать все всем
Еще несколько лет назад широкий ассортимент считался конкурентным преимуществом. Сегодня избыток SKU все чаще приводит к обратному эффекту: усложняется управление запасами, растут логистические издержки, а товары начинают конкурировать друг с другом.
По данным McKinsey, эффективное управление ассортиментом сегодня становится одним из ключевых факторов роста прибыли. Компании, которые регулярно оптимизируют ассортимент и адаптируют его под разные сегменты покупателей, быстрее реагируют на изменения спроса и эффективнее используют оборотный капитал.
На практике это означает, что ассортимент должен формироваться не по принципу «чем больше, тем лучше», а исходя из потребностей конкретной аудитории и особенностей каждого канала продаж.
Ошибка № 3. Одинаково управлять всеми каналами продаж
Маркетплейс, фирменный магазин, интернет-магазин и партнерская розница — это разные модели потребления.
Покупатель, который приходит на маркетплейс, чаще ориентируется на цену и скорость доставки. Покупатель фирменного магазина ожидает новинки, сервис и полноценный брендовый опыт.
Именно поэтому крупнейшие международные компании разделяют ассортимент между каналами. Например, Nike, adidas и Reebok выпускают специальные базовые линейки для массового ритейла и маркетплейсов, сохраняя эксклюзивные коллекции для собственных магазинов. Такой подход позволяет охватывать разные сегменты аудитории без внутренней конкуренции между каналами. Аналогичный подход к управлению ассортиментом и омниканальными продажами рекомендуют и эксперты McKinsey.
Ошибка № 4. Управлять ценами без единой стратегии
Во многих компаниях ценообразование складывается стихийно. Собственный интернет-магазин продает товар по полной цене, один партнер запускает скидку 20%, другой — 50%, а маркетплейс автоматически участвует в акциях. В результате один и тот же продукт одновременно представлен на рынке по нескольким ценам.
На первый взгляд такая модель помогает увеличить объем продаж. Однако в долгосрочной перспективе она приводит к более серьезным последствиям: начинается внутренняя конкуренция между собственными каналами и партнерами, снижается маржинальность, размывается ценовое позиционирование бренда, а покупатели привыкают ждать очередной скидки вместо того, чтобы покупать по полной стоимости.
Кроме того, отсутствие единой ценовой политики осложняет финансовое планирование. Компании становится сложнее прогнозировать выручку, рассчитывать рентабельность отдельных каналов и оценивать эффективность маркетинговых кампаний. По сути, бизнес теряет контроль над собственной экономикой.
Именно поэтому крупные ритейлеры заранее определяют правила ценообразования: согласовывают перечень ключевых товаров, для которых действует единая цена, ограничивают максимальный размер скидок, формируют календарь промоактивностей совместно с партнерами и регулярно анализируют влияние акций не только на продажи, но и на прибыль. Такой подход позволяет избежать ценовых войн внутри собственной сети продаж и сохранить как маржинальность, так и доверие покупателей.
Как показывает практика, эффективная ценовая стратегия отвечает не на вопрос «как продать больше», а на вопрос «как заработать больше на каждой продаже». Именно этот показатель в конечном итоге определяет устойчивость бизнеса.
Ошибка № 5. Принимать решения интуитивно
Сегодня эффективное управление невозможно без данных. Недостаточно видеть общий объем продаж — важно понимать, какие категории формируют основную прибыль, какие товары замораживают оборотный капитал, какие маркетинговые кампании действительно окупаются, а какие лишь увеличивают расходы. Не менее важно регулярно анализировать оборачиваемость запасов, валовую и операционную маржу, средний чек, стоимость привлечения клиента и пожизненную ценность покупателя (LTV).
По данным Deloitte, ведущие мировые ритейлеры делают ставку на data-driven-подход: компании, которые принимают решения на основе аналитики, быстрее адаптируются к изменениям рынка, эффективнее управляют затратами и сохраняют прибыльность даже в условиях высокой конкуренции.
