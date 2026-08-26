Цифры против слов: почему показания директора и бухгалтера не могут заменить налоговую отчетность

Налоговая отчетность — это математика

Когда в суде звучит аргумент о том, что директор и бухгалтер указали на учредителя, значит он организатор дробления бизнеса, нужно задать простой вопрос — где доказательства? Где налоговая декларация, подписанная учредителем? Где его подпись в книгах покупок и продаж? Где документы, подтверждающие, что именно он включил заведомо ложные сведения?

Ст. 199 УК предусматривает два способа совершения преступления: непредставление декларации или включение в нее ложных сведений. Учредитель, если он не подписывал декларации и не давал прямых письменных указаний, не является прямым субъектом (т. е. лицом, уполномоченным подписывать налоговые документы). При дроблении ответственность должна строиться на документальной фактуре: кто подписывал, кто утверждал учетную политику, кто давал письменные распоряжения. Если в деле нет первичной налоговой документации, все слова из серии «я видел, как он сказал» к делу не относятся.

Другая важная задача — не просто подтвердить наличие документов, а проверить, как налоговая инспекция эти документы интерпретировала. Часто в актах налоговой проверки бывают грубейшие арифметические ошибки: неправильное суммирование оборотов, некорректное применение ставок, неверное распределение расходов между видами деятельности. А ведь от этих цифр зависят миллионы и квалификация по ст. 199 УК. Если инспектор ошибся в расчете налоговой базы хотя бы на копейку, вся схема обвинения рушится.