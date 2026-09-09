Пересмотр элементов амортизации ОС: готовимся к годовому отчету 2026 года

Что именно пересматривают

Срок полезного использования (СПИ). Оцените, соответствует ли заложенный в учет срок реальным условиям эксплуатации. Поводом для корректировки может стать существенный ремонт, смена режима работы, технологическое устаревание или появление новых нормативных требований.

Ликвидационная стоимость (ЛС). Это сумма, которую компания ожидает получить при выбытии объекта (с учетом затрат на выбытие).

Важно: нельзя автоматически принимать ее равной нулю для всех объектов. Даже если сумма кажется несущественной, нужно письменное обоснование (справка, служебная записка). Если позже появятся рыночные сигналы (например, вырос спрос на лом или ценные узлы), параметр нужно актуализировать. Если ликвидационная стоимость станет равной или превысит балансовую, начисление амортизации приостанавливается.

Способ начисления амортизации. Убедитесь, что выбранный метод (линейный, уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции) по‑прежнему наиболее точно отражает распределение экономических выгод от актива. Если условия изменились (например, объект стал приносить больше выгоды в первые годы), имеет смысл скорректировать способ. При этом все три элемента должны быть согласованы между собой: нельзя применять не согласованные подходы к одному объекту — это приведет к несопоставимости данных.