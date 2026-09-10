Хотите разобраться в ВЭД, но не знаете, с чего начать?

При этом ошибки здесь могут стоить дорого. Неправильно оформленные документы, проблемы с учетом импортных операций или спорные условия контракта могут привести к финансовым потерям.
Если вы бухгалтер и хотите расширить свои профессиональные навыки, или только начинаете разбираться в ВЭД, важно сначала понять основу.
На бесплатном курсе «Старт в ВЭД: первый шаг к экспертности» вы разберетесь:
какие нормативные документы регулируют ВЭД;
на что обращать внимание во внешнеторговом контракте;
как учитывать импортные операции;
как отражать импорт в 1С: Бухгалтерия 8.3;
где возникают налоговые риски;
как снизить вероятность споров с китайскими контрагентами.
Внутри курса есть видеоуроки, конспекты, итоговый тест и интерактивный тренажер по учету импорта.
Курс подойдет бухгалтерам, которые хотят получить первые знания в сфере ВЭД, а также начинающим специалистам, которым нужно разобраться в теме и понять, как устроена работа с внешнеэкономическими операциями.
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