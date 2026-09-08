Может ли физлицо получить вычет по земельному участку

Как применяют вычет
По пп. 3 п. 1 ст. 220 НК при определении размера налоговых баз на основании п. 3 и 6 ст. 210 НК налогоплательщик имеет право на имущественный вычет в размере фактически произведенных расходов на строительство жилых домов, квартир, покупку земельных участков.
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Что включают в состав вычета
Налогоплательщик вправе включить в состав вычета сумму понесенных расходов на приобретение земельного участка, который предоставили для индивидуального строительства или участка, на котором расположен дом.
При этом по пп. 2 п. 3 ст. 220 НК при покупке земельных участков или долей в них, право на вычет возникает с даты госрегистрации права собственности на дом, который расположен на земельном участке. Поэтому получить вычет только на земельный участок нельзя.