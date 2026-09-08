Может ли физлицо получить вычет по земельному участку

Что включают в состав вычета

Налогоплательщик вправе включить в состав вычета сумму понесенных расходов на приобретение земельного участка, который предоставили для индивидуального строительства или участка, на котором расположен дом.

При этом по пп. 2 п. 3 ст. 220 НК при покупке земельных участков или долей в них, право на вычет возникает с даты госрегистрации права собственности на дом, который расположен на земельном участке. Поэтому получить вычет только на земельный участок нельзя.