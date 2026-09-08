Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года: полный алгоритм для бухгалтера

Кто обязан принимать цифровой рубль

Обязанность вводит закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, который внес изменения в ст. 16.1 закона «О защите прав потребителей». Требование распространяется на продавцов товаров и услуг гражданам для личных нужд (B2C). Компании, работающие исключительно с юрлицами, под требование не подпадают.

Важно понимать: порог выручки считается по общей выручке от реализации, а не отдельно по розничным продажам. Если компания работает и с организациями, и с физлицами, для проверки условия суммируется вся выручка.