Кто кого сломает: пять способов новому руководителю победить тихий саботаж команды

Первые месяцы это вообще одно из самых уязвимых мест в работе нового руководителя. По данным российских исследований, 42% руководителей после назначения не получают от компании поддержки, а 52% признают, что в первые месяцы им не хватало знаний об устройстве процессов на новом месте. И именно в этот момент руководителю нужно не только разобраться в новом бизнесе, людях и процессах, но и понять, насколько команда вообще готова за ним идти.
Проблема в том, что сопротивление редко выглядит как сопротивление. Сотрудники говорят «сделаем», но сроки начинают ползти. Новые правила вроде бы приняли, но продолжают работать по старым. Решение руководителя бесконечно «уточняют», важная информация почему-то доходит до него последним, а задача на три дня незаметно превращается в задачу на три недели.
Такой тихий саботаж иногда опаснее открытого конфликта. Если человек говорит «я с вами не согласен», по крайней мере понятно, о чем разговаривать. Здесь руководитель может несколько месяцев быть уверен, что команда его поддерживает, и только потом обнаружить, что его решения существуют в основном в протоколах совещаний.
Как выглядит тихий саботаж
Самая неприятная особенность тихого саботажа в том, что внешне все может выглядеть почти идеально. Никто не хлопает дверью, не спорит с начальником и не отказывается работать. Наоборот: люди могут быть подчеркнуто вежливыми и демонстрировать полную лояльность. Проблемы начинаются между совещанием и следующим совещанием.
Тихий саботаж почти никогда не начинается со злого умысла. Чаще это защитная реакция. Люди уже пробовали высказываться и получали в ответ раздражение или игнорирование. В следующий раз они выбирают более безопасную стратегию: формально согласиться и немного притормозить исполнение. Руководитель принимает эту тишину за поддержку, хотя на самом деле перед ним осторожность.
Есть несколько сценариев, которые должны насторожить нового руководителя:
задача на три дня без очевидных причин растягивается на три недели;
команда вдруг начинает заваливать начальника уточняющими вопросами по вещам, с которыми прекрасно справлялась самостоятельно;
почти все настроения в отделе транслирует один человек — не обязательно самый старший по должности;
на встречах все согласно кивают, а настоящий разговор о решениях начинается после того, как руководитель вышел из переговорной.
Формально придраться не к чему. В этом и ловушка.
Гарвардский исследователь организационного поведения Крис Аргирис называл похожие механизмы защитными рутинами: люди настолько хорошо учатся избегать неудобных разговоров, что это постепенно становится частью корпоративной системы. У Аргириса есть еще более жесткое понятие — skilled incompetence, «умелая некомпетентность»: человек мастерски использует привычные и внешне разумные модели поведения, которые в итоге приводят совсем не к тому результату, которого организация хотела добиться.
Поэтому новому руководителю важно не впасть и в другую крайность: не любое промедление означает саботаж. Иногда люди просто присматриваются к очередному начальнику. Особенно если до него уже было несколько руководителей, каждый из которых приходил со своей «новой системой», а через полгода исчезал вместе с ней.
Разница довольно простая. Здоровая осторожность со временем проходит: люди задают вопросы, получают ответы и начинают работать. При тихом саботаже ответы получены, решения приняты, сроки определены — а движение каждый раз снова почему-то останавливается.
Способ № 1. Назвать то, что происходит
Первая реакция многих руководителей — усилить давление. Если задача не сделана, объяснить еще раз. Потом еще раз, но уже жестче. Добавить отчет. Попросить ставить в копию. Создать еще одну таблицу контроля. Обычно это только добавляет команде новые способы изображать деятельность.
Первый разговор должен быть прямым, но без обвинений. Например: «Я вижу, что на встречах мы принимаем решения, но потом что-то мешает их реализовать. Давайте разберемся, что именно». Это принципиально другой вопрос, чем "кто опять сорвал срок?".
