Когда можно уволить иностранного работника

Когда иностранца можно уволить
Если сотрудника включили в реестр контролируемых лиц, то это само по себе не будет основанием для увольнения. Расторгнуть договор можно, только если причина попадания в реестр подпадает под основания для расторжения. Например:
у работника истек срок действия патента, ВНЖ, разрешения на работу, РВП;
разрешительные документы аннулировали;
госорганы вынесли решение о выдворении или депортации.
В остальных случаях сотрудник вправе продолжить выполнять обязанности.
Если у работника истек срок действия разрешительных документов, то работодатель обязан отстранить его от работы на срок до 1 месяца по ст. 327.5 ТК. Если за это время работник не продлит документы и не оформит новые, трудовой договор прекратят по ст. 327.6 ТК.
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Как выплачивать зарплату работнику, если у него заблокирован счет
Если у иностранца есть ВНЖ, то зарплату ему можно выплачивать как безналичными, так и наличными.
А если у иностранца нет ВНЖ, то он считается нерезидентом и не может получать зарплату в наличной форме. По письменному заявлению он вправе указать счет третьего лица (тоже нерезидента), на который можно получать зарплату.