Инструкции по охране труда в 2026 году: как разработать, утвердить и когда пересматривать

Как разработать инструкцию по охране труда

Для разработки инструкции по охране труда можно воспользоваться алгоритмом.

Шаг 1: определите должность, профессию или вид работы. Это поможет в дальнейшем корректно указать опасности и профессиональные риски. Шаг 2: выявите опасности и профессиональные риски. Здесь необходимо отталкиваться от результатов спецоценки, нормативных отраслевых требований, данных о производственных рисках. Шаг 3: соберите действующие требования охраны труда. Нужно определиться с нормативной базой, которая будет применима для конкретных сотрудников. Шаг 4: изучите документацию на оборудование и технологические процессы. Это могут быть эксплуатационные документы производителей оборудования и локальные документы работодателя. Шаг 5: определить безопасные методы выполнения работы. Для этого необходимо тщательно изучить документацию производителей, рассмотреть технологические карты и другие документы. Шаг 6: составьте текст ИОТ по установленной структуре. Инструкция по охране труда должна охватывать весь производственный процесс: начиная от подготовки перед началом работы и заканчивая аварийными ситуациями. Шаг 7: проверьте инструкцию на соответствие реальным условиям труда. Инструкция должна соответствовать действительности: если какой-то из профессиональных рисков не учли, то это может в будущем привести к несчастным случаям на производстве.

После разработки проекта инструкции необходимо направить ее на согласование профсоюзу. Инструкция вступает в силу после издания приказа об утверждении, сотрудника необходимо ознакомить с ней под подпись.

Часто руководитель организации самостоятельно назначает ответственных за разработку инструкций. В общем случае ими становятся руководители подразделений.