Цифровая маркировка – 2026: что изменится в правилах допуска товаров на рынок

Юридически значимым становится не только наличие нанесенного кода маркировки, но и корректность и согласованность сведений о товаре, участнике оборота, разрешительных документах и совершаемых операциях в информационных системах.
При этом сам код маркировки не заменяет сертификат или декларацию о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции, лицензию и иные разрешительные документы, если их наличие предусмотрено законодательством. Маркировка представляет собой дополнительный элемент регулирования оборота продукции, а не самостоятельную процедуру оценки ее соответствия обязательным требованиям.
Когда возникает обязанность по маркировке
Для определения обязанности по маркировке необходимо последовательно установить четыре обстоятельства.
1. Относится ли товар к продукции, подлежащей обязательной маркировке.
Одного кода ТН ВЭД ЕАЭС для такого вывода может быть недостаточно. В зависимости от конкретной товарной группы отраслевые правила могут предусматривать использование совокупности признаков, включая код ТН ВЭД ЕАЭС, код ОКПД 2, наименование, назначение, состав, характеристики и вид упаковки товара. Поэтому окончательный вывод необходимо делать на основании специальных Правил маркировки соответствующей товарной группы.
2. Какова роль участника оборота.
Объем обязанностей зависит от того, какое место организация или индивидуальный предприниматель занимает в цепочке обращения продукции: производитель, импортер, продавец, комиссионер, владелец товара, оператор цифровой платформы и т. д.
Одна компания при этом может выполнять несколько функций в отношении различных операций или товарных групп. Например, в отношении одной продукции выступать импортером, а в отношении другой одновременно и производителем, и продавцом.
3. На какой стадии обращения находится товар.
Законодательство устанавливает различные обязанности для разных этапов: регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ «Честный знак»), описания товара в Национальном каталоге, получения и нанесения кода маркировки, ввода товара в оборот, передачи сведений о его движении и розничной реализации.
Ввод товара в оборот — это предусмотренное правилами маркировки действие, посредством которого сведения о промаркированном товаре впервые вносятся в ГИС МТ «Честный знак» как о товаре, допущенном к дальнейшему обращению. Конкретный момент ввода определяется специальными Правилами маркировки с учетом того, является ли участник производителем или импортером и каким способом товар вводится в оборот.
4. Применяются ли к товару специальные условия, исключения и переходные положения.
Необходимо проверить дату производства или ввоза, назначение продукции, вид упаковки, наличие исключений, а также порядок обращения товаров, произведенных или ввезенных до введения обязательной маркировки.
Особого внимания требуют немаркированные остатки — товары, которые были произведены или ввезены до начала обязательной маркировки, но к этому моменту еще находились в обороте. Для отдельных товарных групп законодатель предусматривает переходные периоды, в течение которых такие товары можно реализовать либо промаркировать в установленном порядке. Поэтому окончание переходного периода необходимо проверять применительно к конкретной товарной группе.
Таким образом, обязанность по маркировке нельзя определить только по коду ТН ВЭД ЕАЭС или наименованию продукции. Необходимо одновременно учитывать характеристики товара, статус участника оборота, стадию обращения продукции и специальные правила, включая установленные ими исключения и переходные периоды.
Нормативная конструкция: перечень и отраслевые правила
Правовое регулирование обязательной маркировки построено по многоуровневому принципу.
Базовый перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержден распоряжением Правительства от 28.04.2018 № 792-р. Последующие распоряжения Правительства вносят изменения в этот перечень, включая новые товарные позиции и корректируя уже установленные требования.
Общие правила функционирования ГИС МТ «Честный знак» установлены постановлением Правительства от 26.04.2019 № 515. Оно определяет общую архитектуру системы, порядок информационного взаимодействия и основные обязанности ее участников.
Третий уровень регулирования составляют специальные Правила маркировки отдельных товарных групп. Именно они определяют, какая конкретно продукция подлежит маркировке, кто признается участником оборота, какие сведения необходимо передавать в ГИС МТ «Честный знак», каким образом осуществляется ввод товара в оборот, какие установлены сроки, переходные периоды и правила обращения остатков.
