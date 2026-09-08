Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года: полный алгоритм для бухгалтера

Кто обязан принимать цифровой рубль
Обязанность вводит закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, который внес изменения в ст. 16.1 закона «О защите прав потребителей». Требование распространяется на продавцов товаров и услуг гражданам для личных нужд (B2C). Компании, работающие исключительно с юрлицами, под требование не подпадают.
Важно понимать: порог выручки считается по общей выручке от реализации, а не отдельно по розничным продажам. Если компания работает и с организациями, и с физлицами, для проверки условия суммируется вся выручка.
Три этапа внедрения
Этап
Дата
Условия
1
с 01.09.2026
Выручка за 2025 год свыше 120 млн руб. и на 01.01.2026 — договор эквайринга с системно значимой кредитной организацией или банком, значимым на рынке платежных услуг
2
с 01.09.2027
Выручка за 2026 год свыше 30 млн руб. и на 01.01.2026 — договор эквайринга с системно значимым банком, значимым на рынке платежных услуг или банком с универсальной лицензией
3
с 01.09.2028
Выручка от 20 млн руб., не попавшие в этапы 1–2
Ключевой нюанс: банковское условие для этапов 1 и 2 жестко привязано к дате 1 января 2026 года. Если подходящий договор заключен позже — даже при выручке выше порога — компания формально не попадает в первую волну.
Различие банковских реестров. Закон оперирует двумя разными перечнями:
Системно значимые кредитные организации — 12 банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, ПСБ, Россельхозбанк, Т-Банк, МКБ, Совкомбанк, Банк ДОМ.РФ, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк).
Банки, значимые на рынке платежных услуг — 21 кредитная организация (после исключения Почта Банка в мае 2026 года в связи с присоединением к ВТБ).
Для этапа 1 достаточно попадания банка-эквайрера в любой из двух реестров. Для этапа 2 список расширяется за счет банков с универсальной лицензией.
Освобождения
От обязанности освобождаются:
Торговые точки с выручкой менее 5 млн руб. в год — порог считается по каждой точке отдельно, а не по компании в целом.
Точки без доступа к интернету или мобильной связи.
Компании с годовой выручкой ниже 20 млн руб. — не обязаны принимать цифровой рубль вообще.
Пример. Сеть из пяти магазинов с общей выручкой 200 млн руб. обязана принимать цифровой рубль во всех точках, кроме магазина с выручкой 3 млн руб. за 2025 год — он освобожден.
Штрафы
Ответственность предусмотрена ч. 4 ст. 14.8 КоАП: должностным лицам и ИП — от 15 000 до 30 000 руб., организациям — от 30 000 до 50 000 руб. Штраф начисляется за каждый факт отказа.
Алгоритм для бухгалтера: 7 шагов
Шаг 1. Проверить критерии
Сверьте выручку за 2025 год и наличие договора эквайринга (приема электронных средств платежа) с банком из реестра системно значимых кредитных организаций или реестра значимых на рынке платежных услуг — по состоянию на 1 января 2026 года. Наличие обычного расчетного счета в крупном банке недостаточно: закон привязан именно к эквайринговому договору.
Шаг 2. Обратиться в банк-участник платформы
Уточните, подключен ли ваш банк к платформе цифрового рубля. Банк поможет оформить доступ, заключить договор счета цифрового рубля с Банком России и получить средства электронной подписи. Актуальный список банков-участников запрашивайте у своего банка — с июля 2026 года ЦБ убрал открытый список с сайта.
Шаг 3. Открыть счет цифрового рубля
Договор заключается с Банком России через приложение или интернет-банк выбранной кредитной организации. Организация получает один счет на свой ИНН. ИП могут открыть два — для бизнеса и для личных нужд. Лимит пополнения для физлиц — 300 000 руб. в месяц, для юрлиц и ИП ограничений нет.
Шаг 4. Настроить технический контур
Касса. Цифровой рубль в чеке отражается как безналичная оплата (тег 1081). Отдельного реквизита «цифровой рубль» в форматах фискальных документов не существует. Группа тегов 1234–1238 для детализации безналичных платежей введена приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@, но эти реквизиты необязательные, и ФНС пока не опубликовала значения признака способа оплаты, включая значение для цифрового рубля.
