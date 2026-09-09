Кто ответит за утечку персональных данных

Кого накажут за кражу персональных данных

При утечке персональных данных к ответственности привлекут как конкретных лиц, осуществивших кражу персональных данных (уголовная ответственность), так и оператора обработки персональных данных (административная ответственность; юридические лица, ИП и должностные лица).

Говоря об уголовной ответственности, следует отметить, что квалификация преступления (то есть статья, по которой привлекут лицо) зависит от обстоятельств произошедшего, однако преимущественно преступные деяния в области персональных данных подпадают:

Статья 137 УК: за распространение сведений, которые составляют личную или семейную тайну лица, за исключением случаев, когда такие сведения представляют собой компьютерную информацию с персональными данными, полученную незаконным путем.

Ч. 1 - 5 статьи 272.1 УК: незаконную передачу компьютерной информации с персональными данными (ее распространение, предоставление, доступ к ней), если она получена незаконным путем.

Ч. 6 статьи 272.1 УК: за создание и (или) обеспечение функционирования информационного ресурса (например, сайта либо программы для ЭВМ), который заведомо предназначен в том числе для незаконной передачи информации, содержащей персональные данные.

Говоря об административной ответственности: правонарушения в сфере законодательства о персональных данных предусмотрены положениями ст. 13.11 КоАП.

Под идентификатором понимается уникальное обозначение сведений о физическом лице, содержащееся в информационной системе персональных данных оператора и относящееся к такому лицу.

Части 12 - 14 ст. 13.11 КоАП предусматривают ответственность за действия (бездействие) оператора, повлекшие неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) информации, включающей персональные данные.

По части 12 — если произошла неправомерная передача персональных данных от 1 000 до 10 000 субъектов персональных данных и (или) от 10 000 до 100 000 идентификаторов.

По части 13 — если произошла неправомерная передача персональных данных от 10 000 до 100 000 субъектов персональных данных и (или) от 100 000 до 1 000 000 идентификаторов.

По части 14 — если произошла неправомерная передача персональных данных более 100 000 субъектов персональных данных и (или) более 1 000 000 идентификаторов.

Санкции суровые: для юридических лиц штрафы исчисляются миллионами рублей.

Состав данного правонарушения является материальным (то есть для признания противоправного деяния оконченным необходимо наступление общественно вредных последствий), поскольку в результате действий (бездействия) предусматривает наступление вредных последствий — неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) информации, включающей персональные данные. Правонарушение считается оконченным в момент неправомерной передачи (предоставления, распространения, доступа) информации.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 2.1 КоАП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Однако убедить суд в том, что юридическое лицо приняло все зависящие от него меры по обеспечению сохранности персональных данных, к сожалению практически невозможно.

В одном из дел представитель юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, даже заявил ходатайство о назначении экспертизы для определения степени вины общества! Суд в удовлетворении ходатайства отказал: «Определение степени вины Общества относится к компетенции суда» (дело № А27-23786/2025).

Отказ, на мой взгляд, справедливый, однако, считаю, что проведение подобного рода экспертизы интересный «ход»: лицо, обладающее специальными знаниями вполне реально может провести глубокий анализ, соотнеся требования законодательства в области персональных данных, разъяснения и официальные позиции ведомств по данному вопросу и возможности юридического лица, исходя из финансовых и технических ресурсов. Возможно, следовало изменить формулировку заявленного ходатайства.

Вывод неутешительный: если утечка информации, содержащей персональные данные произошла, то юридическое лицо с высокой долей вероятности будет признано виновным в совершении административного правонарушения.

Кстати, о выявленном факте неправомерной передачи (предоставление, распространение, доступ) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, оператор обязан в течение 24 часов с момента выявления направить в Роскомнадзор соответствующее уведомление. В дальнейшем, в течение 72 часов с момента выявления оператору необходимо сведения о результатах внутреннего расследования инцидента.

Подробнее: ч. 3.1 ст. 21 закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 2 порядка и условий взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами в рамках ведения реестра учета инцидентов в области персональных данных, утвержденного приказом Роскомнадзора от 14.11.2022 № 187.

За неуведомление о выявленном факте — административная ответственность, предусмотренная ч. 11 ст. 13.11 КоАП.

Возможна и дисциплинарная ответственность за факты утечки информации, содержащей персональные данные. Однако, внутри организации ответственность распределяется на конкретных специалистов:

Руководитель обязан обеспечить организацию защиты данных. Если в компании нет регламентов, отсутствуют ответственные лица за конкретные процессы, система безопасности не отвечает требованиям, вся ответственность будет возлагаться непосредственно на руководство. Рядовой сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной или материальной ответственности, если своими действиями спровоцирует утечку данных. Например, потеряет ноутбук с конфиденциальной информацией или откроет фишинговое письмо. При этом, если специалист не проинструктирован о правилах работы с персональными данными, привлечь его к ответственности невозможно. Ответственные лица за обработку данных будут наказаны, если они не исполнили свои должностные обязанности (отсутствие контроля за работой подчиненных, нет никакой внутренней документации с установленными правилами и т. д.). Однако, если будет выявлено, что эта должность в организации номинальная, у специалиста нет полномочий, ответственность будет снята. Специалисты по информационной безопасности отвечают за утечку данных, если она произошла из-за каких-либо технических недоработок. Например, доступ к персональными данным был получен из-за критической уязвимости системы или неправильно настроенного доступа. При этом, если специалист предупреждал о проблеме, но его запрос был проигнорирован, ответственность будет нести руководитель организации.

Привлечение к дисциплинарной ответственности в данном случае будет производиться по общим правилам. Однако, к слову, действующим законодательством предусмотрена возможность увольнения (расторжение трудового договора по инициативе работодателя) за разглашение охраняемой законом тайны, в том числе персональных данных (пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса).

Возможна и материальная ответственность работника в случае, если работодателю пришлось возмещать материальный ущерб или моральный вред пострадавшим по его вине лицам, что предусмотрено положениями ст. 90, ч. 1 ст. 238 Трудового кодекса.

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в области персональных данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст. 90 Трудового кодекса).

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб (ст. 238 Трудового кодекса).

Законодательство предусматривает и возможность гражданско-правовой ответственности, наступает, если разглашение персональных данных повлекло убытки или причинило моральный вред субъекту персональных данных.