Что проверить перед покупкой доли в бизнесе

Современная процедура M&A в России сильно отличается от международных стандартов и практики десятилетней давности. Чтобы сделка прошла безопасно, нужно пройти несколько ключевых этапов.
Предынвестиционная стадия
Начинается с подписания соглашения о конфиденциальности (NDA), где фиксируют перечень данных, срок действия обязательства (2–3 года после сделки) и ответственность за разглашение. Без NDA продавец может использовать вашу информацию для торгов с другими покупателями.
Затем стороны оформляют письмо о намерениях (LOI) — юридически не обязывающий документ (если специально не оговорено), который закрепляет предмет, цену, сроки due diligence и условие, что продавец не ведет переговоры с третьими лицами (lock-out clause). Если покупатель – иностранец (даже из дружественных стран), в LOI сразу указывают, что сделка потребует разрешения Правительственной комиссии (указ № 520 от 05.08.2022) либо не подпадает под санкции.
Комплексная проверка (Due Diligence) — ключевой этап, который делят на три направления:
Юридическая проверка включает изучение устава, протоколов, списка участников на предмет конфликтов, лицензий (утрата критической лицензии рушит бизнес), судебных споров, обременений недвижимости и активов, налоговых рисков (акты сверки, признаки дробления).
Финансовая проверка — это анализ отчетности за три года, расшифровка дебиторки и кредиторки (особенно сомнительные долги аффилированным лицам), договорная база и налоговые декларации.
Регуляторная (Compliance) проверка обязательна: компания не должна быть в санкционных списках, ее бенефициар — не из «недружественных стран», а также отсутствуют оффшорные схемы, подпадающие под деофшоризацию.
Структурирование сделки
Самый частый способ — прямая покупка доли, для ООО обязательно нотариальное удостоверение. Альтернативы — увеличение уставного капитала или внесение имущественного вклада, но они имеют риски оспаривания. Цена может быть фиксированной или с earn-out. Оплата — только в рублях (запрет валюты между резидентами, для нерезидентов — счет типа «С»).
В договор включают условные обязательства (Conditions Precedent): согласие ФАС при превышении порога активов, разрешение Правительственной комиссии для сделок с недружественными лицами, одобрение общего собрания, если требуется.
Корпоративные одобрения
Продавец обязан уведомить других участников ООО о продаже — они имеют преимущественное право выкупа в срок, установленный уставом — обычно 30 дней. Если этого не происходит, сделка возможна с третьим лицом. ФАС контролирует такие операции, если стоимость активов превышает установленный законом порог. А с 2022 года почти все сделки с долями, где конечный бенефициар — из США, ЕС, Великобритании и других «недружественных» стран, требуют разрешения Правительственной комиссии (процедура проходит через Минфин, срок – до 2–6 месяцев).
Заключение договора купли-продажи
Для ООО договор удостоверяется нотариально. Нотариус проверяет дееспособность, полномочия продавца, отсутствие арестов и наличие согласия супруга, иначе сделку оспорят. В договоре обязательно указывают предмет (размер и номинальную стоимость доли), цену, порядок оплаты и момент перехода права собственности на долю — с даты нотариального удостоверения, но для третьих лиц — с момента внесения записи в ЕГРЮЛ.
В связи с этим стоит обязать продавца подать заявление в ФНС в течение трех рабочих дней с неустойкой за просрочку. Как правило, этим занимается нотариус, запись вносится за 5 рабочих дней, после чего покупатель становится полноценным участником бизнеса.
Ключевой элемент защиты — заверения и гарантии продавца: об отсутствии скрытых долгов, налоговых проверок, обременений, судебных споров и нарушений. За недостоверность заверений можно ввести неустойку или право на уменьшение цены (ст. 431.2 ГК).
Договор подчиняется российскому праву. Использование английского права для сделки с российской долей невозможно (доля — это вещное право, которое регулируется правом места нахождения компании, ст. 1202 ГК). Придется заключать российский договор, даже если он будет выступать дублирующим к международному.
Институт заверений о фактах (ст. 431.2 ГК) есть, но он почти не применяется на практике. Возмещение убытков через суд – долгий и непредсказуемый процесс.
Indemnity (возмещение без доказывания убытков) в российском праве используется редко. Часто суды признают такие условия недействительными как «необоснованное освобождение от ответственности».
Регистрация перехода прав. В международной M&A – регистрация в реестре акционеров (Cedexis, Euroclear). В России для ООО — обязательное нотариальное удостоверение и внесение записи в ЕГРЮЛ. Регистрация перехода прав — для ООО — обязательное нотариальное удостоверение и внесение записи в ЕГРЮЛ. Для АО — регистрация в реестре акционеров (у регистратора). Но есть нюанс: для АО с 2024 года регистрация перехода прав на акции возможна только через депозитарий, если акции переданы на хранение. Это замедляет процесс еще на 2–3 дня.
Постзакрытие и основные риски
Закрытие — растянутый процесс. После нотариального удостоверения договора купли-продажи доли (момент перехода права собственности) необходимо еще 5–10 рабочих дней для внесения записи в ЕГРЮЛ. В этот период продавец формально остается участником для третьих лиц, но покупатель уже может требовать исполнения корпоративных решений, если договор предусматривает немедленное управление. Это создает двойное управление (dual control), чреватое конфликтами.
Post-closing adjustments практически не применяются. Российское право и арбитражная практика почти не знают механизма «settlement balance sheet». Стороны редко договариваются о корректировке цены после закрытия, так как это сложно реализовать в условиях неразвитости доверительного управления. Обычно стоимость фиксируется в договоре и не пересматривается.
Holdback в российской M&A используется редко. Причина — сложность обеспечения возврата удерживаемых средств. Если продавец — физическое лицо, он может быть неплатежеспособным к моменту предъявления претензий, поэтому либо покупатель платит всю сумму при закрытии, либо использует escrow для части суммы.
После регистрации новый участник получает управленческие полномочия (созыв собраний, смена директора при доле >50%, распределение прибыли). Если оплата производится в рассрочку, используют залог, поручительство или счет эскроу. При earn-out (корректировка цены) — дополнительное соглашение с методикой расчета.
Особые риски:
субсидиарная ответственность — если компания имела долги, а новый участник фактически управлял ею, его могут привлечь при банкротстве, особенно если покупка произошла менее чем за 3 года до него;
корпоративные конфликты — проверьте, нет ли споров между участниками, не заявлен ли выход одного из них, что повлечет выплату действительной стоимости доли;
санкционные риски сохраняются даже после одобрения — компания может попасть под вторичные санкции, поэтому в договоре стоит предусмотреть возмещение убытков продавцом.
Также учтите возможное изменение налогового законодательства в течение года после сделки — заложите пересчет цены. Проанализируйте ключевые контракты, права на недвижимость, интеллектуальную собственность и трудовые отношения. Запрет на увольнение ключевых сотрудников в российском праве невозможен, это важно помнить.
Полноценная процедура покупки доли в России сегодня требует системного подхода ко всем перечисленным этапам. Только так можно минимизировать риски и защитить свои вложения.
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