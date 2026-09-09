Организация на УСН освобождена от НДС: нужно ли исчислять налог по ставке 0% при экспортной операции

Нужно ли применять 0% ставку НДС
Применять ставку 0% НДС не нужно. Ее используют только плательщики НДС. А до момента пока доход на УСН не превысит 20 млн руб., организация будет автоматически освобождена от НДС по ст. 145 НК.
Если организация не считается плательщиком НДС, то и обязанности по выставлению счета-фактуры нет. Экспортная операция не создает обязанности указывать 0% ставку при освобождении.
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Когда происходит утрата права на освобождение
Если доход превысит 20 млн руб., организация станет плательщиком НДС. Тогда по экспортным операциям появится право применения 0% ставки, но только при условии сбора и подачи в ФНС пакета документов в установленный срок — 180 дней с даты выпуска товара. Если не успеть подать документы в срок, то придется начислить НДС по ставке, которую выбрал плательщик.
Освобождение работает так: пока доход нарастающим итогом с начала 2026 года не превысит 20 млн руб., действует автоматическое освобождение от НДС по п. 1 ст. 145 НК. После превышения лимита освобождение прекращается с 1-го числа месяца, который следует за моментом превышения.