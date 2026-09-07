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Общество
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Какой сегодня праздник 8 сентября в России и мире: события, приметы

Какой сегодня праздник 8 сентября в России и мире: события, приметы

Сегодня 8 сентября отмечают День воинской славы в честь Бородинского сражения, День финансиста, Сретение Владимирской иконы Божией Матери и Международный день грамотности. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 8 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 8 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День воинской славы России — День Бородинского сражения

Памятная дата установлена Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года в честь Бородинского сражения 1812 года. Ежегодно на Бородинском поле проходит масштабная историческая реконструкция, а к памятникам героям возлагают венки.

День финансиста

Профессиональный праздник работников банков, бирж и страховых компаний, установленный указом президента в 2011 году. Дата приурочена к образованию Министерства финансов Российской империи 8 сентября 1802 года.

Международные праздники 8 сентября

В мире 8 сентября отмечают следующий международный день:

Международный день грамотности

Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году в память об открытии Тегеранской конференции по борьбе с неграмотностью.

Праздники в других странах

В отдельных странах 8 сентября приурочено к своим национальным событиям:

  • День языков народов России — приурочен ко дню рождения Расула Гамзатова.

  • Рождество Пресвятой Девы Марии — у католиков (православные отмечают его 21 сентября).

Религиозные праздники

На эту дату приходится значимый религиозный праздник:

Сретение Владимирской иконы Божией Матери 

Сретение Владимирской иконы Божией Матери отмечается в память перенесения чудотворного образа из Владимира в Москву в 1395 году, с которым связывают избавление столицы от нашествия Тамерлана.

Необычные праздники

Есть у этой даты и неформальный, необычный повод:

День посиделок на кухне

Неофициальный, но очень теплый праздник, посвященный кухне как особому месту в доме. Именно здесь семья собирается по вечерам, готовят ужин, обсуждают прошедший день и делятся новостями за чашкой чая. Издавна кухня в русском доме считалась центром притяжения — местом, где решались бытовые вопросы, велись задушевные разговоры и мирились после ссор. Считается, что традиция «кухонных посиделок» особенно укрепилась в советское время, когда именно кухня становилась пространством для откровенных бесед вдали от лишних ушей. 

Народные приметы на 8 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • День называли Наталья Овсяница.

  • В дом приносили ветку рябины — на защиту от бед.

  • Много рябины — к дождливой осени и морозной зиме.

  • Утренний туман — к ясной погоде.

  • Журавли собираются в стаи — зима будет ранней.

Кто родился 8 сентября

8 сентября родились многие известные люди:

  • Ричард I Львиное Сердце (1157). Король Англии, полководец и один из предводителей Третьего крестового похода, чье имя стало символом рыцарской доблести.

  • Наталья Гончарова (1812). Жена Александра Сергеевича Пушкина, чья красота и судьба вдохновляли поэтов и художников не одно поколение.

  • Расул Гамзатов (1923). Советский и российский поэт, народный поэт Дагестана, автор знаменитой песни «Журавли».

  • Людмила Целиковская (1919). Советская актриса, одна из самых популярных звезд отечественного кино 1940-х годов.

  • Пинк (1979). Американская певица и автор песен, одна из самых успешных поп- и рок-исполнительниц рубежа XX–XXI веков.

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