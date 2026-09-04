Инструкции по охране труда в 2026 году: как разработать, утвердить и когда пересматривать

Что такое инструкция по охране труда и для кого ее разрабатывают
Инструкция по охране труда — документ, который устанавливает правила безопасного проведения работ и поведения на рабочем месте.
Содержание инструкций по охране труда определяет приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н. Работодатель разрабатывает локальный акт с учетом требований этого документа.
В инструкции должны быть указаны:
Общие требования охраны труда: условия допуска, возрастные ограничения, прохождение медосмотров, перечень вредных и опасных факторов, нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) и правила личной гигиены.
Требования охраны труда перед началом работы: проверка рабочего места, оборудования и исправности СИЗ до запуска процессов.
Требования охраны труда во время работы: безопасные методы выполнения операций, взаимодействие с механизмами и поддержание порядка на участке в процессе труда.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях: действия при пожарах, поломках оборудования или несчастных случаях, включая порядок оказания первой помощи пострадавшим.
Требования охраны труда по окончании работы: остановка техники, уборка территории, информирование руководства о выявленных дефектах и закрытие смены.
Инструкцию разрабатывают исходя из:
должности или профессии;
направления трудовой деятельности;
конкретного вида выполняемой работы.
Инструкция по охране труда относится к конкретным должностям или профессиям, но она не дублирует должностную инструкцию. Документ содержит требования о безопасности, а не регламентирует трудовые обязанности.
На основании чего разрабатывают инструкцию по охране труда
Основной документ, который детализирует структуру и содержание инструкции по охране труда — это приказ Минтруда № 772н.
При составлении проекта документов необходимо опираться на комплекс источников:
Отраслевые правила по охране труда для конкретных видов работ.
Государственные стандарты, санитарные правила и гигиенические нормативы.
Техническую документацию производителей оборудования и ремонтную литературу.
Результаты специальной оценки условий труда (СОУТ) и оценки профессиональных рисков.
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Как разработать инструкцию по охране труда
Для разработки инструкции по охране труда можно воспользоваться алгоритмом.
Шаг 1: определите должность, профессию или вид работы. Это поможет в дальнейшем корректно указать опасности и профессиональные риски.
Шаг 2: выявите опасности и профессиональные риски. Здесь необходимо отталкиваться от результатов спецоценки, нормативных отраслевых требований, данных о производственных рисках.
Шаг 3: соберите действующие требования охраны труда. Нужно определиться с нормативной базой, которая будет применима для конкретных сотрудников.
Шаг 4: изучите документацию на оборудование и технологические процессы. Это могут быть эксплуатационные документы производителей оборудования и локальные документы работодателя.
Шаг 5: определить безопасные методы выполнения работы. Для этого необходимо тщательно изучить документацию производителей, рассмотреть технологические карты и другие документы.
Шаг 6: составьте текст ИОТ по установленной структуре. Инструкция по охране труда должна охватывать весь производственный процесс: начиная от подготовки перед началом работы и заканчивая аварийными ситуациями.
Шаг 7: проверьте инструкцию на соответствие реальным условиям труда. Инструкция должна соответствовать действительности: если какой-то из профессиональных рисков не учли, то это может в будущем привести к несчастным случаям на производстве.
После разработки проекта инструкции необходимо направить ее на согласование профсоюзу. Инструкция вступает в силу после издания приказа об утверждении, сотрудника необходимо ознакомить с ней под подпись.
Часто руководитель организации самостоятельно назначает ответственных за разработку инструкций. В общем случае ими становятся руководители подразделений.
Что должна содержать инструкция по охране труда
Согласно установленным требованиям к разработке инструкции по охране труда, каждый документ должен содержать пять последовательных разделов, которые охватывают весь цикл трудовой деятельности:
Раздел
Ключевые требования и содержание
Общие требования
Условия допуска, возрастные ограничения, прохождение медосмотров и инструктажей, перечень вредных факторов, нормы выдачи СИЗ
Перед началом работы
Проверка состояния рабочего места, оборудования, исправность инструментов и полнота комплектования средствами защиты
Во время работы
Безопасные технологии выполнения операций, правила эксплуатации техники, требования к содержанию рабочего пространства
В аварийных ситуациях
Действия при пожарах, авариях или поломках, порядок оказания первой помощи пострадавшим
По окончании работы
Остановка оборудования, очистка и уборка территории, информирование руководства о выявленных недостатках
При необходимости документ может включать вводную часть или дополнительные разделы для отражения специфики деятельности организации.