Отсутствие системной аналитики приводит к тому, что решения принимаются «по ощущениям»: закупаются товары с низкой оборачиваемостью, продолжают финансироваться неэффективные рекламные кампании, а убыточные категории остаются незамеченными. В результате компания теряет деньги не из-за отсутствия спроса, а из-за отсутствия прозрачной системы управления.
Практика показывает, что в современном ритейле конкурентное преимущество получает не тот бизнес, который собирает больше данных, а тот, кто умеет превращать их в своевременные управленческие решения. Именно скорость и качество этих решений сегодня напрямую влияют на прибыль компании.
Ошибка № 6. Реагировать слишком поздно
Конкурентное преимущество все чаще получает не компания с большим бюджетом, а та, которая быстрее адаптируется к новым технологиям и условиям рынка. Один из самых ярких примеров последних двух лет — искусственный интеллект.
Пока часть компаний продолжает воспринимать ИИ как эксперимент, другие уже используют его в повседневной работе: автоматизируют клиентскую поддержку, анализируют продажи, создают маркетинговые материалы, прогнозируют спрос и сокращают время разработки новых продуктов. По данным исследования McKinsey, уже 78% компаний в мире используют искусственный интеллект как минимум в одном бизнес-процессе, тогда как годом ранее этот показатель составлял 72%.
Разница между теми, кто внедряет технологии сейчас, и теми, кто откладывает изменения, быстро превращается в финансовое преимущество. Пока одни компании сокращают издержки и ускоряют процессы, другие продолжают выполнять те же задачи вручную, расходуя больше времени и ресурсов.
Практика показывает, что главная ошибка руководителя сегодня — ждать момента, когда технология станет отраслевым стандартом. К этому времени конкуренты уже успевают перестроить процессы, накопить опыт и снизить себестоимость операций. В современных условиях скорость внедрения изменений становится таким же важным фактором прибыли, как цена товара или объем продаж.
Ошибка № 7. Не инвестировать в систему управления
Пока бизнес небольшой, собственник может контролировать процессы вручную: согласовывать закупки в мессенджере, вести учет в Excel и лично принимать большинство решений. Но по мере роста компании такой подход перестает работать. Чем больше сотрудников, поставщиков, каналов продаж и товарных позиций, тем выше цена управленческой ошибки.
Сегодня устойчивый рост невозможен без современной системы управления. Речь идет не только об автоматизации бухгалтерии, но и о внедрении ERP-систем для управления ресурсами предприятия, CRM-систем для работы с клиентами, BI-платформ для анализа данных и CPM/ERM-систем для бюджетирования, финансового планирования и управленческой отчетности.
Автоматизация позволяет руководителю видеть бизнес в режиме реального времени: контролировать прибыль по каждому направлению, движение денежных средств, оборачиваемость запасов, выполнение KPI, загрузку персонала и эффективность подразделений. Вместо десятков разрозненных таблиц появляется единая система принятия решений.
Что в итоге
Сегодня прибыль в ритейле определяется уже не объемом продаж, а качеством управленческих решений. Даже сильный продукт не гарантирует финансового результата, если компания не управляет ассортиментом, ценовой политикой, аналитикой и каналами продаж как единой системой.
Российский рынок становится более конкурентным, а стоимость ошибки — выше. По данным Deloitte, главными приоритетами для ритейлеров в 2025–2026 годах становятся повышение операционной эффективности, внедрение аналитики и сохранение прибыльности на фоне роста затрат и изменения потребительского поведения.
Поэтому задача руководителя сегодня — не просто увеличивать продажи, а выстраивать устойчивую бизнес-модель. Это означает регулярно анализировать показатели, адаптировать ассортимент под разные каналы, контролировать ценовую стратегию, быстро реагировать на изменения рынка и принимать решения на основе данных, а не интуиции.
Именно такой подход позволяет компании не только сохранить прибыль в условиях высокой конкуренции, но и создавать фундамент для долгосрочного роста. В современных условиях выигрывают не те, кто продает больше, а те, кто эффективнее управляет своим бизнесом.
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