Обычно достаточно обновления прошивки, отдельного оборудования не требуется. Переход на ФФД 1.2 не связан напрямую с цифровым рублем — он может потребоваться с 2027 года по другой причине (отмена форматов 1.05 и 1.1 по проекту приказа ФНС).
Эквайринг. Используется универсальный QR-код НСПК — единый код, при сканировании которого покупатель выбирает способ оплаты: СБП, банковский сервис или цифровой рубль. Отдельный терминал не нужен.
Сайт/интернет-эквайринг. Платежный модуль дорабатывается для генерации ссылок на оплату через платформу ЦБ.
Шаг 5. Закрепить учетную политику
Выберите способ учета цифрового рубля и закрепите приказом об учетной политике.
Шаг 6. Настроить внутренние регламенты
Утвердите локальными актами порядок работы с кошельком: разграничение прав доступа (формирование и подтверждение платежей), процедуру согласования, хранения электронных документов.
Шаг 7. Провести тестирование и обучить персонал
Выполните сквозные операции в тестовом контуре: оплата → возврат → фискальный чек → отражение в учете → сверка статусов с платформой. Обучите кассиров визуальной и технической идентификации оплаты и проверке статуса транзакции.
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Бухгалтерский учет: какой счет выбрать
Минфин в информационном сообщении от 18.09.2023 № ИС-учет-47 предложил три варианта. Позиция актуальна и применяется в 2026 году.
Вариант
Счет
Кому подходит
1. Отдельный синтетический счет
53 «Счет цифрового рубля»
Регулярные и существенные операции
2. Субсчет к спецсчетам
55, субсчет «Цифровой рубль»
Эпизодические операции
3. Аналитика к расчетным счетам
51, аналитический счет
Упрощенный учет (малый бизнес)
Счет 53 не предусмотрен Планом счетов, поэтому его нужно ввести приказом об учетной политике на основании ИС-учет-47.
Счет 57 «Переводы в пути» не применяется для цифровых рублей: операции проходят мгновенно, промежуточный статус не возникает. Минфин этот вопрос в информсообщении не затрагивает, но логика учета и рекомендации 1С однозначны — отдельный счет 57 не нужен.
Выбранный вариант фиксируется в учетной политике. Если позже изменится объем операций и потребуется перейти с одного счета на другой — придется вносить изменения в учетную политику и раскрывать это в отчетности.
Типовые проводки
Основанием для проводок служит не привычная банковская выписка, а электронный документ платформы Банка России — «Извещение об исполнении распоряжения». Именно так документ называется в Положении ЦБ № 820-П, регулирующем платформу цифрового рубля. Этот файл прикрепляется к каждой проводке в учетной системе.
Операция
Дебет
Кредит
Пополнение кошелька с расчетного счета
53
51
Поступление оплаты от покупателя
53
62
Оплата поставщику
60
53
Возврат цифровых рублей на расчетный счет
51
53
Уплата налогов (пополнение ЕНС)
68
53
Выплата зарплаты
70
53
Комиссия оператора платформы (с 2027 года)
91.02
53
Выдача займа в цифровых рублях
58
53
Возврат займа, выданного в цифровых рублях
53
58
Оговорка по займам. Проводки Дт 58 Кт 53 (выдача займа) и Дт 53 Кт 58 (возврат) бухгалтерски корректны, но в 1С:Бухгалтерии эти виды операций для цифрового рубля недоступны через типовые документы — вводятся только через «Операции, введенные вручную». Разработчики прямо указывают ограничение: «недоступны виды операции, связанные с расчетами по кредитам, займам и депозитам».
Пример с проводками
ООО «Вектор» работает на ОСН, применяет счет 53. За сентябрь 2026 года:
Переведено с расчетного счета на кошелек — 500 000 руб.
Получено от покупателя — 300 000 руб.
Оплачено поставщику — 280 000 руб.
Уплачены налоги (ЕНС) — 120 000 руб.
Возвращено на расчетный счет — 100 000 руб.
