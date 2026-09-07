Налоговые штрафы в 2026 году: какие отменили и как снизить санкции

Базу изменений сформировали законы № 201‑ФЗ и № 220‑ФЗ: первый затронул штрафы по НК РФ, второй — административные санкции для должностных лиц.

Ключевой ориентир для бизнеса и граждан — 1 июля 2026 года: с этой даты не штрафуют за просрочку нулевой отчетности при отсутствии суммы к уплате.

Еще одно значимое событие — с 4 июля 2026 года утратила силу ст. 15.5 КоАП, из‑за чего больше не привлекают к административной ответственности руководителей и бухгалтеров за задержку деклараций. Для компаний, ИП и физлиц это снижает совокупные риски, но не отменяет обязанность соблюдать сроки сдачи отчетности.