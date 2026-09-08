Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП Налоговый консультант черный мобилка
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Имущественный вычет
Читать 1 мин
Может ли физлицо получить вычет по земельному участку

Может ли физлицо получить вычет по земельному участку

Физлицо хочет получить вычет по земельному участку без учета построенного дома. Разбираемся, возможно ли это.

702 просмотра16 открытий
Автор

Как применяют вычет

По пп. 3 п. 1 ст. 220 НК при определении размера налоговых баз на основании п. 3 и 6 ст. 210 НК налогоплательщик имеет право на имущественный вычет в размере фактически произведенных расходов на строительство жилых домов, квартир, покупку земельных участков.

Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе — вполне

В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.

Узнать больше о подписке

Что включают в состав вычета

Налогоплательщик вправе включить в состав вычета сумму понесенных расходов на приобретение земельного участка, который предоставили для индивидуального строительства или участка, на котором расположен дом.

При этом по пп. 2 п. 3 ст. 220 НК при покупке земельных участков или долей в них, право на вычет возникает с даты госрегистрации права собственности на дом, который расположен на земельном участке. Поэтому получить вычет только на земельный участок нельзя.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка