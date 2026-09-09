Пересмотр элементов амортизации ОС: готовимся к годовому отчету 2026 года

Подготовка к годовой отчетности — время перепроверить, насколько текущие параметры амортизации соответствуют реальной эксплуатации активов. С введением ФСБУ 6/2020 подход изменился: элементы амортизации больше не устанавливаются раз и навсегда. Стандарт прямо обязывает проводить проверку минимум раз в год (на 31 декабря), а также внепланово — при событиях, меняющих условия использования.
Что именно пересматривают
Срок полезного использования (СПИ). Оцените, соответствует ли заложенный в учет срок реальным условиям эксплуатации. Поводом для корректировки может стать существенный ремонт, смена режима работы, технологическое устаревание или появление новых нормативных требований.
Ликвидационная стоимость (ЛС). Это сумма, которую компания ожидает получить при выбытии объекта (с учетом затрат на выбытие).
Важно: нельзя автоматически принимать ее равной нулю для всех объектов. Даже если сумма кажется несущественной, нужно письменное обоснование (справка, служебная записка). Если позже появятся рыночные сигналы (например, вырос спрос на лом или ценные узлы), параметр нужно актуализировать. Если ликвидационная стоимость станет равной или превысит балансовую, начисление амортизации приостанавливается.
Способ начисления амортизации. Убедитесь, что выбранный метод (линейный, уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции) по‑прежнему наиболее точно отражает распределение экономических выгод от актива. Если условия изменились (например, объект стал приносить больше выгоды в первые годы), имеет смысл скорректировать способ. При этом все три элемента должны быть согласованы между собой: нельзя применять не согласованные подходы к одному объекту — это приведет к несопоставимости данных.
Параллельная проверка на обесценение
Пункт 38 ФСБУ 6/2020 прямо предусматривает проверку на обесценение по правилам МСФО (IAS) 36. Если рыночная стоимость актива упала ниже его балансовой (скорректированной на амортизацию и ликвидационную стоимость), нужно создать резерв под обесценение. Это отдельный процесс, но он тесно связан с пересмотром элементов амортизации.
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Как действовать на практике
Проведите проверку в рамках инвентаризации перед составлением отчетности. Для полностью самортизированных объектов пересмотр нужен только при появлении новых обстоятельств, меняющих условия использования; если СПИ изначально был установлен правомерно и проверки проводились ежегодно, менять его не требуется.
Закрепите критерии существенности в учетной политике. Например, корректировать параметры, только если ликвидационная стоимость меняется более чем на 10 %. Это позволит обоснованно не отражать незначительные изменения (п. 7.4 ПБУ 1/2008) и применять упрощенные подходы при несущественных корректировках.
Зафиксируйте результаты документально. Помимо приказа, оформите акт или заключение комиссии, где четко укажите: старое и новое значение элемента, причину изменения, дату события, которое стало поводом для пересмотра, и расчет (справку) с обоснованием. Это снизит риски при аудите.
Отразите изменения как корректировку оценочных значений. Такие корректировки применяются перспективно — они влияют только на отчетный и будущие периоды, показатели прошлых лет не пересчитываются.
При близких к концу года и несущественных изменениях можно использовать аппроксимацию — учесть последствия только применительно к следующему году (рекомендация БМЦ Р‑Х/2026‑КпР). Но это допустимо только при наличии закрепленного в учетной политике критерия существенности.
Примеры
Изменение СПИ. Станок изначально приняли со СПИ 5 лет. После модернизации и смены технологического процесса стало ясно, что ресурс исчерпается быстрее — СПИ сократили до трех лет. Амортизацию пересчитали перспективно: для оставшихся периодов применили новый срок.
Корректировка ликвидационной стоимости. При принятии оборудования ликвидационную стоимость оценили в ноль и оформили обоснование. Позже появилась информация, что при выводе из эксплуатации можно продать ценные узлы. Ликвидационную стоимость пересмотрели в сторону увеличения — это уменьшило базу для расчета амортизации.
Смена способа. Для офисной техники выбрали линейный метод. Когда выяснилось, что в первые годы эксплуатации она дает значительно больше пользы (например, для запуска нового продукта), в учет внесли изменение и перешли на способ уменьшаемого остатка.
Что раскрыть в отчетности
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах нужно раскрыть:
какие элементы были пересмотрены и по каким объектам;
причины изменений (события, новые обстоятельства);
количественное влияние на амортизационные отчисления и ключевые показатели (чистая прибыль, валюта баланса, коэффициенты);
существенность изменений и обоснование подхода (включая применение критерия существенности из учетной политики).