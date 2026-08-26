Цифровая маркировка – 2026: что изменится в правилах допуска товаров на рынок

Когда возникает обязанность по маркировке

Для определения обязанности по маркировке необходимо последовательно установить четыре обстоятельства.

1. Относится ли товар к продукции, подлежащей обязательной маркировке.

Одного кода ТН ВЭД ЕАЭС для такого вывода может быть недостаточно. В зависимости от конкретной товарной группы отраслевые правила могут предусматривать использование совокупности признаков, включая код ТН ВЭД ЕАЭС, код ОКПД 2, наименование, назначение, состав, характеристики и вид упаковки товара. Поэтому окончательный вывод необходимо делать на основании специальных Правил маркировки соответствующей товарной группы.

2. Какова роль участника оборота.

Объем обязанностей зависит от того, какое место организация или индивидуальный предприниматель занимает в цепочке обращения продукции: производитель, импортер, продавец, комиссионер, владелец товара, оператор цифровой платформы и т. д.

Одна компания при этом может выполнять несколько функций в отношении различных операций или товарных групп. Например, в отношении одной продукции выступать импортером, а в отношении другой одновременно и производителем, и продавцом.

3. На какой стадии обращения находится товар.

Законодательство устанавливает различные обязанности для разных этапов: регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ «Честный знак»), описания товара в Национальном каталоге, получения и нанесения кода маркировки, ввода товара в оборот, передачи сведений о его движении и розничной реализации.

Ввод товара в оборот — это предусмотренное правилами маркировки действие, посредством которого сведения о промаркированном товаре впервые вносятся в ГИС МТ «Честный знак» как о товаре, допущенном к дальнейшему обращению. Конкретный момент ввода определяется специальными Правилами маркировки с учетом того, является ли участник производителем или импортером и каким способом товар вводится в оборот.

4. Применяются ли к товару специальные условия, исключения и переходные положения.

Необходимо проверить дату производства или ввоза, назначение продукции, вид упаковки, наличие исключений, а также порядок обращения товаров, произведенных или ввезенных до введения обязательной маркировки.

Особого внимания требуют немаркированные остатки — товары, которые были произведены или ввезены до начала обязательной маркировки, но к этому моменту еще находились в обороте. Для отдельных товарных групп законодатель предусматривает переходные периоды, в течение которых такие товары можно реализовать либо промаркировать в установленном порядке. Поэтому окончание переходного периода необходимо проверять применительно к конкретной товарной группе.