Налоговые штрафы в 2026 году: какие отменили и как снизить санкции

Базу изменений сформировали законы № 201‑ФЗ и № 220‑ФЗ: первый затронул штрафы по НК РФ, второй — административные санкции для должностных лиц.
Ключевой ориентир для бизнеса и граждан — 1 июля 2026 года: с этой даты не штрафуют за просрочку нулевой отчетности при отсутствии суммы к уплате.
Еще одно значимое событие — с 4 июля 2026 года утратила силу ст. 15.5 КоАП, из‑за чего больше не привлекают к административной ответственности руководителей и бухгалтеров за задержку деклараций. Для компаний, ИП и физлиц это снижает совокупные риски, но не отменяет обязанность соблюдать сроки сдачи отчетности.
Какие налоговые штрафы отменили в 2026 году
Закон № 201‑ФЗ с 1 июля 2026 года исключил применение штрафа по ст. 119 НК к нулевой отчетности — при условии, что по данным налогоплательщика нет начислений к уплате. Это распространяется на:
нулевые декларации по УСН, ЕСХН, налогу на прибыль и другим режимам;
расчеты по страховым взносам с нулевыми начислениями;
иные формы отчетности, где отсутствуют подлежащие уплате суммы.
Критически важно: освобождение работает только при реальной «нулевой» ситуации. Если в декларации намеренно занижены показатели либо скрыты доходы, штраф будет рассчитан по стандартной формуле — 5 % от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки (с ограничением в 30 %).
Для физических лиц тоже появились послабления: при продаже или дарении недвижимости отсутствие 3‑НДФЛ не влечет штраф, если сведения о сделке уже переданы в ФНС из Росреестра. В этом случае налоговая вправе провести камеральную проверку без участия налогоплательщика и доначислить налог.
Как изменились штрафы за просроченную отчетность
Теперь ответственность за задержку отчетности разделяется на два независимых контура:
Ответственность налогоплательщика по НК. С 1 июля 2026 года нулевая отчетность, сданная с опозданием, не облагается штрафом по ст. 119 НК — при соблюдении условия об отсутствии начислений.
Административная ответственность должностных лиц по КоАП. С 4 июля 2026 года ст. 15.5 КоАП признана утратившей силу (на основании закона № 220‑ФЗ). Это означает, что инспекторы больше не составляют протоколы за просрочку деклараций, а уже начатые административные дела подлежат прекращению.
Таким образом, устранен эффект «двойного удара»: одновременно по НК РФ и КоАП РФ. Однако обязанность сдавать отчетность в установленные сроки остается обязательной — санкции применяются к тем нарушениям, которые не попали под отмену.
Как заявить смягчающие обстоятельства
Если штраф все‑таки назначен (например, за ненулевую декларацию, сданную с опозданием), его можно снизить минимум вдвое — на основании п. 3 ст. 114 НК. Алгоритм действий:
Составьте ходатайство в произвольной форме. Укажите реквизиты инспекции, данные налогоплательщика, реквизиты акта или решения о штрафе, описание ситуации и перечень смягчающих факторов.
Приложите подтверждающие документы — либо вместе с декларацией/расчетом, либо при подаче возражений на акт проверки.
Направьте пакет документов удобным способом: через ТКС, почтой (ценным письмом с описью вложения) либо лично (с отметкой о приеме на втором экземпляре).
В качестве доказательств смягчающих обстоятельств чаще всего принимают:
справки о финансовом состоянии (обороты, кредиторская задолженность, убытки);
выписку из реестра субъектов МСП — если компания относится к малому или среднему бизнесу;
технические подтверждения отсутствия умысла (переписка с оператором ЭДО, скриншоты ошибок отправки, логи системы);
иные документы, подтверждающие объективные причины просрочки (например, болезнь ответственного сотрудника, форс‑мажорные обстоятельства).
Перечень смягчающих обстоятельств является открытым (ст. 112 НК), но окончательное решение принимает налоговый орган либо суд.
