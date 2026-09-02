Мобилизация после выборов 2026 года: будет ли новая волна и что известно

Почему заговорили о мобилизации именно после выборов

Дата выборов стала точкой отсчета для слухов. Голосование в Госдуму проходит 18–20 сентября, и формулировка «мобилизация после выборов» соединяет два факта — реальную дату голосования и версию о дальнейших шагах властей.

Первым эту версию озвучил президент Украины Владимир Зеленский. 25 июля 2026 года он заявил, что Россия «создает условия» для возобновления мобилизации, сославшись на данные украинской разведки. 27 июля в интервью Sky News он назвал ориентировочную цифру — от 300 до 500 тысяч человек — и связал ее именно с периодом после выборов в Госдуму. 11 августа Зеленский повторил заявление, сославшись на доклад главы ГУР Олега Иващенко.

Российские издания «Верстка» и «Важные истории», ссылаясь на источники, которые они называют близкими к президентской администрации, писали, что в Кремле обсуждают возможность мобилизации осенью 2026 года и что подготовительные мероприятия уже ведутся, но окончательное решение не принято. Это неподтвержденная информация, основанная на анонимных источниках, а не на официальном заявлении.

23 августа The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных спецслужб написала, что в Калининградской области прошли военные учения, в рамках которых якобы отрабатывали процедуры мобилизации. Официального подтверждения этой информации с российской стороны нет.

В информационном поле появилась версия о том, что решение о мобилизации может последовать сразу после голосования. Подтвержденных данных, что российские власти действительно готовили такое решение, нет. Есть заявления украинской стороны, анонимные источники СМИ и публичные опровержения российских официальных лиц.