Какой сегодня праздник 6 сентября в России и мире: события, приметы

Какой сегодня праздник в России 6 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День работников нефтяной и газовой промышленности (День нефтяника)

Один из старейших профессиональных праздников страны, учрежденный еще в 1965 году. Дата плавающая — праздник всегда приходится на первое воскресенье сентября. В этот день чествуют геологов, буровиков, нефтяников и газовиков, а также всех, чья работа связана с добычей и переработкой топливных ресурсов. В регионах проходят торжественные собрания и церемонии награждения передовиков отрасли.

День подразделений по противодействию экстремизму МВД России