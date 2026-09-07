Какой сегодня праздник 8 сентября в России и мире: события, приметы

Необычные праздники

День посиделок на кухне

Неофициальный, но очень теплый праздник, посвященный кухне как особому месту в доме. Именно здесь семья собирается по вечерам, готовят ужин, обсуждают прошедший день и делятся новостями за чашкой чая. Издавна кухня в русском доме считалась центром притяжения — местом, где решались бытовые вопросы, велись задушевные разговоры и мирились после ссор. Считается, что традиция «кухонных посиделок» особенно укрепилась в советское время, когда именно кухня становилась пространством для откровенных бесед вдали от лишних ушей.