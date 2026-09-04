Как поменяются требования к самозанятым с 1 октября 2026 года

Какие требования введут
Основные требования к размеру дохода, видам деятельности и другим ограничениям из ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ не изменились.
Однако с 1 октября 2026 года вступают в силу ограничения на сотрудничество самозанятых с заказчиками через цифровые платформы. В п. 5 ч. 1 ст. 17 ФЗ от 31.07.2025 № 289-ФЗ указан прямой запрет на систематическое и продолжительное взаимодействие плательщика налога на профессиональный доход с одним заказчиком.
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Как будут определять систематичность и продолжительность работы
Критерии систематичности и продолжительности регламентирует постановление Правительства от 19.06.2026 № 760. Максимальная продолжительность работы самозанятого для одного заказчика на цифровой платформе — 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.
При превышении лимита цифровая платформа обязана исключить возможность заключения новых договоров между сторонами. Если лимит превысили в течение пяти месяцев, а в шестом он составил 59 часов, то отсчет срока начинается заново.
Ограничение распространяется на отдельные отрасли, которые указаны в постановлении Правительства от 19.06.2026 № 760:
строительство зданий;
работы строительные специализированные;
строительство инженерных сооружений;
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
торговля оптовая за исключением оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
торговля розничная за исключением торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
операции с недвижимым имуществом;
образование;
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и иные сопутствующие услуги;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
производство пищевых продуктов;
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
деятельность в области информационных технологий;
деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка;
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта.
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