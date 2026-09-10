Хотите разобраться в ВЭД, но не знаете, с чего начать?

При этом ошибки здесь могут стоить дорого. Неправильно оформленные документы, проблемы с учетом импортных операций или спорные условия контракта могут привести к финансовым потерям.

Если вы бухгалтер и хотите расширить свои профессиональные навыки, или только начинаете разбираться в ВЭД, важно сначала понять основу.

На бесплатном курсе «Старт в ВЭД: первый шаг к экспертности» вы разберетесь:

какие нормативные документы регулируют ВЭД;

на что обращать внимание во внешнеторговом контракте;

как учитывать импортные операции;

как отражать импорт в 1С: Бухгалтерия 8.3;

где возникают налоговые риски;

как снизить вероятность споров с китайскими контрагентами.

Внутри курса есть видеоуроки, конспекты, итоговый тест и интерактивный тренажер по учету импорта.

Курс подойдет бухгалтерам, которые хотят получить первые знания в сфере ВЭД, а также начинающим специалистам, которым нужно разобраться в теме и понять, как устроена работа с внешнеэкономическими операциями.

Начните с бесплатного курса и получите системное представление о ВЭД за 3 дня.

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