И здесь есть важная ловушка. Если начать с поиска виноватого, команда мгновенно переключается в режим защиты. Один объясняет, что ждал данные от другого, второй — что не получил подтверждение от третьего, третий достает переписку трехнедельной давности. Через сорок минут у руководителя есть подробная история задержки, но по-прежнему нет ответа на вопрос, почему его решения систематически не выполняются.
Поэтому обсуждать лучше не человека, а повторяющийся паттерн: что в нашей работе раз за разом мешает доводить принятые решения до конца?
На практике начинать такой разговор лучше не с общего собрания, а с двух-трех встреч один на один. В личном разговоре быстрее выясняется, что стоит за сопротивлением: страх ошибиться, непонятные приоритеты, недоверие к новому руководителю или память о предыдущем начальнике, который сначала просил проявлять инициативу, а потом наказывал за ошибки.
Способ № 2. Найти человека, которого команда слушает на самом деле
У нового руководителя есть оргструктура. Проблема в том, что реальная структура влияния часто выглядит совсем иначе.
В отделе может быть заместитель с солидной должностью, но когда сотрудники хотят понять, действительно ли стоит выполнять новое распоряжение, они идут не к нему, а к условному Сергею Петровичу, который работает здесь 12 лет и «знает, чем обычно заканчиваются такие инициативы». И если Сергей Петрович после совещания говорит: «Я бы пока не торопился», — это иногда сильнее официального поручения руководителя.
Один сильный неформальный лидер способен развернуть настроение отдела быстрее, чем несколько официальных распоряжений. Поэтому задача нового руководителя — сначала понять, кто здесь действительно влияет на людей, и только потом пытаться проводить через команду серьезные изменения.
Найти такого человека несложно. Спросите нескольких сотрудников по отдельности: «Если возникает сложная ситуация и непонятно, как поступить, с кем вы обычно советуетесь?» Если одно имя повторяется три-четыре раза, перед вами человек, с которым стоит поговорить отдельно.
Причем не для того, чтобы «перетянуть его на свою сторону». Гораздо полезнее до общей встречи показать ему решение и спросить: где здесь слабое место? Что команда не примет? Что я как новый человек могу не видеть? Человек, которого не поставили перед фактом, а заранее включили в обсуждение, гораздо реже становится центром сопротивления.
Способ № 3. Перестать отвечать на бесконечные «а вот еще один вопрос»
У тихого саботажа есть очень удобный инструмент — бесконечные уточнения. Кто согласовывает? А точно до пятницы? А в каком формате? А если клиент не ответит? А кто проверяет? А если Иванов в отпуске? Каждый вопрос по отдельности звучит совершенно разумно. Вместе они способны похоронить любую инициативу.
Ошибка руководителя — терпеливо отвечать на все. Кажется, что так он снимает тревогу и помогает команде. На деле команда быстро усваивает: если задавать достаточно много вопросов, момент, когда нужно наконец что-то сделать, можно отодвигать почти бесконечно.
Поэтому у каждого значимого решения должны быть три вещи: кто отвечает, что конкретно считается результатом и когда он должен быть получен. Все остальное можно обсуждать по ходу работы.
Способ № 4. Разрешить команде говорить «нет»
Звучит парадоксально, но лучший способ получить меньше саботажа — разрешить людям больше спорить. Профессор Гарвардской школы бизнеса Эми Эдмондсон, один из главных исследователей психологической безопасности, формулирует эту идею так: психологическая безопасность — это не про то, чтобы всем было уютно и все были друг с другом милы. Это про возможность говорить прямо, задавать неудобные вопросы, признавать ошибки и просить помощи, не ожидая наказания за сам факт откровенности.
Иными словами, руководителю выгоднее услышать на совещании: «Я считаю, что это не сработает», чем получить дружное «да, конечно», после которого решение два месяца никто не выполняет.
Разница между согласием и настоящей поддержкой огромна. Согласие можно получить давлением за пять минут. Поддержку приходится заслуживать неделями. И первый шаг — разрешить людям публично сомневаться, не опасаясь, что это потом ударит по их положению в команде.
