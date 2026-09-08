Как ИП отчитаться по НДС после утраты статуса: ключевые правила 2026 года

Что отражать в декларации

В отчет включают все операции, подпадающие под обложение НДС: выручку от реализации, полученные авансы, а также случаи восстановления налога. Восстановление НДС может потребоваться, например, если ранее был принят вычет по основным средствам или материалам, а затем они стали использоваться в деятельности, не облагаемой НДС (в том числе после перехода на спецрежим).

Для корректного заполнения критически важно сверить данные с контрагентами: убедиться, что все счета‑фактуры получены, правильно внесены в книгу покупок и книгу продаж, а реквизиты и суммы совпадают. Несоответствия выявляются системой АСК НДС и приводят к требованиям о пояснениях либо к доначислениям.