Дт
Кт
Сумма
Содержание
53
51
500 000
Перевели безналичные рубли на кошелек
53
62
300 000
Поступила оплата от покупателя
60
53
280 000
Рассчитались с поставщиком
68
53
120 000
Уплатили налог (ЕНС)
51
53
100 000
Вернули деньги на расчетный счет
Остаток по счету 53 на конец месяца: 500 000 + 300 000 − 280 000 − 120 000 − 100 000 = 300 000 руб. Бухгалтер сверяет его с остатком в личном кабинете платформы ЦБ.
В балансе остаток цифровых рублей включается в строку 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты». Если сумма существенна — раскрывается в пояснениях отдельно.
Налоговый учет
С точки зрения налогообложения цифровой рубль — это обычные денежные средства. Правовой режим закреплен законом от 19.12.2023 № 610-ФЗ, который ввел понятие «счет цифрового рубля» в Налоговый кодекс. Операции признаются по общим правилам НК, форма расчета на налоговую базу не влияет.
При методе начисления доход признается на дату отгрузки независимо от того, когда и в какой форме поступила оплата. При УСН применяется кассовый метод: дата зачисления цифровых рублей на счет признается датой получения дохода.
Комиссии
До 31 декабря 2026 года включительно действует льготный период — комиссия за операции с цифровым рублем для бизнеса не взимается. Это касается всех типов операций.
С 1 января 2027 года тарифы платформы ЦБ:
Тип операции
Тариф
Прием оплаты от физлиц (C2B), кроме ЖКХ
0,3% от суммы, но не более 1 500 руб. за операцию
Прием оплаты от физлиц за ЖКХ
0,2%, но не более 10 руб. за операцию
Перевод между юрлицами и ИП
15 руб. за операцию
Выплата зарплаты
1 руб. за каждое исполненное распоряжение, но не менее 15 руб. за реестр
Переводы между физлицами
Бесплатно
Перевод в пользу Федерального казначейства
Бесплатно
Возврат цифровых рублей
Бесплатно
Настройка в 1С
1С:Бухгалтерия 8 — поддержка цифрового рубля с релиза 3.0.148.
Создание кошелька: «Главное» → «Организации» → «Банковские счета» → «Создать» → «Кошелек цифрового рубля». Заполните ID кошелька из личного кабинета ЦБ (копируйте, не вводите вручную — лишний пробел блокирует операции), 20-значный номер счета и дату открытия. Счет учета автоматически подставится как 53. Банк обслуживания — Банк России.
Розница в 1С:Бухгалтерии. С версии 3.0.205 добавлен способ оплаты «Цифровой рубль». В РМК можно распечатать стикер с универсальным платежным кодом (УПК).
1С:Розница (ред. 3.0) — поддержка с версии 3.0.14.123. В карточках организации и контрагентов появилась возможность создать кошелек цифрового рубля. Доступны платежные поручения, поступления, расходы и загрузка выписок.
1С:ЗУП — функционал с релиза 3.1.38.69. Для выплат в цифровых рублях создается отдельный зарплатный проект с флагом «Для перечислений в цифровых рублях». Реестры на выплаты формируются отдельно — смешивать с обычными выплатами нельзя.
Документы в 1С:Бухгалтерии вводятся вручную. Загрузка выписок возможна через XML-файл, выгрузка распоряжений — через JSON-файл.
Чек-лист бухгалтера
Проверить, подпадает ли компания под обязанность: выручка свыше 120 млн, договор эквайринга на 01.01.2026 с банком из реестра СЗКО или значимых на рынке платежных услуг, B2C.
Обновить 1С до актуального релиза (Бухгалтерия — 3.0.148+, Розница — 3.0.14.123+, ЗУП — 3.1.38.69+).
Открыть счет цифрового рубля через банк-участник платформы.
Создать кошелек в карточке организации, проверить ID (копировать из личного кабинета ЦБ).
Закрепить счет 53 (или иной — по ИС-учет-47) в учетной политике.
Настроить способы оплаты в рознице, проверить печать УПК.
Провести тестовые операции в деморежиме.
Обучить кассиров.
Цифровой рубль уже перестал быть экспериментом и стал рабочим инструментом. Чем раньше учетная политика и технический контур будут приведены в соответствие, тем спокойнее пройдут первые реальные платежи.