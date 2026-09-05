Какой сегодня праздник 6 сентября в России и мире: события, приметы

Какой сегодня праздник в России 6 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День работников нефтяной и газовой промышленности (День нефтяника)
Один из старейших профессиональных праздников страны, учрежденный еще в 1965 году. Дата плавающая — праздник всегда приходится на первое воскресенье сентября. В этот день чествуют геологов, буровиков, нефтяников и газовиков, а также всех, чья работа связана с добычей и переработкой топливных ресурсов. В регионах проходят торжественные собрания и церемонии награждения передовиков отрасли.
День подразделений по противодействию экстремизму МВД России
Профессиональный праздник сотрудников службы, которая официально ведет отсчет своей истории с 2008 года, хотя корни подразделения уходят к более ранним структурам по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. В этот день полицейские отмечают свои достижения в работе по противодействию экстремистской деятельности.
Международные праздники 6 сентября
В мире 6 сентября отмечают следующие международные дни:
День рыжих людей
Праздник, посвященный обладателям рыжих волос, зародился как способ бороться со стереотипами и привлечь внимание к красоте естественной внешности. В этот день устраивают тематические фотосессии, флешмобы и встречи рыжеволосых людей, а в сети публикуют подборки известных персонажей и актеров с этим редким цветом волос.
День борьбы с прокрастинацией
Неофициальный повод задуматься о привычке откладывать дела на потом. В этот день психологи и блогеры делятся советами, как справляться с прокрастинацией и повышать личную продуктивность.
Какие праздники отмечают 6 сентября в других странах
В отдельных странах 6 сентября приурочено к своим национальным событиям:
День независимости, Свазиленд (Эсватини). Памятная дата, связанная с обретением независимости от Великобритании в 1968 году.
Праздник в честь окончания первого кругосветного путешествия. 6 сентября 1522 года в Испанию вернулся корабль «Виктория» — единственное судно из экспедиции Фернана Магеллана, завершившее первое в истории кругосветное плавание.
Религиозные праздники 6 сентября
На эту дату приходится значимый религиозный праздник:
Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского
Русская православная церковь вспоминает событие 1479 года — перенесение мощей святителя Петра, первого митрополита, перенесшего кафедру из Владимира в Москву по просьбе великого князя Ивана Калиты. Считается, что именно святитель Петр предсказал возвышение Москвы как духовного центра Руси. В храмах в этот день совершаются праздничные богослужения.
Необычные праздники 6 сентября
Есть у этой даты и неформальный, необычный повод:
День полетов над землей
Неофициальный праздник для любителей воздухоплавания — параплавания, дельтапланеризма и прыжков с парашютом. Его отмечают энтузиасты, которые хотя бы раз в жизни хотели испытать чувство полета.
Народные праздники и приметы на сегодня 6 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю день называли Евтихий Тихий, или Евтихиев день — в память священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова.
Считалось, что в этот день наступают особенно тихие, безветренные зори, поэтому день и получил такое название.
В народе верили: в одиночку в лес в этот день лучше не ходить — можно заблудиться или встретить лешего.
Нельзя было шуметь, ссориться, громко смеяться и распускать слухи — считалось, что это сулит скорые неприятности.
Не рекомендовалось идти против ветра — по поверью, он «выдувает» из человека удачу.
Дождь на Евтихия — к сухой погоде до самой зимы и хорошему урожаю в следующем году.
Если синицы громко кричали, ждали ненастья и штормового ветра.
Кто родился в этот день
6 сентября родились многие известные люди:
Джон Дальтон (1766). Английский физик, химик и метеоролог, автор атомной теории строения вещества и первый исследователь, описавший явление цветовой слепоты, позже названное в его честь дальтонизмом.
Роджер Уотерс (1943). Британский музыкант, один из основателей и идейный вдохновитель группы Pink Floyd, автор текстов и концепций культовых альбомов группы.
Идрис Эльба (1972). Британский актер, музыкант и продюсер, известный по ролям в сериале «Прослушка» и фильмах о Торе в киновселенной Marvel.
Наоми Харрис (1976). Британская актриса, номинантка на «Оскар» за роль в фильме «Лунный свет», сыгравшая Манипенни в серии фильмов о Джеймсе Бонде.
Юрий Шатунов (1973–2022). Советский и российский эстрадный певец, экс-солист группы «Ласковый май», исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь».
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