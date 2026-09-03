Кто кого сломает: пять способов новому руководителю победить тихий саботаж команды

Как выглядит тихий саботаж

Самая неприятная особенность тихого саботажа в том, что внешне все может выглядеть почти идеально. Никто не хлопает дверью, не спорит с начальником и не отказывается работать. Наоборот: люди могут быть подчеркнуто вежливыми и демонстрировать полную лояльность. Проблемы начинаются между совещанием и следующим совещанием.

Тихий саботаж почти никогда не начинается со злого умысла. Чаще это защитная реакция. Люди уже пробовали высказываться и получали в ответ раздражение или игнорирование. В следующий раз они выбирают более безопасную стратегию: формально согласиться и немного притормозить исполнение. Руководитель принимает эту тишину за поддержку, хотя на самом деле перед ним осторожность.

Есть несколько сценариев, которые должны насторожить нового руководителя:

задача на три дня без очевидных причин растягивается на три недели;

команда вдруг начинает заваливать начальника уточняющими вопросами по вещам, с которыми прекрасно справлялась самостоятельно;

почти все настроения в отделе транслирует один человек — не обязательно самый старший по должности;

на встречах все согласно кивают, а настоящий разговор о решениях начинается после того, как руководитель вышел из переговорной.

Формально придраться не к чему. В этом и ловушка.

Гарвардский исследователь организационного поведения Крис Аргирис называл похожие механизмы защитными рутинами: люди настолько хорошо учатся избегать неудобных разговоров, что это постепенно становится частью корпоративной системы. У Аргириса есть еще более жесткое понятие — skilled incompetence, «умелая некомпетентность»: человек мастерски использует привычные и внешне разумные модели поведения, которые в итоге приводят совсем не к тому результату, которого организация хотела добиться.

Поэтому новому руководителю важно не впасть и в другую крайность: не любое промедление означает саботаж. Иногда люди просто присматриваются к очередному начальнику. Особенно если до него уже было несколько руководителей, каждый из которых приходил со своей «новой системой», а через полгода исчезал вместе с ней.

Разница довольно простая. Здоровая осторожность со временем проходит: люди задают вопросы, получают ответы и начинают работать. При тихом саботаже ответы получены, решения приняты, сроки определены — а движение каждый раз снова почему-то останавливается.