Использование типовых инструкций допускается только после их обязательной актуализации в соответствии с действующими нормативными актами, так как многие старые образцы утратили силу.
Что писать в разделе «Общие требования охраны труда»
В разделе «Общие требования охраны труда» согласно приказу Минтруда № 772н указывают:
требование о необходимости соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка;
требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ;
перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей;
перечень спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, которые выдают работникам в соответствии с установленными государственными нормативными требованиями;
порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструментов (или ссылку на локальный нормативный акт);
правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.
Кто утверждает инструкцию по охране труда
Процесс подготовки локальных нормативных актов организуют работодатели поэтапно. Работу начинают с издания приказа о разработке, где утверждается перечень необходимых инструкций, назначаются ответственные лица (часто это руководители подразделений) и устанавливаются сроки.
Ответственность за подготовку проектов возлагается на специалистов по охране труда или руководителей отделов, которые лучше всего знают реальные риски и особенности оборудования.
Ключевой этап — согласование проекта со стороны профсоюзного органа или иного представительного органа работников в рамках требований ст. 372 ТК. После учета замечаний документ подписывает руководитель. Факт ознакомления каждого сотрудника с текстом инструкции фиксируется под подпись.
Нужно ли регистрировать и учитывать инструкции по охране труда
В действующем приказе Минтруда № 772н нет требований об обязательном учете инструкций по охране труда. Работодателю необходимо самостоятельно разработать систему учета и хранения и утвердить ее локальным актом.
Например, оригинал инструкции можно хранить на рабочем месте специалиста по охране труда. Копию — у начальника отдела. Также еще один документ должен храниться непосредственно на рабочем месте сотрудника.
Где должны храниться инструкции по охране труда
Основная цель разработки ИОТ заключается в информировании персонала о специфике профессиональных опасностей на конкретном рабочем месте и установлении безопасных методов выполнения операций. Поэтому инструкции должны быть доступны работникам, чтобы они мог с ними ознакомиться.
Их можно:
выдавать работнику;
размещать на рабочем месте или участке, к которому у работника есть доступ.
Когда нужно менять инструкцию по охране труда
Срок действия разработанных инструкций не установлен законодательством, поэтому обновлять их надо при наступлении следующих событий по приказу Минтруда № 772н:
Изменилась нормативная база или появились новые отраслевые требования.
В эксплуатацию ввели новое оборудование или внедрили иные технологические процессы.
Результаты СОУТ показали изменение профрисков или вредных факторов.
На производстве зафиксировали несчастные случаи или профессиональные заболевания.
Организация получила предписания от государственных надзорных органов.
При пересмотре документов рекомендуется сохранять сквозную нумерацию и уведомлять сотрудников о месте хранения актуальной версии.
Как часто нужно пересматривать инструкции по охране труда
Периодический пересмотр инструкций — обязательная процедура для поддержания их актуальности. Стандартный срок планового обновления на практике составляет не реже одного раза в пять лет, однако внеплановая актуализация требуется при изменении условий труда, внедрении нового оборудования или технологий, а также после расследования несчастных случаев или получения предписаний надзорных органов.
Устаревшие документы представляют серьезную юридическую и финансовую угрозу работодателям.
Отсутствие действующих инструкций или использование неактуальных документов влечет штрафы согласно ст. 5.27.1 КоАП:
Для кого санкция
Размер санкции
Должностные лица и ИП
Предупреждение или штраф от 2 до 5 тыс. руб.
Юридические лица
Предупреждение или штраф от 50 до 80 тыс. руб.
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Как оформить изменения в инструкции по охране труда
Алгоритм действий зависит от масштаба изменений. В любом случае порядок пересмотра должен быть закреплен в локальных актах.
Пересмотр инструкции труда (лист изменений)
Издание новой редакции инструкции труда
Нужно ли заново проводить инструктаж после изменения ИОТ
При изменении инструкции по охране труда нужно проводить внеплановый инструктаж. Его проводят, если произошло что-то из этого списка по п. 16 Правил обучения по охране труда № 2464.
На производстве поменялись правила работы: обновили станки или инструменты, изменили саму технологию работы, начали использовать другие материалы или сырье, от которых зависит безопасность работников.