Поэтому для определения конкретной обязанности недостаточно установить, что товар входит в общий перечень, утвержденный распоряжением от 28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации». Необходимо проверить специальные Правила маркировки соответствующей товарной группы.
Такая конструкция объясняет, почему требования о маркировке вводятся поэтапно и в разные сроки. Для бизнеса это означает необходимость отслеживать не только общие изменения законодательства о маркировке, но и изменения специальных правил, применимых к конкретной продукции.
Дата
Основное изменение
Кого касаются изменения
Что необходимо сделать бизнесу
Ключевой источник
1 марта 2026 г.
Вводятся отдельные требования к сведениям об участниках оборота, местах осуществления деятельности и разрешительных документах; начинается первый этап обязательной маркировки отдельных видов сладостей и кондитерских изделий.
Производителей, импортеров и продавцов соответствующей продукции.
Проверить, относится ли продукция к новым категориям, зарегистрироваться в ГИС МТ «Честный знак», актуализировать карточки товаров и сведения о местах деятельности.
Постановление правительства от 31.05.2025 № 818
Постановление правительства от 28.11.2025 № 1954
1 апреля 2026 г.
Для отдельных товарных групп расширен разрешительный режим: система блокирует возможность реализации продукции при наличии сведений о прекращении действия либо недействительности разрешительного документа.
Производителей, импортеров и продавцов продукции, подпадающей под разрешительный режим.
Проверить действительность деклараций соответствия, сертификатов и иных разрешительных документов, а также корректность их связи с карточками товаров в Национальном каталоге.
Постановление Правительства от 21.11.2023 № 1944 (ред. от 07.03.2026)
1 мая 2026 г.
Для отдельных видов радиоэлектронной продукции начинается обязательное нанесение кодов маркировки и передача сведений о вводе продукции в оборот; продолжается поэтапная маркировка сладостей и кондитерских изделий.
Производителей и импортеров соответствующей продукции.
Организовать нанесение кодов маркировки, обеспечить передачу сведений о вводе товаров в оборот и подготовить производственные процессы к новым требованиям.
Постановление Правительства от 28.11.2025 № 1954
1 июля 2026 г.
Третий этап маркировки сладостей и кондитерских изделий. Для отдельных категорий косметики, бытовой химии и товаров личной гигиены вводится передача сведений о розничной продаже, а также завершается переход на использование ТС ПИоТ (Техническое средство получения информации о товаре) при проверке кодов на кассе.
Розничные продавцы маркированных товаров, владельцы кассового ПО, операторов кассового оборудования и ИТ-службы компаний.
Проверить совместимость кассового и товароучетного программного обеспечения, обеспечить обновление интеграций с ГИС МТ «Честный знак» и протестировать передачу сведений.
Постановление Правительства от 31.05.2025 № 818
6 июля 2026 г.
Вводится механизм оценки фактического наличия производства для отдельных категорий товаров (обуви, товаров легкой промышленности, духов, туалетной воды, шин и БАД).
Производителей обуви, товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды, шин и БАД.
Подготовить документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, проверить сведения, размещенные в ГИС МТ «Честный знак», и обеспечить готовность к проверочным мероприятия.
1 октября 2026 г.
Вступают в силу основные положения законодательства о платформенной экономике. На операторов посреднических цифровых платформ возлагаются обязанности по проверке карточек товаров и соблюдению требований законодательства о маркировке.
Маркетплейсы и их партнеры, продавцов, реализующих товары через цифровые платформы, а также производителей и импортеров, использующих такие площадки.
Пересмотреть порядок размещения карточек товаров, проверить полноту сведений о маркировке и распределить договорные обязанности между продавцом и оператором платформы.
1 декабря 2026 г.
Начинается передача сведений об обороте радиоэлектронной продукции, вводится технологический сбор в предусмотренных законодательством случаях.
Производителей и участников оборота радиоэлектронной продукции.
