Россиянам начали приходить электронные повестки: как проверить и что делать 

Само по себе такое уведомление не означает мобилизацию, призыв или автоматическую отправку на военные сборы. Но оставлять повестку без внимания не стоит. Закон четко устанавливает, когда повестка считается врученной, какие обязанности возникают после ее получения и какие ограничения могут последовать за неявкой.
Что известно о рассылках электронных повесток
Судя по сообщениям в СМИ и соцсетях, повестки получали люди разных возрастов и категорий, включая военнообязанных женщин и запасников. Это косвенно указывает на проведение сверки данных воинского учета.
Масштаб и охват рассылок не подтверждены официальной ведомственной статистикой или релизами Минобороны. Оснований считать, что речь идет о всероссийской рассылке, пока нет.
Повестка на сверку данных — рабочий инструмент системы воинского учета, а не признак начала мобилизации. Сведения обновляют, если военнообязанный переехал, сменил работу, семейное положение или другие данные, которые фиксирует военкомат.
Что означает повестка на сверку или уточнение данных
Причина явки всегда указывается в повестке. Это может быть сверка сведений воинского учета, медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии, мероприятия, связанные с военными сборами и другие мероприятия воинского учета.
«Сверка данных» и «военные сборы» — разные основания. Теоретически у истории может быть продолжение: закон допускает призыв из запаса на военные сборы (ст. 54–56 закона от 29.03.1998 № 53-ФЗ). После сверки в военкомате могут вручить уже другую повестку. Но одно не переходит в другое автоматически: направление на сборы зависит не только от категории годности, а еще и от совокупности условий, установленных законом. Для этого нужны отдельное решение и отдельный документ.
Делать вывод о содержании вызова только по факту получения повестки не стоит — важно то, что написано в графе «причина явки».
Где проверить электронную повестку
Проверять подлинность документа нужно только через официальные каналы. С 2026 года единый реестр повесток работает как действующий государственный ресурс (правовая основа — ст. 8 и 31 закона от 29.03.1998 № 53-ФЗ). Уведомление о размещении повестки приходит в личный кабинет на Госуслугах.
Ссылкам из СМС, сообщениям в мессенджерах и сторонним сайтам, обещающим «проверить повестку», доверять не стоит.
Самые безопасные способы — реестр повесток, личный кабинет на Госуслугах или прямой запрос в военкомат по месту жительства или работы.
Когда электронная повестка считается врученной
Уведомление на Госуслугах, запись в реестре повесток и официальное вручение документа — формально разные события, но закон жестко связывает их между собой.
Если повестку не вручили лично — под подпись дома, на работе или в военкомате, — она все равно считается врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре (п. 2 ст. 31 закона от 29.03.1998 № 53-ФЗ). Отсутствие бумажного документа или личного визита в военкомат не освобождает от последствий: срок отсчитывается от даты в реестре, а не от того, заметил ли человек уведомление в приложении.
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Что делать после получения
После получения уведомления нужно:
Открыть повестку в реестре повесток или личном кабинете на Госуслугах и проверить ФИО, СНИЛС и другие персональные данные.
Найти причину вызова, дату и место явки — они должны быть прямо указаны в документе.
Проверить сведения на ошибки: смена фамилии, места жительства, состояния здоровья.
Если явка в назначенный день невозможна по уважительной причине, заранее подготовить подтверждающие документы — справку, командировочное удостоверение и так далее.
При обнаружении ошибок в данных обратиться в военкомат лично или через личный кабинет, а не пытаться закрыть вопрос неявкой.
Если повестка обнаружена уже после даты явки, не затягивать: нужно сразу уточнить в военкомате дальнейший порядок действий.
Что должен сделать работодатель, если повестка пришла по месту работы
Повестка может прийти не только по месту жительства, но и через работодателя. Если документ поступил в компанию, его должны передать сотруднику под подпись — просто положить в папку или «забыть» о нем нельзя. Такая обязанность работодателя предусмотрена п. 1 ст. 4 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Обычно такими вопросами занимается кадровик или другой сотрудник, отвечающий за воинский учет. В его обязанности входит не только передача повесток, но и своевременное направление в военкомат сведений, необходимых для ведения воинского учета работников. Если компания игнорирует эти требования или не передает необходимые сведения, должностным лицам может грозить административный штраф по ст. 21.4 КоАП.
Какие последствия возможны при неявке
Оставить повестку без внимания не выйдет: последствия наступают вне зависимости от того, заметили вы уведомление или нет.
За неявку без уважительной причины по повестке предусмотрена административная ответственность по ст. 21.5 КоАП — штраф от 10 000 до 30 000 рублей.
Законом предусмотрены и другие меры. С момента размещения повестки в реестре уже действует запрет на выезд из России. А если человек не явился по повестке без уважительной причины, то по истечении 20 календарных дней со дня явки, указанного в повестке, могут применяться ограничения по ст. 7.1 закона № 53-ФЗ:
запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;
запрет на постановку на учет в качестве самозанятого;
приостановка регистрации сделок с недвижимостью и постановки на кадастровый учет;
ограничение права на управление транспортным средством;
запрет на регистрацию автомобиля;
отказ в выдаче кредитов и займов.
Эти ограничения снимаются после явки в военкомат.
Часто задаваемые вопросы
Пришла электронная повестка на Госуслуги — это уже призыв?
Нет. Причина вызова указана в повестке, и «сверка данных» — не то же самое, что «призыв на военную службу». Речь идет только об уточнении сведений воинского учета.
Где проверить электронную повестку из военкомата?
В реестре повесток и в личном кабинете на Госуслугах. Сторонним сайтам и ссылкам из сообщений в мессенджерах доверять не стоит.
Могут ли вызвать на военные сборы по повестке на сверку данных?
Повестка на сверку — не повестка на сборы. Закон допускает призыв запасников на военные сборы (ст. 54 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). Повестку на них могут вручить по итогам сверки данных. Но это зависит от ряда условий, а не только от категории годности, и одно в другое автоматически не превращается.
Что делать работодателю при поступлении повестки на сотрудника?
Передать документ сотруднику лично под подпись. Дополнительно нужно вовремя подавать в военкомат сведения о приеме и увольнении военнообязанных работников.
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