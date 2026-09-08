Как ИП отчитаться по НДС после утраты статуса: ключевые правила 2026 года

Когда предприниматель утрачивает статус ИП (из‑за закрытия бизнеса либо потери права на спецрежим), налоговые обязательства за прошлые периоды никуда не исчезают. В первую очередь это касается НДС: отчитаться придется за те кварталы, когда обязанность по налогу реально существовала.
За какие периоды сдавать декларацию
Отчетность формируют только за периоды, в которых ИП признавался плательщиком НДС. Например, если право на патент утрачено в июле, нужно сдать декларации за II квартал и за часть III квартала — за те месяцы, когда фактически велась деятельность с обязанностью по НДС. Если в каком‑то квартале не было облагаемых операций, подают нулевую декларацию: это тоже считается надлежащим исполнением обязанности и защищает от претензий из‑за отсутствия отчета.
Сроки и формат подачи
Срок сдачи декларации по НДС — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 5 ст. 174 НК). Пропуск срока грозит штрафом и начислением пеней, поэтому откладывать не стоит.
Важный нюанс: декларация по НДС принимается исключительно в электронном виде через телекоммуникационные каналы связи (ТКС). Бумажный вариант налоговая не примет ни при каких обстоятельствах.
Если на момент подачи отчетности статус ИП уже аннулирован, использовать прежнюю электронную подпись нельзя. Для сдачи декларации применяют квалифицированную электронную подпись физического лица (КЭП физлица). Это полностью легитимный способ — налоговая принимает такие документы наравне с подписями действующих ИП.
Что отражать в декларации
В отчет включают все операции, подпадающие под обложение НДС: выручку от реализации, полученные авансы, а также случаи восстановления налога. Восстановление НДС может потребоваться, например, если ранее был принят вычет по основным средствам или материалам, а затем они стали использоваться в деятельности, не облагаемой НДС (в том числе после перехода на спецрежим).
Для корректного заполнения критически важно сверить данные с контрагентами: убедиться, что все счета‑фактуры получены, правильно внесены в книгу покупок и книгу продаж, а реквизиты и суммы совпадают. Несоответствия выявляются системой АСК НДС и приводят к требованиям о пояснениях либо к доначислениям.
Вычеты при переходе с ПСН на общий режим
Если ИП лишился права на патент и автоматически попал под уплату НДС (например, перешел на ОСНО либо на УСН с НДС), появляется возможность учесть входной НДС по ресурсам, которые не были задействованы в патентной деятельности. Это не новая «льгота» 2026 года, а применение стандартных норм ст. 171–172 НК: вычет возможен при наличии счетов‑фактур и документального подтверждения, что товары, работы или услуги не использовались в необлагаемой деятельности.
Отдельно учитывают основные средства и нематериальные активы: если их не ввели в эксплуатацию до утраты права на ПСН, входной НДС по ним также можно принять к вычету.
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Нюансы при УСН с НДС
С 2026 года на УСН действуют пониженные ставки НДС — 5 % и 7 %. При их применении входной НДС к вычету не принимается: его включают в стоимость приобретенных товаров, работ или услуг (пп. 8 п. 2 ст. 170 НК).
Вычет становится доступен, только если ИП применяет стандартную ставку НДС — 22 %. В этом случае действуют общие правила подтверждения вычета: наличие счета‑фактуры, принятие товаров/услуг к учету и использование в облагаемых операциях. .
Практические шаги перед сдачей
Определите границы отчетных периодов. Выпишите кварталы, в которых вы были плательщиком НДС, и отдельно отметьте даты утраты статуса или перехода на другой режим.
Соберите первичку и счета‑фактуры. Проверьте, что все документы есть в наличии, реквизиты верны, а суммы совпадают с данными контрагентов.
Сверьтесь с партнерами. Лучше заранее запросить акты сверок или выгрузки из книги продаж — это снизит риск расхождений в АСК НДС.
Проверьте необходимость восстановления НДС. Проанализируйте, какие активы и запасы могли перейти в необлагаемую деятельность, и рассчитайте сумму к восстановлению.
Подготовьте декларацию и отправьте через ТКС. Используйте КЭП физлица, если статус ИП уже закрыт.
Если нашли ошибку
При обнаружении неточностей после сдачи подают уточненную декларацию. Чтобы избежать штрафа по ст. 122 НК, перед подачей уточненки нужно доплатить налог и пени — это условие освобождения от ответственности по ст. 81 НК.
Такой подход позволяет закрыть обязательства по НДС даже после прекращения деятельности, минимизировать риски доначислений и корректно использовать законные вычеты. Если скажете, какой именно случай у вас (например, переход с ПСН, закрытие ИП или смена ставки на УСН), подскажу, как адаптировать этот алгоритм под конкретную ситуацию — в том числе с примерами заполнения и расчетов.