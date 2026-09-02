Сотрудник сменил фамилию: что делать работодателю

Какие данные поменять

При смене фамилии уведомлять ФНС не нужно, инспекция получит данные о смене паспорта автоматически из органов ЗАГС.

Через работодателя можно подать заявление в СФР по форме АДВ-2 (утв. приказом СФР от 17.11.2025 № 1461) вместе с описью документов об изменении фамилии. Работник это может сделать сам через МФЦ или СФР.

Если сотрудник поменял фамилию, нужно внести изменения в документы:

трудовую книжку (в случае ее ведения);

трудовой договор.