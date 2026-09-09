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НДС
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Как передать исключительные права на ПО в качестве вклада в уставный капитал

Как передать исключительные права на ПО в качестве вклада в уставный капитал

Организация создает дочернюю компанию. В качестве вклада в уставной капитал она собирается передать исключительные права на ПО.

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Что будет с НДС

Передача исключительного права в качестве вклада в УК не признается реализацией. Поэтому она не облагается НДС по пп. 4 п. 3 ст. 39 НК. Эта норма исключает из объектов налогообложения передачу имущества в качестве вклада в уставной капитал.

Если при покупке или создании ПО к вычету приняли «входной» НДС, то при передаче в уставный капитал нужно его восстановить. Для нематериальных активов сумму восстановления рассчитывают пропорционально остаточной стоимости без учета переоценки.

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Когда передача прав освобождается от НДС

Если программное обеспечение включено в единый реестр российских программ для ЭВМ, то передача исключительных прав освобождается от НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК. Тогда НДС начислять не нужно, но необходимо восстановить принятый к вычету налог.

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