Завершить маркировку остатков, проверить готовность ИТ-систем к передаче сведений об обороте и учесть дополнительные расходы при планировании деятельности.
Важно: даты в таблице относятся не ко всей маркируемой продукции, а к конкретным товарным группам и операциям. Поэтому участнику оборота необходимо проверять не только дату, но и условия ее применения к конкретному товару.
Оценка производителей
Одним из наиболее заметных изменений 2026 года стало введение механизма оценки фактического наличия производства для отдельных категорий товаров.
Постановлением Правительства от 07.05.2026 № 526 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оценки производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации» были внесены изменения в правила маркировки обуви, товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды, шин и биологически активных добавок. Основные положения изменений вступили в силу 6 июля 2026 года.
Цель механизма — проверить достоверность сведений о статусе производителя и способе ввода продукции в оборот. При наличии установленных критериев оператор ГИС МТ «Честный знак» может провести оценку, в том числе запросить документы и иные сведения, а в предусмотренных случаях использовать фото- и видеоматериалы либо инициировать посещение места производства.
Для бизнеса это означает, что регистрация в системе в качестве производителя перестает быть исключительно формальной процедурой. Производителю необходимо быть готовым подтвердить фактическое осуществление соответствующей деятельности.
При этом речь не идет о введении универсальной проверки всех производителей всех маркируемых товаров. Механизм распространяется на конкретные товарные группы и применяется при наличии предусмотренных правилами оснований.
Новые требования к цифровым сведениям
В 2026 году существенно возрастает значение качества сведений, которые участник оборота передает в государственные информационные системы.
Для бизнеса уже недостаточно получить сертификат или декларацию о соответствии и заказать код маркировки. Необходимо обеспечить согласованность данных о товаре и разрешительных документах в используемых информационных системах.
В частности, это касается:
Национального каталога маркируемых товаров;
ГИС МТ «Честный знак»;
реестров Федеральной службы по аккредитации;
сведений о производителе или импортере;
данных о товаре и его характеристиках.
С 1 марта 2026 года для ряда товарных групп были расширены требования к сведениям о разрешительных документах и местах осуществления деятельности. В предусмотренных правилами случаях оператор может отказать в регистрации продукции, если представленный разрешительный документ отсутствует в соответствующем реестре, имеются сведения о его недействительности или данные о продукции не соответствуют сведениям, содержащимся в разрешительном документе.
При этом нельзя говорить о том, что любое расхождение автоматически означает запрет реализации любой маркируемой продукции. Конкретные последствия определяются специальными Правилами маркировки и перечнем случаев запрета продажи.
Для юридической службы это означает появление нового направления комплаенса: необходимо контролировать не только наличие разрешительных документов, но и их актуальность, корректность реквизитов и соответствие информации, содержащейся в карточках товаров.
Техническое средство получения информации о товаре (ТС ПИоТ)
ТС ПИоТ — это специальное техническое средство, предназначенное для получения информации о маркированном товаре и взаимодействия кассового программного обеспечения с системой маркировки. В розничной торговле оно используется для проверки кода маркировки при продаже товара.
Ранее взаимодействие кассового ПО с системой маркировки при проверке кодов могло осуществляться с использованием токена X-API-KEY — программного средства аутентификации при информационном обмене.
В 2026 году осуществляется переход на механизм ТС ПИоТ. При этом сроки применения прежнего способа взаимодействия и последствия его использования следует определять с учетом актуальных разъяснений оператора и требований конкретного режима продаж: в течение 2026 года порядок перехода корректировался. Поэтому для юридической статьи некорректно утверждать без оговорок, что с конкретной даты X-API-KEY полностью перестает работать для всех участников оборота.
Для бизнеса практический вывод очевиден: организациям, реализующим маркированную продукцию в розницу, необходимо заранее проверить совместимость кассового оборудования и программного обеспечения с актуальным механизмом проверки кодов.
