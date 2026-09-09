Как передать исключительные права на ПО в качестве вклада в уставный капитал

Что будет с НДС

Передача исключительного права в качестве вклада в УК не признается реализацией. Поэтому она не облагается НДС по пп. 4 п. 3 ст. 39 НК. Эта норма исключает из объектов налогообложения передачу имущества в качестве вклада в уставной капитал.

Если при покупке или создании ПО к вычету приняли «входной» НДС, то при передаче в уставный капитал нужно его восстановить. Для нематериальных активов сумму восстановления рассчитывают пропорционально остаточной стоимости без учета переоценки.