Когда можно уволить иностранного работника

Когда иностранца можно уволить

Если сотрудника включили в реестр контролируемых лиц, то это само по себе не будет основанием для увольнения. Расторгнуть договор можно, только если причина попадания в реестр подпадает под основания для расторжения. Например:

у работника истек срок действия патента, ВНЖ, разрешения на работу, РВП;

разрешительные документы аннулировали;

госорганы вынесли решение о выдворении или депортации.

В остальных случаях сотрудник вправе продолжить выполнять обязанности.

Если у работника истек срок действия разрешительных документов, то работодатель обязан отстранить его от работы на срок до 1 месяца по ст. 327.5 ТК. Если за это время работник не продлит документы и не оформит новые, трудовой договор прекратят по ст. 327.6 ТК.