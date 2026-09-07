Учетные записи бухгалтеров: почему они в фокусе злоумышленников и как выявить аномалии

Почему учетная запись бухгалтера — привлекательная цель для злоумышленника

Бухгалтерия работает с одним из самых чувствительных массивов корпоративной информации. Это персональные данные, финансовая отчетность, движение денежных средств, сведения о покупках и платежах, проводки, данные контрагентов и клиентов. Кроме того, учетные записи бухгалтеров могут иметь достаточно широкие права. Все это делает такие учетные записи «лакомым кусочком» для злоумышленников, причем их компрометация грозит не только утечкой данных.

Злоумышленник, получивший такой доступ, потенциально может вмешаться в бизнес-процессы: например, изменить важные данные. Последствия могут пойти дальше финансового отдела и отразиться на расчетах с контрагентами, производстве, поставке товара и других процессах компании.

При этом заметить атаку бывает сложно. Первичный признак — изменение состава типового набора приложений, с которыми работает бухгалтер. В течение рабочего дня сотрудник может использовать 1С, клиент-банк, системы налоговой отчетности, файловые хранилища, электронную подпись, VPN, Excel, Word и другие приложения. Если в привычном наборе внезапно появляется что-то новое, это повод разобраться в причинах.

Но есть более сложный сценарий. Злоумышленник получает доступ к легитимной учетной записи и продолжает использовать привычные программы и способы подключения. Формально сотрудник работает как обычно. Тогда смотреть нужно не только на то, чем он пользуется, но и на то, как именно он это делает.