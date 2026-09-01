Что проверить перед покупкой доли в бизнесе

Заключение договора купли-продажи

Для ООО договор удостоверяется нотариально. Нотариус проверяет дееспособность, полномочия продавца, отсутствие арестов и наличие согласия супруга, иначе сделку оспорят. В договоре обязательно указывают предмет (размер и номинальную стоимость доли), цену, порядок оплаты и момент перехода права собственности на долю — с даты нотариального удостоверения, но для третьих лиц — с момента внесения записи в ЕГРЮЛ.

В связи с этим стоит обязать продавца подать заявление в ФНС в течение трех рабочих дней с неустойкой за просрочку. Как правило, этим занимается нотариус, запись вносится за 5 рабочих дней, после чего покупатель становится полноценным участником бизнеса.

Ключевой элемент защиты — заверения и гарантии продавца: об отсутствии скрытых долгов, налоговых проверок, обременений, судебных споров и нарушений. За недостоверность заверений можно ввести неустойку или право на уменьшение цены (ст. 431.2 ГК).

Договор подчиняется российскому праву. Использование английского права для сделки с российской долей невозможно (доля — это вещное право, которое регулируется правом места нахождения компании, ст. 1202 ГК). Придется заключать российский договор, даже если он будет выступать дублирующим к международному.

Институт заверений о фактах (ст. 431.2 ГК) есть, но он почти не применяется на практике. Возмещение убытков через суд – долгий и непредсказуемый процесс.

Indemnity (возмещение без доказывания убытков) в российском праве используется редко. Часто суды признают такие условия недействительными как «необоснованное освобождение от ответственности».

Регистрация перехода прав. В международной M&A – регистрация в реестре акционеров (Cedexis, Euroclear). В России для ООО — обязательное нотариальное удостоверение и внесение записи в ЕГРЮЛ. Регистрация перехода прав — для ООО — обязательное нотариальное удостоверение и внесение записи в ЕГРЮЛ. Для АО — регистрация в реестре акционеров (у регистратора). Но есть нюанс: для АО с 2024 года регистрация перехода прав на акции возможна только через депозитарий, если акции переданы на хранение. Это замедляет процесс еще на 2–3 дня.