У сотрудников изменился круг задач: их должностные обязанности пересмотрели так, что это напрямую влияет на безопасность производственного процесса.
Обновились правила и локальные акты: вышли новые законы с государственными требованиями к безопасности или изменились внутренние документы компании, которые касаются охраны труда именно этих работников.
Нашли новые угрозы здоровью: в ходе спецоценки условий труда или профрисков обнаружили дополнительные опасности на рабочих местах, которые могут навредить жизни и здоровью.
В организации была трудовая инспекция: инспектор зафиксировал нарушения требований охраны труда и обязал провести дополнительный инструктаж.
Случился несчастный случай: произошли авария или несчастный случай на производстве.
Был долгий простой: сотрудник отсутствовал на рабочем месте больше 60 календарных дней подряд (например, из-за долгого больничного или отпуска).
Так решил руководитель: директор посчитал необходимым освежить знания коллектива.
Что будет, если инструкция по охране труда устарела
Использование неактуальных локальных актов влечет за собой штрафы согласно ст. 5.27.1 КоАП:
Для кого санкция
Размер санкции
Должностные лица и ИП
Предупреждение или штраф от 2 до 5 тыс. руб.
Юридические лица
Предупреждение или штраф от 50 до 80 тыс. руб.
Формально наличие инструкции не защищает работодателя, если документ не соответствует фактическим условиям работы.
Как проверить инструкции по охране труда в организации в 2026 году
Чтобы удостовериться в том, что инструкции актуальны, необходимо проверить:
Есть ли в организации перечень действующих инструкций.
Составлены ли инструкции для всех должностей, профессий и видов работ.
Соответствует ли структура и содержание инструкций действующим требованиям.
Учтены ли в инструкции результаты спецоценки условий труда, профессиональных рисков.
Соответствует ли инструкция выполняемым работам.
Ознакомлены ли работники с инструкциями по охране труда.
Установлен ли порядок пересмотра инструкций.
Часто задаваемые вопросы
Как разработать инструкцию по охране труда?
Инструкцию по охране труда разрабатывают исходя из должности, профессии, направления деятельности или вида работы. Также при разработке необходимо учитывать государственные требования, отраслевые документы, риски и конкретные условия труда специалиста.
Кто должен разрабатывать инструкции по охране труда?
В общем случае работодатель издает приказ с определением ответственных за формирование инструкций по охране труда. Инструкции часто составляют начальники отделов с поддержкой специалиста по охране труда.
Кто утверждает инструкцию по охране труда?
Работодатель, руководитель организации или уполномоченное им лицо с учетом мнения представительного органа работников при его наличии.
Что должна содержать инструкция по охране труда?
Приказом Минтруда № 772н установлены пять обязательных разделов:
Общие требования охраны труда.
Требования охраны труда перед началом работы.
Требования охраны труда во время работы.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
Требования охраны труда по окончании работы.
Нужно ли пересматривать инструкции по охране труда каждый год?
Ежегодный пересмотр не установлен как универсальное требование только в силу наступления нового календарного года. Инструкция должна быть актуальной, а необходимость пересмотра определяют по действующим требованиям и изменениям условий работы.
В каких случаях нужно менять инструкцию по охране труда?
Инструкцию по охране труда по приказу Минтруда № 772н нужно пересматривать в следующих случаях:
при изменении условий труда работников;
при внедрении новой техники и технологий;
по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
по требованию представителей органов исполнительной власти субъектов или инспекции труда.
Нужно ли менять инструкцию при изменении правил по охране труда?
Сначала необходимо проверить, затрагивают ли новые требования конкретную инструкцию. Если нет, то необходимости в корректировке не возникает.
А если изменения затрагивают определенный перечень должностей или устанавливают новый порядок, инструкцию придется изменить.
Нужно ли проводить внеплановый инструктаж при изменении инструкции?
Согласно п. 16 Правил обучения по охране труда № 2464 внеплановый инструктаж необходимо проводить в том числе при изменении локальных актов по охране труда. Однако это касается только тех сотрудников, чьи инструкции изменили.
Где должна храниться инструкция по охране труда?
Инструкции должны быть доступны работникам, чтобы они могли с ними ознакомиться. Их можно:
выдавать;
размещать на рабочем месте или участке.
Можно ли взять готовую инструкцию из интернета?
Готовый шаблон можно использовать только как основу, но его необходимо адаптировать под конкретные условия труда, оборудование, технологию, опасности и риски.
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