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Самозанятые
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Как поменяются требования к самозанятым с 1 октября 2026 года

Как поменяются требования к самозанятым с 1 октября 2026 года

С 1 октября вступает в силу Закон № 289-ФЗ. Он в том числе регулирует новые правила работы самозанятых на цифровых платформах. Рассказываем, что изменится уже с 1 октября.

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Какие требования введут

Основные требования к размеру дохода, видам деятельности и другим ограничениям из ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ не изменились.

Однако с 1 октября 2026 года вступают в силу ограничения на сотрудничество самозанятых с заказчиками через цифровые платформы. В п. 5 ч. 1 ст. 17 ФЗ от 31.07.2025 № 289-ФЗ указан прямой запрет на систематическое и продолжительное взаимодействие плательщика налога на профессиональный доход с одним заказчиком.

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Как будут определять систематичность и продолжительность работы

Критерии систематичности и продолжительности регламентирует постановление Правительства от 19.06.2026 № 760. Максимальная продолжительность работы самозанятого для одного заказчика на цифровой платформе — 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.

При превышении лимита цифровая платформа обязана исключить возможность заключения новых договоров между сторонами. Если лимит превысили в течение пяти месяцев, а в шестом он составил 59 часов, то отсчет срока начинается заново.

Ограничение распространяется на отдельные отрасли, которые указаны в постановлении Правительства от 19.06.2026 № 760:

  • строительство зданий;

  • работы строительные специализированные;

  • строительство инженерных сооружений;

  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

  • торговля оптовая за исключением оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

  • торговля розничная за исключением торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

  • операции с недвижимым имуществом;

  • образование;

  • деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

  • разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и иные сопутствующие услуги;

  • деятельность по обслуживанию зданий и территорий;

  • производство пищевых продуктов;

  • деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

  • деятельность по трудоустройству и подбору персонала;

  • деятельность в области информационных технологий;

  • деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка;

  • деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта.

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