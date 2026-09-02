Сотрудник сменил фамилию: что делать работодателю

Какие данные поменять
При смене фамилии уведомлять ФНС не нужно, инспекция получит данные о смене паспорта автоматически из органов ЗАГС.
Через работодателя можно подать заявление в СФР по форме АДВ-2 (утв. приказом СФР от 17.11.2025 № 1461) вместе с описью документов об изменении фамилии. Работник это может сделать сам через МФЦ или СФР.
Если сотрудник поменял фамилию, нужно внести изменения в документы:
трудовую книжку (в случае ее ведения);
трудовой договор.
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Что запросить у сотрудника
Чтобы внести изменения в документы у сотрудника запрашивают письменное заявление о внесении изменений в кадровые документы, а также подтверждающие документы (например, свидетельство о регистрации брака, паспорт).
На основании документов нужно издать приказ о внесении изменений в кадровые документы. Законодательно форма такого приказа не установлена.
В случае ведения трудовой книжки нужно внести изменения записи о фамилии: на титульном листе одной чертой зачеркивают прежние данные и вписывают новые.
Реквизиты подтверждающих документов указывают на внутренней стороне обложки трудовой книжки. Их заверяют подписью работодателя или уполномоченного им лица, а также печатью организации или кадровой службы (при наличии печати).
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