Поэтому фраза «моя дверь всегда открыта» почти ничего не значит. Команда оценивает не декларацию, а первую реакцию начальника на неприятную правду. На следующем совещании попробуйте спросить: «Что в этом решении может не сработать?» А потом не спорьте с первым человеком, который решится ответить. Именно в этот момент команда поймет, действительно ли с новым руководителем можно говорить честно.
Способ № 5. Считать не кивки, а сделанные вещи
Главная иллюзия нового руководителя — принять согласие за обязательство. На встрече все сказали «да». Отлично. Но управляемость проверяется не в переговорной, а через неделю.
Я советую руководителям измерять не количество кивков на встрече, а количество выполненных обещаний между встречами. Небольшое обязательство на неделю показывает реальное доверие гораздо лучше красивой презентации стратегии.
Поэтому вместо вопроса «как дела с проектом?» лучше спрашивать: «Мы договаривались, что к четвергу будет готово X. Готово?» Ответ «работаем» здесь уже не подходит. На старте особенно полезны небольшие договоренности с коротким горизонтом — неделя, иногда две. Они быстро показывают реальную картину: кто выполняет договоренности без напоминаний, кто честно заранее сообщает о проблеме, а кто каждый раз к контрольной точке приносит новую вполне убедительную причину, почему ничего не получилось. Первые два-три таких цикла часто дают руководителю о команде больше информации, чем несколько месяцев совещаний.
А если саботирует один человек?
Иногда проблема вообще не в команде. Есть один опытный сотрудник, который не принимает нового руководителя, а остальные смотрят, чем закончится их противостояние. Тогда устраивать «работу с сопротивлением команды» не нужно. Нужен разговор с конкретным человеком.
Лучше один на один и без публичной демонстрации власти. Вопрос тоже стоит ставить прямо: «В чем сложность выполнения задач? Сформулируй четко свои против и давай их обсудим».
Ответ может не понравиться. Возможно, человек считает нового начальника недостаточно компетентным. Возможно, сам рассчитывал занять его место. Возможно, защищает процесс, который создавал десять лет. Но с конкретной причиной уже можно работать. С молчаливым «все нормально» — нельзя.
Особенно осторожно стоит действовать, если этот сотрудник одновременно является неформальным лидером. Публично «поставить его на место» кажется быстрым способом показать, кто теперь главный. На практике это легко превращает личный конфликт двух людей в конфликт руководителя со всей командой.
Управляемость строится на маленьких эпизодах
Тихий саботаж редко заканчивается после одного большого разговора. И доверие не появляется после вдохновляющей речи нового начальника. Оно собирается из гораздо более скучных вещей. Руководитель сказал, что за честное возражение не накажет, — и действительно не наказал. Договорился о сроке — и вернулся к нему. Сотрудник заранее предупредил о проблеме — и вместо разноса получил нормальный разговор о решении. Команда высказалась против идеи — руководитель выслушал, принял решение и объяснил его, а не записал несогласных во враги.
Эми Эдмондсон очень точно описывает психологическую безопасность как своего рода разрешение на откровенность. Человек должен понимать, что может не согласиться с идеей, признать ошибку или попросить помощи и не быть за это отвергнутым или наказанным. Именно поэтому первый признак победы над тихим саботажем — вовсе не идеальная дисциплина. Скорее наоборот: команда начинает больше спорить вслух.
Сотрудник приходит сам и говорит, что срок под угрозой, вместо того чтобы сообщить об этом в последний день. На совещании появляется «я не согласен», а не десять одинаковых кивков. Бесконечных уточнений становится меньше. А решения начинают жить не только в протоколах встреч, но и в реальной работе.
Доверие восстанавливается медленнее, чем разрушается, но по моему опыту оно восстанавливается почти всегда, если руководитель готов слышать неудобные сигналы. Команда, которая когда-то тихо саботировала решения, может стать одной из самых надежных. Люди, которые умеют упорно сопротивляться, обычно умеют так же упорно работать — если понимают правила игры и считают их честными.
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