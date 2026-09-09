Организация на УСН освобождена от НДС: нужно ли исчислять налог по ставке 0% при экспортной операции

Нужно ли применять 0% ставку НДС

Применять ставку 0% НДС не нужно. Ее используют только плательщики НДС. А до момента пока доход на УСН не превысит 20 млн руб., организация будет автоматически освобождена от НДС по ст. 145 НК.

Если организация не считается плательщиком НДС, то и обязанности по выставлению счета-фактуры нет. Экспортная операция не создает обязанности указывать 0% ставку при освобождении.