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С каких дат применяются новые правила
Ключевые даты и их значение:
1 июля 2026 года — начало действия норм закона № 201‑ФЗ: отмена штрафа по ст. 119 НК за нулевую отчетность. Правило применяется к отчетности, срок подачи которой наступает с этой даты.
4 июля 2026 года — вступление в силу закон № 220‑ФЗ: ст. 15.5 КоАП утрачивает силу, протоколы за просрочку деклараций больше не составляются.
Дата официальной публикации законов — тексты размещены на портале правовой информации; применение норм строго привязано к указанным датам.
Важный нюанс: если срок сдачи отчетности истек до 1 июля 2026 года, даже при подаче после этой даты применяется прежний порядок — возможен штраф по ст. 119 НК.
Что делать, если штраф уже назначили
Если вы получили решение о привлечении к ответственности, действуйте по следующему плану:
Проанализируйте основания штрафа: дату нарушения, сумму к уплате, наличие смягчающих обстоятельств.
Подайте возражения на акт проверки в течение месяца со дня его получения (п. 5 ст. 101.4 НК). Обязательно приложите документы, подтверждающие смягчающие факторы.
Если решение вступило в силу, направьте жалобу в вышестоящий налоговый орган (УФНС) в течение года.
При несогласии с позицией УФНС — обратитесь в арбитражный суд.
Важно: данный материал не заменяет индивидуальную юридическую консультацию. В спорных случаях целесообразно привлекать налогового консультанта.
Кого изменения не освобождают от ответственности
Отмена отдельных санкций не означает полной «амнистии». Ответственность сохраняется за следующие нарушения:
просрочка уплаты налога — за это начисляются пени и штрафы по ст. 122 НК;
искажение данных, занижение налоговой базы, умышленное сокрытие доходов;
непредставление документов по требованию инспекции (ст. 126 НК);
нарушения в сфере валютного контроля, применения ККТ и другие составы, не затронутые поправками.
Иными словами, если в просроченной отчетности есть сумма к уплате либо содержатся недостоверные сведения, санкции применяются в полном объеме.
Что проверить бухгалтеру сейчас
Чек‑лист для быстрой самопроверки:
Сроки отчетности. Сопоставьте внутренние графики с официальными сроками ФНС. Особое внимание — периодам, выпадающим на начало июля.
Нулевые показатели. Убедитесь, что нулевые формы действительно не содержат начислений. При наличии сомнений лучше подать уточненную декларацию.
Статус спорных решений. Проверьте, не вынесены ли акты по нарушениям, допущенным до 1 июля 2026 года — к ним новые льготы не применяются.
Пакет документов для смягчения. Заранее подготовьте доказательства: справки, выписки, переписку, технические логи — это ускорит подачу ходатайства при необходимости.
Ответственность должностных лиц. Помните, что с 4 июля административные протоколы за задержку деклараций не составляют — это снижает риски для руководителей и главбухов.
Часто задаваемые вопросы
Отменили ли штраф за несвоевременную нулевую декларацию?
Да, с 1 июля 2026 года штраф по ст. 119 НК не применяется, если по декларации нет суммы налога к уплате и показатели действительно нулевые.
Источник: закон № 201‑ФЗ, действующая редакция НК.
Штрафуют ли физлицо за просроченную 3‑НДФЛ при продаже квартиры?
Если сведения о сделке поступили в ФНС из Росреестра, штраф за неподачу декларации не применяется. Налоговая вправе провести бездекларационную камеральную проверку и доначислить налог при необходимости.
Источник: нормы НК в редакции 2026 года, разъяснения ФНС.
Как сообщить ФНС о смягчающих обстоятельствах?
Подайте ходатайство в свободной форме вместе с отчетностью либо при подаче возражений на акт проверки, приложив подтверждающие документы.
Способы подачи: ТКС, почта (ценное письмо с описью), личное обращение.
Можно ли пересмотреть штраф, назначенный до поправок?
Для нарушений, совершенных до 1 июля 2026 года, действуют прежние нормы. Однако при наличии смягчающих обстоятельств штраф можно снизить минимум в два раза.
Источник: п. 3 ст. 114 НК, судебная практика.