Россиянам начали приходить электронные повестки: как проверить и что делать 

Что означает повестка на сверку или уточнение данных

Причина явки всегда указывается в повестке. Это может быть сверка сведений воинского учета, медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии, мероприятия, связанные с военными сборами и другие мероприятия воинского учета.

«Сверка данных» и «военные сборы» — разные основания. Теоретически у истории может быть продолжение: закон допускает призыв из запаса на военные сборы (ст. 54–56 закона от 29.03.1998 № 53-ФЗ). После сверки в военкомате могут вручить уже другую повестку. Но одно не переходит в другое автоматически: направление на сборы зависит не только от категории годности, а еще и от совокупности условий, установленных законом. Для этого нужны отдельное решение и отдельный документ.

Делать вывод о содержании вызова только по факту получения повестки не стоит — важно то, что написано в графе «причина явки».