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Иностранные работники
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Когда можно уволить иностранного работника

Когда можно уволить иностранного работника

Иностранного работника включили в реестр контролируемых лиц. Когда его можно уволить?

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Когда иностранца можно уволить

Если сотрудника включили в реестр контролируемых лиц, то это само по себе не будет основанием для увольнения. Расторгнуть договор можно, только если причина попадания в реестр подпадает под основания для расторжения. Например:

  • у работника истек срок действия патента, ВНЖ, разрешения на работу, РВП;

  • разрешительные документы аннулировали;

  • госорганы вынесли решение о выдворении или депортации.

В остальных случаях сотрудник вправе продолжить выполнять обязанности.

Если у работника истек срок действия разрешительных документов, то работодатель обязан отстранить его от работы на срок до 1 месяца по ст. 327.5 ТК. Если за это время работник не продлит документы и не оформит новые, трудовой договор прекратят по ст. 327.6 ТК.

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Как выплачивать зарплату работнику, если у него заблокирован счет

Если у иностранца есть ВНЖ, то зарплату ему можно выплачивать как безналичными, так и наличными.

А если у иностранца нет ВНЖ, то он считается нерезидентом и не может получать зарплату в наличной форме. По письменному заявлению он вправе указать счет третьего лица (тоже нерезидента), на который можно получать зарплату.

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