Плата за коды
Предоставление кодов маркировки является платной услугой в случаях, предусмотренных законодательством. Базовый размер платы установлен постановлением Правительства от 08.05.2019 № 577 «Об утверждении размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также о порядке ее взимания» и составляет 50 копеек без учета НДС за один код маркировки.
При этом применение платы необходимо проверять применительно к конкретной товарной группе и периоду. На отдельных этапах эксперимента либо внедрения маркировки может действовать бесплатное предоставление кодов.
Для бизнеса важно учитывать, что стоимость самого кода — только один из элементов расходов на маркировку. Дополнительные затраты могут включать приобретение и настройку оборудования, программного обеспечения, интеграцию с ГИС МТ «Честный знак», ЭДО и ККТ, а также печать и нанесение средств идентификации.
Ответственность
Нарушения законодательства о маркировке образуют несколько самостоятельных составов административных правонарушений.
Статья 15.12 КоАП применяется в предусмотренных законом случаях при производстве, вводе в оборот, продаже, хранении или перевозке товаров без обязательной маркировки либо с нарушением установленных требований к маркировке.
Статья 15.12.1 КоАП предусматривает ответственность за нарушения порядка представления сведений в государственную информационную систему мониторинга, в том числе непредставление, несвоевременное представление или представление неполных либо недостоверных сведений.
Таким образом, отсутствие маркировки товара и нарушение порядка информационного взаимодействия с ГИС МТ «Честный знак» юридически разные нарушения.
В наиболее серьезных случаях может возникнуть вопрос об уголовной ответственности по ст. 171.1 УК, которая предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без обязательной маркировки при наличии установленных уголовным законом квалифицирующих признаков, в том числе соответствующего размера деяния.
Поэтому при оценке рисков необходимо учитывать не только факт наличия ошибки, но и характер нарушения, стоимость продукции и иные обстоятельства, предусмотренные соответствующей нормой.
Практический алгоритм подготовки бизнеса к изменениям в сфере цифровой маркировки в 2026 году
Сформировать реестр SKU. Для каждой товарной позиции зафиксировать наименование, характеристики, коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2, вид упаковки, назначение и правовое основание включения либо невключения в систему маркировки.
Определить роль компании по каждой операции. Производитель, импортер, продавец и иное лицо могут иметь разные обязанности в отношении одной и той же продукции.
Построить календарь не только по товарным группам, но и по операциям. Отдельно определить сроки регистрации, описания товара, получения и нанесения кода, ввода в оборот, передачи сведений об обороте, розничной реализации и маркировки остатков.
Провести аудит разрешительных документов. Проверить их действительность, реквизиты, наличие в соответствующих государственных реестрах и соответствие информации в карточках товаров.
Проверить ИТ-контур. Необходимо обеспечить корректное взаимодействие ГИС МТ «Честный знак» с ЭДО, ККТ, товароучетными системами и цифровыми платформами, а также протестировать сценарии возврата, перемаркировки и исправления ошибочных сведений.
Пересмотреть договоры. В договорах с производителями, поставщиками, дистрибьюторами и маркетплейсами целесообразно распределить обязанности по классификации продукции, нанесению кодов, передаче сведений, исправлению ошибок и возмещению расходов при возникновении блокировок или иных последствий нарушения.
Назначить владельца процесса и контрольные точки. Маркировка затрагивает юридическую службу, производство, закупки, логистику, бухгалтерию, ИТ и продажи. Поэтому ответственность не должна быть распределена между подразделениями без единого координатора.
Создать архив доказательств. Следует сохранять версии карточек товаров, документы об оценке соответствия, протоколы информационного обмена, квитанции ГИС МТ «Честный знак», УПД, кассовые документы и переписку с оператором. Для спорных ситуаций важно иметь возможность восстановить, какие сведения компания передавала в систему и на каком основании квалифицировала товар определенным образом.
Таким образом, в 2026 году соблюдение требований о маркировке становится для бизнеса не разовой процедурой нанесения кода, а постоянным процессом контроля товара, разрешительных документов и цифровых сведений на всех этапах его обращения.
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