Какой сегодня праздник 8 сентября в России и мире: события, приметы

Какой сегодня праздник в России 8 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День воинской славы России — День Бородинского сражения
Памятная дата установлена Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года в честь Бородинского сражения 1812 года. Ежегодно на Бородинском поле проходит масштабная историческая реконструкция, а к памятникам героям возлагают венки.
День финансиста
Профессиональный праздник работников банков, бирж и страховых компаний, установленный указом президента в 2011 году. Дата приурочена к образованию Министерства финансов Российской империи 8 сентября 1802 года.
Международные праздники 8 сентября
В мире 8 сентября отмечают следующий международный день:
Международный день грамотности
Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году в память об открытии Тегеранской конференции по борьбе с неграмотностью.
Праздники в других странах
В отдельных странах 8 сентября приурочено к своим национальным событиям:
День языков народов России — приурочен ко дню рождения Расула Гамзатова.
Рождество Пресвятой Девы Марии — у католиков (православные отмечают его 21 сентября).
Религиозные праздники
На эту дату приходится значимый религиозный праздник:
Сретение Владимирской иконы Божией Матери
Сретение Владимирской иконы Божией Матери отмечается в память перенесения чудотворного образа из Владимира в Москву в 1395 году, с которым связывают избавление столицы от нашествия Тамерлана.
Необычные праздники
Есть у этой даты и неформальный, необычный повод:
День посиделок на кухне
Неофициальный, но очень теплый праздник, посвященный кухне как особому месту в доме. Именно здесь семья собирается по вечерам, готовят ужин, обсуждают прошедший день и делятся новостями за чашкой чая. Издавна кухня в русском доме считалась центром притяжения — местом, где решались бытовые вопросы, велись задушевные разговоры и мирились после ссор. Считается, что традиция «кухонных посиделок» особенно укрепилась в советское время, когда именно кухня становилась пространством для откровенных бесед вдали от лишних ушей.
Народные приметы на 8 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
День называли Наталья Овсяница.
В дом приносили ветку рябины — на защиту от бед.
Много рябины — к дождливой осени и морозной зиме.
Утренний туман — к ясной погоде.
Журавли собираются в стаи — зима будет ранней.
Кто родился 8 сентября
8 сентября родились многие известные люди:
Ричард I Львиное Сердце (1157). Король Англии, полководец и один из предводителей Третьего крестового похода, чье имя стало символом рыцарской доблести.
Наталья Гончарова (1812). Жена Александра Сергеевича Пушкина, чья красота и судьба вдохновляли поэтов и художников не одно поколение.
Расул Гамзатов (1923). Советский и российский поэт, народный поэт Дагестана, автор знаменитой песни «Журавли».
Людмила Целиковская (1919). Советская актриса, одна из самых популярных звезд отечественного кино 1940-х годов.
Пинк (1979). Американская певица и автор песен, одна из самых успешных поп- и рок-исполнительниц рубежа XX–XXI веков.